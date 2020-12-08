Глава ТПП предложил разрешить трудовым мигрантам въезд в РФ

По словам Сергея Катырина, в настоящее время компании, привлекающие иностранную рабочую силу, испытывают значительный дефицит кадров, в том числе из стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. Торгово-промышленная палата РФ просит премьера разрешить трудовым мигрантам въезд в страну, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

Президент ТПП направил соответствующее письмо председателю правительства. По словам Сергея Катырина, в настоящее время компании, привлекающие иностранную рабочую силу, испытывают значительный дефицит кадров, в том числе из стран СНГ.

Он предложил правительству России определить процедуру въезда трудовых мигрантов и передать полномочия региональным властям.

Астраханская область примет до 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана >>

Напомним: в июне Единый миграционный центр Московской области возобновил прием иностранцев, желающих подать документы на оформление или продление патента. С 16 июня иностранные граждане больше не могут работать на территории РФ без патентов и разрешений на работу.