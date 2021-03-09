Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию

ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Компания UzAirways сообщила о возобновлении регулярных рейсов по маршруту "Ташкент - Тбилиси - Ташкент". Рейсы будут выполняться дважды в неделю с 30 марта, по вторникам и пятницам.Билет в один конец стоит 604 доллара в экономкласс и 309 — в бизнес-класс.Напомним, несколько дней назад было возобновлено авиасообщение между Самаркандом и Стамбулом, а почти три недели назад компания Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели. В январе регулярные рейсы вновь запущены в Таджикистан, а в сентябре прошлого года – в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.
Национальный авиаперевозчик Узбекистана объявил о возобновлении полетов между Ташкентом и Тбилиси с 30 марта нынешнего года.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Компания UzAirways сообщила о возобновлении регулярных рейсов по маршруту "Ташкент - Тбилиси - Ташкент". Рейсы будут выполняться дважды в неделю с 30 марта, по вторникам и пятницам.
Билет в один конец стоит 604 доллара в экономкласс и 309 — в бизнес-класс.
Напомним, несколько дней назад было возобновлено авиасообщение между Самаркандом и Стамбулом, а почти три недели назад компания Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели.