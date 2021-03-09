https://uz.sputniknews.ru/20210309/uzbekistan-vozobnovlyaet-regulyarnye-reysy-v-gruziyu-17475214.html

Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию

Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию

Национальный авиаперевозчик Узбекистана объявил о возобновлении полетов между Ташкентом и Тбилиси с 30 марта нынешнего года. 09.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-09T18:11+0500

2021-03-09T18:11+0500

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ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Компания UzAirways сообщила о возобновлении регулярных рейсов по маршруту "Ташкент - Тбилиси - Ташкент". Рейсы будут выполняться дважды в неделю с 30 марта, по вторникам и пятницам.Билет в один конец стоит 604 доллара в экономкласс и 309 — в бизнес-класс.Напомним, несколько дней назад было возобновлено авиасообщение между Самаркандом и Стамбулом, а почти три недели назад компания Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели. В январе регулярные рейсы вновь запущены в Таджикистан, а в сентябре прошлого года – в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.

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