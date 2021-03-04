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https://uz.sputniknews.ru/20210304/Nazvany-daty-vizita-Sadyra-Zhaparova-v-Uzbekistan-16125082.html
Названы даты визита Садыра Жапарова в Узбекистан
Названы даты визита Садыра Жапарова в Узбекистан
Кыргызский лидер также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он побывал в России и Казахстане. 04.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-04T13:36+0500
2021-03-10T13:22+0500
политика
государственный визит
внешняя политика
кыргызстан
узбекистан
садыр жапаров
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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта совершит визит в Узбекистан, сообщил глава Министерства иностранных дел КР Руслан Казакбаев.По словам министра, Жапаров также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он совершил визиты в Россию и Казахстан.Садыр Жапаров занял пост президента Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся 10 января. Ему отдали свои голоса более 79 процентов граждан страны. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил Жапарова с победой.В конце февраля с президентом КР провел переговоры глава МИД РУз Абдулазиз Камилов, находившийся в Бишкеке с рабочим визитом.
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государственный визит, внешняя политика, кыргызстан, узбекистан, садыр жапаров

Названы даты визита Садыра Жапарова в Узбекистан

13:36 04.03.2021 (обновлено: 13:22 10.03.2021)
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© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Кыргызстана Садыр Жапаров
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.03.2021
© POOL
/
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Кыргызский лидер также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он побывал в России и Казахстане.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта совершит визит в Узбекистан, сообщил глава Министерства иностранных дел КР Руслан Казакбаев.
"Следующий визит президент намерен совершить в Узбекистан. Ориентировочно 11-12 марта", — заявил Казакбаев на пресс-конференции. Его цитирует РИА Новости.
По словам министра, Жапаров также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он совершил визиты в Россию и Казахстан.
Садыр Жапаров занял пост президента Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся 10 января. Ему отдали свои голоса более 79 процентов граждан страны. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил Жапарова с победой.
В конце февраля с президентом КР провел переговоры глава МИД РУз Абдулазиз Камилов, находившийся в Бишкеке с рабочим визитом.
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