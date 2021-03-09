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https://uz.sputniknews.ru/20210309/uzbekistan-vozobnovlyaet-regulyarnye-reysy-v-gruziyu-17475214.html
Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию
Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию
Национальный авиаперевозчик Узбекистана объявил о возобновлении полетов между Ташкентом и Тбилиси с 30 марта нынешнего года. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-09T18:11+0500
2021-03-09T18:12+0500
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узбекистон хаво йуллари
авиасообщение
тбилиси
грузия
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Компания UzAirways сообщила о возобновлении регулярных рейсов по маршруту "Ташкент - Тбилиси - Ташкент". Рейсы будут выполняться дважды в неделю с 30 марта, по вторникам и пятницам.Билет в один конец стоит 604 доллара в экономкласс и 309 — в бизнес-класс.Напомним, несколько дней назад было возобновлено авиасообщение между Самаркандом и Стамбулом, а почти три недели назад компания Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели. В январе регулярные рейсы вновь запущены в Таджикистан, а в сентябре прошлого года –&nbsp;в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.
/20210302/Est-vse-predposylki-vozobnovit-aviasoobschenie-s-RF-v-marte-aprele---Mintrans-16108656.html
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узбекистон хаво йуллари, авиасообщение, тбилиси, грузия, ташкент, узбекистан

Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию

18:11 09.03.2021 (обновлено: 18:12 09.03.2021)
414
© Узбекисон хаво йуллариПразднование дня воздушного флота
Празднование дня воздушного флота - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
© Узбекисон хаво йуллари
Национальный авиаперевозчик Узбекистана объявил о возобновлении полетов между Ташкентом и Тбилиси с 30 марта нынешнего года.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Компания UzAirways сообщила о возобновлении регулярных рейсов по маршруту "Ташкент - Тбилиси - Ташкент". Рейсы будут выполняться дважды в неделю с 30 марта, по вторникам и пятницам.
Билет в один конец стоит 604 доллара в экономкласс и 309 — в бизнес-класс.
Напомним, несколько дней назад было возобновлено авиасообщение между Самаркандом и Стамбулом, а почти три недели назад компания Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели.
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2 Марта, 12:12
0
В январе регулярные рейсы вновь запущены в Таджикистан, а в сентябре прошлого года – в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.
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