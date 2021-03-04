https://uz.sputniknews.ru/20210304/Nazvany-daty-vizita-Sadyra-Zhaparova-v-Uzbekistan-16125082.html

Названы даты визита Садыра Жапарова в Узбекистан

Названы даты визита Садыра Жапарова в Узбекистан

Кыргызский лидер также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он побывал в России и Казахстане. 04.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-04T13:36+0500

2021-03-04T13:36+0500

2021-03-10T13:22+0500

политика

государственный визит

внешняя политика

кыргызстан

узбекистан

садыр жапаров

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ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта совершит визит в Узбекистан, сообщил глава Министерства иностранных дел КР Руслан Казакбаев.По словам министра, Жапаров также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он совершил визиты в Россию и Казахстан.Садыр Жапаров занял пост президента Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся 10 января. Ему отдали свои голоса более 79 процентов граждан страны. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил Жапарова с победой.В конце февраля с президентом КР провел переговоры глава МИД РУз Абдулазиз Камилов, находившийся в Бишкеке с рабочим визитом.

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государственный визит, внешняя политика, кыргызстан, узбекистан, садыр жапаров