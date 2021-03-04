Названы даты визита Садыра Жапарова в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта совершит визит в Узбекистан, сообщил глава Министерства иностранных дел КР Руслан Казакбаев.По словам министра, Жапаров также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он совершил визиты в Россию и Казахстан.Садыр Жапаров занял пост президента Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся 10 января. Ему отдали свои голоса более 79 процентов граждан страны. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил Жапарова с победой.В конце февраля с президентом КР провел переговоры глава МИД РУз Абдулазиз Камилов, находившийся в Бишкеке с рабочим визитом.
Кыргызский лидер также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он побывал в России и Казахстане.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров 11-12 марта совершит визит в Узбекистан, сообщил глава Министерства иностранных дел КР Руслан Казакбаев.
"Следующий визит президент намерен совершить в Узбекистан. Ориентировочно 11-12 марта", — заявил Казакбаев на пресс-конференции. Его цитирует РИА Новости.
По словам министра, Жапаров также планирует посетить Китай, Таджикистан и Туркменистан. Ранее он совершил визиты в Россию и Казахстан.
Садыр Жапаров занял пост президента Кыргызстана по итогам досрочных выборов, состоявшихся 10 января. Ему отдали свои голоса более 79 процентов граждан страны. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев поздравил Жапарова с победой.
В конце февраля с президентом КР провел переговоры глава МИД РУз Абдулазиз Камилов, находившийся в Бишкеке с рабочим визитом.