Лавров назвал травлю Baltnews.lv и Sputnik грубейшим нарушением свободы СМИ

В МИД России намерены добиваться от своих западных коллег принятия конкретных решений и действий, направленных на соблюдение прав граждан на распространение и получение информации.

ТАШКЕНТ, 18 янв — Sputnik. Сергей Лавров прокомментировал о ситуацию относительно положения русскоязычных СМИ - агентств Baltnews.lv и Sputnik Латвия. Сейчас, по словам министра, работа по разрешению этой ситуации продолжается, в ближайшее время будут задействованы все возможные международные механизмы.

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При этом Лавров отметил, что в МИД России намерены добиваться от своих западных коллег принятия конкретных решений и действий, направленных на соблюдение прав граждан на распространение и получение информации, однако пока они не настроены биться за правду, когда речь идет о СМИ на русском языке.

"Это неуважение к своим гражданам - для этого нужно иметь неспецифическую политическую ориентацию", - отметил Сергей Лавров.

Он выразил уверенность, что ситуация вокруг Baltnews.lv и Sputnik Латвия не подлежит какому-то двойному толкованию, что суд не должен рассматривать ее долго. Сейчас МИД России работает с юристами-международниками и будет использовать все средства, чтобы помогать журналистам.

"Параллельно хотим поднимать неправительственные организации, они имеют полное основание обращаться в суд. Отказ позволяет обращаться в Европейский суд по правам человека. Он уже пару раз касался темы СМИ, хотя прецедентов таких не было. Но недавно такие прецеденты были созданы в отношении тех упреков, которое высказывались с Запада в адрес российских средств массовой информации", - отметил глава МИД.

"ЕСПЧ должен теперь посмотреть на ситуацию, которая даже не подлежит какому-то двойному толкованию: она настолько очевидная, что я не думаю, что суд должен ее долго рассматривать, прежде чем вердикт будет вынесен", - подытожил Лавров.

Министр иностранных дел России выразил свою поддержку журналистам, ведь граждане любой страны имеют право на альтернативные источники информации, доступ к которым гарантирован международными пактами о гражданских и политических правах.

В начале декабря прошлого года в Латвии были заведены уголовные дела на авторов российских порталов Sputnik Латвия и Baltnews.

Служба госбезопасности провела обыски и задержала семь человек по обвинению в нарушении санкционного режима ЕС. Все задержанные - внештатные авторы порталов Sputnik и Baltnews, входящих в МИА "Россия сегодня". Юристы агентства работают над разрешением сложившейся ситуации.