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Росавиация дала добро на осуществление перелетов из РФ в города Таджикистана
Росавиация дала добро на осуществление перелетов из РФ в города Таджикистана
Больше всего разрешений от Росавиации на осуществление рейсов получил Узбекистан. Самолеты могут начать летать в восемь городов республики: Бухару, Самарканд... 11.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-11T17:39+0500
2021-03-11T18:30+0500
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миграция
авиасообщение
таджикистан
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Российская авиакомпании "Уральские авиалинии" получила допуск на осуществление перелетов из Перми в два города Таджикистана — Куляб и Курган-Тюбе, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные Федерального агентства воздушного транспорта.Самолеты смогут летать по маршрутам Пермь — Куляб и Пермь — Курган-Тюбе три раза в неделю.При этом в агентстве подчеркивают, что допуск к полетам — это еще не запуск авиарейсов. Авиакомпания имеет право, но не обязательство осуществлять перелеты.Кроме того, Росавиация допустила полеты из Перми в города Узбекистана, Кыргызстана, Египет, ОАЭ и Иорданию.Больше всего разрешений на осуществление рейсов получил Узбекистан. Самолеты могут начать летать в восемь городов республики: Бухару, Самарканд, Фергану, Карши, Нукус, Наманган, Навои и Ургенч."Уральским авиалиниям" также можно будет осуществлять регулярные рейсы в Кыргызстан по направлениям в города Тамчи и Ош.Напомним, несколько дней назад было возобновлено авиасообщение между Самаркандом и Стамбулом, а три недели назад компания Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели.В январе регулярные рейсы вновь запущены в Таджикистан, а в сентябре прошлого года – в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.
/20210309/uzbekistan-vozobnovlyaet-regulyarnye-reysy-v-gruziyu-17475214.html
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миграция, авиасообщение, таджикистан

Росавиация дала добро на осуществление перелетов из РФ в города Таджикистана

17:39 11.03.2021 (обновлено: 18:30 11.03.2021)
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© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкСамолет компании "Уральские авиалинии"
Самолет компании Уральские авиалинии - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Игорь Зарембо
/
Перейти в фотобанк
Больше всего разрешений от Росавиации на осуществление рейсов получил Узбекистан. Самолеты могут начать летать в восемь городов республики: Бухару, Самарканд, Фергану, Карши, Нукус, Наманган, Навои и Ургенч.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Российская авиакомпании "Уральские авиалинии" получила допуск на осуществление перелетов из Перми в два города Таджикистана — Куляб и Курган-Тюбе, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на данные Федерального агентства воздушного транспорта.
Самолеты смогут летать по маршрутам Пермь — Куляб и Пермь — Курган-Тюбе три раза в неделю.
При этом в агентстве подчеркивают, что допуск к полетам — это еще не запуск авиарейсов. Авиакомпания имеет право, но не обязательство осуществлять перелеты.
Празднование дня воздушного флота - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2021
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Узбекистан возобновляет регулярные рейсы в Грузию
9 Марта, 18:11
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Кроме того, Росавиация допустила полеты из Перми в города Узбекистана, Кыргызстана, Египет, ОАЭ и Иорданию.
Больше всего разрешений на осуществление рейсов получил Узбекистан. Самолеты могут начать летать в восемь городов республики: Бухару, Самарканд, Фергану, Карши, Нукус, Наманган, Навои и Ургенч.
"Уральским авиалиниям" также можно будет осуществлять регулярные рейсы в Кыргызстан по направлениям в города Тамчи и Ош.
Напомним, несколько дней назад было возобновлено авиасообщение между Самаркандом и Стамбулом, а три недели назад компания Uzbekistan Airways возобновила авиасообщение между Ташкентом и Дели.
В январе регулярные рейсы вновь запущены в Таджикистан, а в сентябре прошлого года – в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан.
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