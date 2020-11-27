Астраханская область примет до 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана

Местные органы власти информировали, что есть потребность в найме иностранных граждан на сельхозработы, рыбоперерабатывающие предприятия и в сферу строительства.

ТАШКЕНТ, 27 ноя — Sputnik. Астраханская область готова принять в 2021 году до 10 тысяч трудовых мигрантов на сельхозработы. Об этом стало известно во время переговоров регионального министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Руслана Пашаева с представителями Совета министров Каракалпакстана и хокимията Хорезмской области.

К тому же местные органы власти информировали, что есть потребность в найме работников на рыбоперерабатывающие предприятия и в сферу строительства.

В пресс-службе региональной администрации сообщили, что по численности трудовых мигрантов, легально работающих в Астраханской области, Узбекистан занимает первое место.

По итогам переговоров намечено разработать план по взаимодействию в области трудовой миграции и решению вопросов сезонного трудоустройства.

Ранее около 250 узбекистанцев на 130 автомобилях были вынуждены находиться на российско-казахской границе в Астраханской области после того, как Казахстан закрыл въезд на свою территорию. По одной из версий, узбекских мигрантов намеренно могли дезинформировать о возможности проезда через казахскую республику на родину на машине.

Напомним: в июне прошлого года официальный представитель МВД России Ирина Волк информировала, что сотрудники полиции задержали в Астраханской области семерых подозреваемых в организации незаконной миграции через границы РФ. Им было предъявлено обвинение по статье УК РФ "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)".