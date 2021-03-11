https://uz.sputniknews.ru/20210311/rosaviatsiya-dala-dobro-na-osuschestvlenie-pereletov-iz-rf-v-goroda-tadzhikistana-17683584.html

Росавиация дала добро на осуществление перелетов из РФ в города Таджикистана

Росавиация дала добро на осуществление перелетов из РФ в города Таджикистана

Больше всего разрешений от Росавиации на осуществление рейсов получил Узбекистан. Самолеты могут начать летать в восемь городов республики: Бухару, Самарканд... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-11T17:39+0500

2021-03-11T17:39+0500

2021-03-11T18:30+0500

туризм

миграция

авиасообщение

таджикистан

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Российская авиакомпании "Уральские авиалинии" получила допуск на осуществление перелетов из Перми в два города Таджикистана — Куляб и Курган-Тюбе, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные Федерального агентства воздушного транспорта.Самолеты смогут летать по маршрутам Пермь — Куляб и Пермь — Курган-Тюбе три раза в неделю.При этом в агентстве подчеркивают, что допуск к полетам — это еще не запуск авиарейсов. Авиакомпания имеет право, но не обязательство осуществлять перелеты.Кроме того, Росавиация допустила полеты из Перми в города Узбекистана, Кыргызстана, Египет, ОАЭ и Иорданию.Больше всего разрешений на осуществление рейсов получил Узбекистан. Самолеты могут начать летать в восемь городов республики: Бухару, Самарканд, Фергану, Карши, Нукус, Наманган, Навои и Ургенч."Уральским авиалиниям" также можно будет осуществлять регулярные рейсы в Кыргызстан по направлениям в города Тамчи и Ош.Напомним, несколько дней назад было возобновлено авиасообщение между Самаркандом и Стамбулом, а три недели назад компания Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели.В январе регулярные рейсы вновь запущены в Таджикистан, а в сентябре прошлого года – в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.

/20210309/uzbekistan-vozobnovlyaet-regulyarnye-reysy-v-gruziyu-17475214.html

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миграция, авиасообщение, таджикистан