Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-minzdrave-oprovergli-feyk-o-nekhvatke-mest-v-bolnitsakh-dlya-patsientov-s-covid-19-17778934.html
В Минздраве опровергли фейк о нехватке мест в больницах для пациентов с COVID-19
В Минздраве опровергли фейк о нехватке мест в больницах для пациентов с COVID-19
Пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев рекомендовал узбекистанцам не впадать в панику из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции в последние дни. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T13:24+0500
2021-03-16T13:29+0500
общество
пандемия
ситуация с коронавирусом в узбекистане
коронавирус
мнение эксперта
минздрав узбекистана
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/03/15529393_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3162c267352a351d669ab33843dc473e.jpg
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Неизвестные лица распространили в сети "Интернет" аудиосообщения, в которых говорится о нехватке мест в клиниках, в частности, "переполнена" Зангиатинская инфекционная больница, где в реанимационном отделении лежат пациенты в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев прокомментировал ситуацию в интервью телеканалу UzReport.Он рекомендовал узбекистанцам не впадать в панику из-за повторной вспышки COVID-19 в последние дни. По его словам, в Зангиатинской инфекционной больнице пустуют тысячи мест.Санаев также отметил, что число заболевших могло возрасти, потому что многие перестали носить маски, соблюдать дистанцию в общественных местах. В республике до сих пор сохраняется источник коронавирусной инфекции, и страна еще не избавилась от него, подчеркнул он.Напомним: Минздрав зафиксировал 14 марта рекордное число заболевших коронавирусом - количество новых пациентов достигло 111 человек. В связи с чем хоким Ташкента поручил обеспечить полное соблюдение карантинных мер на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.
/20210316/kak-uzbekistan-perezhil-god-s-koronavirusom-17732681.html
/20210315/v-obschestvennom-transporte-tashkenta-vnov-vvedut-karantinnye-trebovaniya-17757101.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/03/15529393_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_92227238b2089010548b842399f4be2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, мнение эксперта, минздрав узбекистана

В Минздраве опровергли фейк о нехватке мест в больницах для пациентов с COVID-19

13:24 16.03.2021 (обновлено: 13:29 16.03.2021)
122
© Пресс-служба Министерства здравоохранения УзбекистанаПалата для пациентов с COVID-19
Палата для пациентов с COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
© Пресс-служба Министерства здравоохранения Узбекистана
Пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев рекомендовал узбекистанцам не впадать в панику из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции в последние дни.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Неизвестные лица распространили в сети "Интернет" аудиосообщения, в которых говорится о нехватке мест в клиниках, в частности, "переполнена" Зангиатинская инфекционная больница, где в реанимационном отделении лежат пациенты в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев прокомментировал ситуацию в интервью телеканалу UzReport.
Развертывание мобильного госпиталя для пациентов с COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
Фото
Как Узбекистан прожил год с коронавирусом
09:54
660
Он рекомендовал узбекистанцам не впадать в панику из-за повторной вспышки COVID-19 в последние дни. По его словам, в Зангиатинской инфекционной больнице пустуют тысячи мест.

"Имеется два комплекса для инфекционных больных в Зангиате, рассчитанных на четыре тысячи пациентов. В одном из них закрыт блок "А", первое отделение и половина второго отделения блока "Б" законсервированы. Они будут открыты по мере надобности. Сейчас в Зангиате пустуют тысячи мест".

Фуркат Санаев
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Узбекистана
Санаев также отметил, что число заболевших могло возрасти, потому что многие перестали носить маски, соблюдать дистанцию в общественных местах. В республике до сих пор сохраняется источник коронавирусной инфекции, и страна еще не избавилась от него, подчеркнул он.
Пассажирам выдают перчатки в общественном транспорте Ташкента - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2021
Общество
В общественном транспорте Ташкента вновь усилят карантинные требования
Вчера, 14:14
8544
Напомним: Минздрав зафиксировал 14 марта рекордное число заболевших коронавирусом - количество новых пациентов достигло 111 человек. В связи с чем хоким Ташкента поручил обеспечить полное соблюдение карантинных мер на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:52"Написал за 2,5 часа": казахский диджей Imanbek о своем хите, получившем "Грэмми"
14:46Узбекско-кыргызский фонд развития: стали известны подробности соглашения
14:41В Ташкенте пройдет выставка известного франко-австрийского фотографа
14:20В Кашкадарьинской области появятся предприятия более чем на 11 трлн сумов
14:13Японцы создали съедобные кружки для пива, чтобы отказаться от пластика
14:07Власти Казахстана введут жесткие карантинные ограничения в Нур-Султане
13:40С надеждой на жизнь: пациентам из малоимущих семей проведут операции на сердце
13:34Парламент Узбекистана утвердил дорожную карту по сотрудничеству с ЕАЭС
13:27Азербайджан и Армения устроили "игру мускулами", а кому это выгодно на самом деле?
13:27Узбекского футбольного арбитра отстранили от Суперлиги после скандального матча
13:24В Минздраве опровергли фейк о нехватке мест в больницах для пациентов с COVID-19
12:37В Apple согласились установить российский софт на все гаджеты
12:31Узбекистан надеется на помощь РФ в реформировании налоговой и кадастровой систем
12:30Два из трех самых опасных штаммов COVID добрались до России
12:30Опасно для жизни! В Узстандарте рекомендовали не покупать игрушку "Музыкальный леденец"
12:19Популярное приложение Clubhouse запускает монетизацию
12:10В Джизаке прошли учения на случай сильного землетрясения
11:41Молодую узбекистанку продали в Турцию за долги
11:16Америку лишат спокойного сна — сделать это пообещала сестра "Рокетмена"
11:06Британия мечется между коронавирусом, #MeToo и законом