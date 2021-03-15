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https://uz.sputniknews.ru/20210315/prezidenty-uzbekistana-i-kazakhstana-pozdravili-drug-druga-s-prazdnikom-navruz-17764338.html
Президенты Узбекистана и Казахстана поздравили друг друга с праздником Навруз
Президенты Узбекистана и Казахстана поздравили друг друга с праздником Навруз
Важно продолжать активные обмены на уровне правительств, ведомств и организаций в области здравоохранения, фармацевтики и образования, подчеркнули президенты в... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-15T17:27+0500
2021-03-15T17:33+0500
политика
телефонный разговор
президент
казахстан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Главы Узбекистана и Казахстана обсудили в телефонном разговоре вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества, укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.Внимание уделили наращиванию взаимодействия в экономике, чтобы скорее преодолеть негативные последствия пандемии. Речь, в частности, об увеличении объемов взаимной торговли, продвижении совместных проектов промышленной кооперации в рамках принятой дорожной карты, а также развитии эффективных транспортных коммуникаций и логистической инфраструктуры в приграничных районах.Важно продолжать активные обмены на уровне правительств, ведомств и организаций в области здравоохранения, фармацевтики и образования, подчеркнули в ходе беседы.Стороны обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.В завершение разговора Мирзиёев и Токаев обменялись поздравлениями в связи с наступающим весенним праздником Навруз. Братским народам пожелали мира, благополучия и процветания.Десять дней назад зампремьера Казахстана Ералы Тугжанова прибыл в Ташкент в рамках рабочего визита. С ним встретился премьер Узбекистана Абдулла Арипов. В ходе беседы зампремьера Казахстана предложил рассмотреть возможность открытия филиалов казахстанских вузов в Узбекистане, а также начать обмен опытом между президентскими школами двух государств.
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телефонный разговор, президент, казахстан, узбекистан

Президенты Узбекистана и Казахстана поздравили друг друга с праздником Навруз

17:27 15.03.2021 (обновлено: 17:33 15.03.2021)
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону
Президент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Важно продолжать активные обмены на уровне правительств, ведомств и организаций в области здравоохранения, фармацевтики и образования, подчеркнули президенты в ходе беседы.
ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Главы Узбекистана и Казахстана обсудили в телефонном разговоре вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества, укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.
Внимание уделили наращиванию взаимодействия в экономике, чтобы скорее преодолеть негативные последствия пандемии. Речь, в частности, об увеличении объемов взаимной торговли, продвижении совместных проектов промышленной кооперации в рамках принятой дорожной карты, а также развитии эффективных транспортных коммуникаций и логистической инфраструктуры в приграничных районах.
Важно продолжать активные обмены на уровне правительств, ведомств и организаций в области здравоохранения, фармацевтики и образования, подчеркнули в ходе беседы.
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Стороны обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.
В завершение разговора Мирзиёев и Токаев обменялись поздравлениями в связи с наступающим весенним праздником Навруз. Братским народам пожелали мира, благополучия и процветания.
Десять дней назад зампремьера Казахстана Ералы Тугжанова прибыл в Ташкент в рамках рабочего визита. С ним встретился премьер Узбекистана Абдулла Арипов.
В ходе беседы зампремьера Казахстана предложил рассмотреть возможность открытия филиалов казахстанских вузов в Узбекистане, а также начать обмен опытом между президентскими школами двух государств.
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