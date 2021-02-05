В Рязани запустили поэтический флешмоб к 580-летию Алишера Навои

Отмечается, что данный проект направлен на популяризацию культурного наследия и языка узбекского народа.

ТАШКЕНТ, 5 фев — Sputnik. В честь празднования 580-летия Алишера Навои узбекская национально-культурная автономия "Алмаз" Рязани подготовила поэтический флешмоб с чтением стихотворений выдающегося поэта на узбекском и русском языках.

Отмечается, что данный проект направлен на популяризацию культурного наследия и языка узбекского народа.

Председатель общественной организации Зулайхо Кадирова обратилась с приглашением присоединиться к эстафете. Желающие могут отправить свои видеозаписи с чтением четверостиший, афоризмов или отрывков из поэм на электронную почту или разместить на официальных страницах сообщества "Алмаз" в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" и Facebook.

Первыми на призыв откликнулись жители Екатеринбурга. В частности, строки из стихотворения Навои "О мечта моя, стройнее, чем алиф, твой тонкий стан" зачитал представитель грузинского общества "Сакартвело" Нукри Чавлеишвили.

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Напомним: в августе 2019-го в посольстве Узбекистана в Исламской Республике Пакистан состоялась презентация книги Алишера Навои "Мухакамат ул-Лугатайн" на языке урду в переводе известного пактистанского ученого-филолога. На создание творения его вдохновила инициатива президента Узбекистана Book challenge, предполагающая популяризацию культуры чтения книг.