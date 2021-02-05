19:26 05 Февраля 2021
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB139.19
  • EUR12791.88
  • USD10540.44
Поиск
Памятник Алишеру Навои в Москве

В Рязани запустили поэтический флешмоб к 580-летию Алишера Навои

Sputnik / Игорь Пантин
В мире
Получить короткую ссылку
100 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/world/20210205/15945949/V-Ryazani-zapustili-poeticheskiy-fleshmob-k-580-letiyu-Alishera-Navoi.html

Отмечается, что данный проект направлен на популяризацию культурного наследия и языка узбекского народа.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В честь празднования 580-летия Алишера Навои узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" Рязани подготовила поэтический флешмоб с чтением стихотворений выдающегося поэта на узбекском и русском языках. 

Отмечается, что данный проект направлен на популяризацию культурного наследия и языка узбекского народа.

Памятник поэту Мухаммаду Юсуфу на аллее литераторов в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Территория поэзии: как Алишер Навои собрал узбекских классиков — видео

Председатель общественной организации Зулайхо Кадирова обратилась с приглашением присоединиться к эстафете. Желающие могут отправить свои видеозаписи с чтением четверостиший, афоризмов или отрывков из поэм на электронную почту или разместить на официальных страницах сообщества "Алмаз"  в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook.

Первыми на призыв откликнулись жители Екатеринбурга. В частности, строки из стихотворения Навои "О мечта моя, стройнее, чем алиф, твой тонкий стан" зачитал представитель грузинского общества "Сакартвело" Нукри Чавлеишвили.

Танзила Нарбаева возложила цветы к памятнику Алишера Навои в Японии >>

Напомним: в августе 2019-го в посольстве Узбекистана в Исламской Республике Пакистан состоялась презентация книги Алишера Навои "Мухакамат ул-Лугатайн" на языке урду в переводе известного пактистанского ученого-филолога. На создание творения его вдохновила инициатива президента Узбекистана Book challenge, предполагающая популяризацию культуры чтения книг.

Теги:
Узбекистан, Узбекская культура, Культура, чтение, поэзия, Рязань, день рождения, Алишер Навои



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Счастье на трех лапах: как живут собаки-инвалиды в приюте Таиланда - фото
Арипов: Узбекистан готов к сотрудничеству с ЕАЭС на взаимовыгодных условиях
Арипов: ЕАЭС укрепляет свой авторитет на международной арене — видео
Что нельзя будет закупать за бюджетные деньги — перечень и условия
На что нельзя тратить бюджет при госзакупках

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться