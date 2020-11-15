Из-за плохой погоды Армения не успевает освободить районы Нагорного Карабаха

Несмотря на непростые погодные условия, войска НКР продолжают покидать Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Процесс перехода районов Нагорного Караюбаха под контроль Баку замедлился, но продолжается. Причина — плохая погода и необходимость разминирования некоторых участков дорог, особенно в горах.

"Несмотря на непростую обстановку, вывод подразделений народного ополчения Нагорного Карабаха из Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов идет", - сообщил РИА Новости источник в штабе миротворческих сил.

Лидеры РФ, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, ряд районов возвращаются под контроль Азербайджана. Также Баку и Ереван начинают процесс обмена военнопленными.

Кроме того, для контроля соблюдения условий на линии соприкосновения будут размещены российские миротворцы.

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Жители районов Нагорного Карабаха уже начали покидать свои дома, оставляя на их месте пепелище - они сжигают свои дома. Уничтожаются магазины и другие постройки.