https://uz.sputniknews.ru/20210315/pervuyu-partiyu-vaktsiny-astrazeneca-zhdut-v-uzbekistane-17-marta-17760040.html

Первую партию вакцины AstraZeneca ждут в Узбекистане 17 марта

Первую партию вакцины AstraZeneca ждут в Узбекистане 17 марта

Узбекская сторона получит вакцину, произведенную в Индии по лицензии англо-шведской компании. 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T15:53+0500

2021-03-15T15:53+0500

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общество

вакцина astrazeneca

вакцина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Поставку 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках механизма COVAX по вакцинации от COVID-19 ждут в Узбекистане 17 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Мухаммаджона Бозорова.Власти страны планируют начать массовую вакцинацию против COVID-19 в марте, до конца 2021 года могут быть привиты семь миллионов человек, или 20 процентов населения. На мировом рынке заказано 15 миллионов доз вакцин.По его словам, узбекская сторона получит вакцину, произведенную в Индии по лицензии англо-шведской компании.По данным СЭС, Ташкент ведет переговоры с 12 производителями вакцин от COVID-19 в рамках механизма COVAX. В частности, речь идет также о закупке 100 тысяч доз Comirnaty, произведенной американской компанией Pfizer и ее немецким партнером BioNTech, а также до 2,5 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Содействие Ташкенту в покупке вакцин по линии COVAX оказывает правительство Германии.Вакцина AstraZeneca имеет неоднозначную репутацию в Европе. Так, власти Австрии ранее в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии этого препарата в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки. Примеру Австрии последовали Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды, Болгария, Румыния.При этом во Всемирной организации здравоохранения считают, что причин отказываться от AstraZeneca нет. Там порекомендовали продолжать вакцинацию препаратом, пока идет расследование причин возникновения тромбоза при его использовании.В феврале власти Узбекистана сертифицировали российский "Спутник V" для массового применения в стране. Это первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса, на сегодня уже доказавшая свою безопасность и эффективность. В РФ и за ее пределами "Спутником V" к настоящему времени привито более семи миллионов человек.Замминистра здравоохранения Узбекистана Баходир Юсупалиев 10 марта рассказал, что проект договора об объемах и сроках поставок "Спутника V" в республику подготовлен и находится на рассмотрении российской стороны.Также он сообщил, что Агентство по развитию фармацевтической отрасли РУз работает с Российским фондом прямых инвестиций и над вопросом возможного запуска производства "Спутника V" в республике.

/20210312/evropa-massovo-banit-vaktsinu-astrazeneca--chto-s-ney-ne-tak-i-chto-dumaet-voz-17692854.html

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вакцина astrazeneca, вакцина, узбекистан