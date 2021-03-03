https://uz.sputniknews.ru/20210303/Esche-odna-gruppa-pedagogov-pribyla-v-Uzbekistan-chtoby-rabotat-v-shkolakh-16115341.html

Еще одна группа педагогов прибыла в Узбекистан, чтобы работать в школах

Еще одна группа педагогов прибыла в Узбекистан, чтобы работать в школах

В ее составе – 12 практикующих специалистов, магистранты и аспиранты педагогических вузов России из Благовещенска, Хабаровска, Томска, Иркутска, Майкопа... 03.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-03T10:26+0500

2021-03-03T10:26+0500

2021-03-03T15:13+0500

министерство народного образования узбекистана

проект

учителя

русский язык

узбекистан

россия

общество

в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 3 мар – Sputnik. Накануне в Узбекистан прибыла третья группа педагогов-русистов для работы в местных школах. Теперь общее количество российских специалистов, которые преподают русский язык в Узбекистане в рамках гуманитарного проекта Минпросвещения России и Министерства народного образования Узбекистана "Класс!", составляет 100 человек, говорится на сайте российского ведомства.В составе группы – 12 практикующих специалистов, магистранты и аспиранты педагогических вузов России из Благовещенска, Хабаровска, Томска, Иркутска, Майкопа, Тюмени, Москвы и Санкт-Петербурга. Они будут преподавать в школах городов и районов Узбекистана, в том числе там, где ощущается острая нехватка кадров.Все преподаватели, прибывшие в РУз, прошли комплексную подготовку на базе Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: прослушали лекции по методике преподавания русского языка как иностранного, организации работы в школах Узбекистана, межкультурному взаимодействию.В рамках первого этапа проекта в 2020 году российские методисты уже провели лингвистический аудит в 14 регионах республики, протестировали более 4 тысяч узбекских учителей на знание русского языка как иностранного, а также на владение педагогическими компетенциями.Просто и гениально: чем узбекистанские учителя-русисты удивили коллег из РФ >>В 2021 году российские методисты продолжают проводить тестирование, оказывают методическую поддержку зарубежным коллегам и проводят семинары по повышению квалификации местных педагогов русского языка. Российские педагоги также разрабатывают сценарии уроков и учебные материалы для занятий, преподают в школах Узбекистана. С марта по июнь будет апробирована новая образовательная программа по изучению русского языка, а в сентябре ее начнут внедрять в других школах РУз.В феврале стало известно, что РФ в 2021 году выделит 75 миллионов рублей на проект "Класс!" по повышению уровня владения русским языком в республике.Для справки: проект "Класс!" реализуют Минпросвещения РФ и Министерство народного образования Узбекистана при финансовой поддержке благотворительного фонда "Искусство, наука, спорт", основанного уроженцем РУз Алишером Усмановым. Исполнители программы — Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена и Институт переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов системы народного образования имени А. Авлони.

/20210211/Sherzod-Shermatov-rasskazal-ob-usloviyakh-raboty-inostrannykh-pedagogov-15978669.html

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министерство народного образования узбекистана, проект, учителя, русский язык, узбекистан, россия, в узбекистане