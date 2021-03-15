https://uz.sputniknews.ru/20210315/prezidenty-uzbekistana-i-kazakhstana-pozdravili-drug-druga-s-prazdnikom-navruz-17764338.html

Президенты Узбекистана и Казахстана поздравили друг друга с праздником Навруз

Президенты Узбекистана и Казахстана поздравили друг друга с праздником Навруз

Важно продолжать активные обмены на уровне правительств, ведомств и организаций в области здравоохранения, фармацевтики и образования, подчеркнули президенты в... 15.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-15T17:27+0500

2021-03-15T17:27+0500

2021-03-15T17:33+0500

политика

телефонный разговор

президент

казахстан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 фев — Sputnik. Главы Узбекистана и Казахстана обсудили в телефонном разговоре вопросы дальнейшего расширения узбекско-казахстанского многопланового сотрудничества, укрепления отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.Внимание уделили наращиванию взаимодействия в экономике, чтобы скорее преодолеть негативные последствия пандемии. Речь, в частности, об увеличении объемов взаимной торговли, продвижении совместных проектов промышленной кооперации в рамках принятой дорожной карты, а также развитии эффективных транспортных коммуникаций и логистической инфраструктуры в приграничных районах.Важно продолжать активные обмены на уровне правительств, ведомств и организаций в области здравоохранения, фармацевтики и образования, подчеркнули в ходе беседы.Стороны обсудили график предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий.В завершение разговора Мирзиёев и Токаев обменялись поздравлениями в связи с наступающим весенним праздником Навруз. Братским народам пожелали мира, благополучия и процветания.Десять дней назад зампремьера Казахстана Ералы Тугжанова прибыл в Ташкент в рамках рабочего визита. С ним встретился премьер Узбекистана Абдулла Арипов. В ходе беседы зампремьера Казахстана предложил рассмотреть возможность открытия филиалов казахстанских вузов в Узбекистане, а также начать обмен опытом между президентскими школами двух государств.

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телефонный разговор, президент, казахстан, узбекистан