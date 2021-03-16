https://uz.sputniknews.ru/20210316/v-minzdrave-oprovergli-feyk-o-nekhvatke-mest-v-bolnitsakh-dlya-patsientov-s-covid-19-17778934.html
В Минздраве опровергли фейк о нехватке мест в больницах для пациентов с COVID-19
В Минздраве опровергли фейк о нехватке мест в больницах для пациентов с COVID-19
Пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев рекомендовал узбекистанцам не впадать в панику из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции в последние дни. 16.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-16T13:24+0500
2021-03-16T13:24+0500
2021-03-16T13:29+0500
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Неизвестные лица распространили в сети "Интернет" аудиосообщения, в которых говорится о нехватке мест в клиниках, в частности, "переполнена" Зангиатинская инфекционная больница, где в реанимационном отделении лежат пациенты в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев прокомментировал ситуацию в интервью телеканалу UzReport.Он рекомендовал узбекистанцам не впадать в панику из-за повторной вспышки COVID-19 в последние дни. По его словам, в Зангиатинской инфекционной больнице пустуют тысячи мест.Санаев также отметил, что число заболевших могло возрасти, потому что многие перестали носить маски, соблюдать дистанцию в общественных местах. В республике до сих пор сохраняется источник коронавирусной инфекции, и страна еще не избавилась от него, подчеркнул он.Напомним: Минздрав зафиксировал 14 марта рекордное число заболевших коронавирусом - количество новых пациентов достигло 111 человек. В связи с чем хоким Ташкента поручил обеспечить полное соблюдение карантинных мер на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.
/20210316/kak-uzbekistan-perezhil-god-s-koronavirusom-17732681.html
/20210315/v-obschestvennom-transporte-tashkenta-vnov-vvedut-karantinnye-trebovaniya-17757101.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, мнение эксперта, минздрав узбекистана
В Минздраве опровергли фейк о нехватке мест в больницах для пациентов с COVID-19
13:24 16.03.2021 (обновлено: 13:29 16.03.2021)
Пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев рекомендовал узбекистанцам не впадать в панику из-за повторной вспышки коронавирусной инфекции в последние дни.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Неизвестные лица распространили в сети "Интернет" аудиосообщения, в которых говорится о нехватке мест в клиниках, в частности, "переполнена" Зангиатинская инфекционная больница, где в реанимационном отделении лежат пациенты в тяжелом состоянии. Пресс-секретарь Минздрава Фуркат Санаев прокомментировал
ситуацию в интервью телеканалу UzReport.
Он рекомендовал узбекистанцам не впадать в панику из-за повторной вспышки COVID-19 в последние дни. По его словам, в Зангиатинской инфекционной больнице пустуют тысячи мест.
"Имеется два комплекса для инфекционных больных в Зангиате, рассчитанных на четыре тысячи пациентов. В одном из них закрыт блок "А", первое отделение и половина второго отделения блока "Б" законсервированы. Они будут открыты по мере надобности. Сейчас в Зангиате пустуют тысячи мест".
Фуркат Санаев
Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Узбекистана
Санаев также отметил, что число заболевших могло возрасти, потому что многие перестали носить маски, соблюдать дистанцию в общественных местах. В республике до сих пор сохраняется источник коронавирусной инфекции, и страна еще не избавилась от него, подчеркнул он.
Напомним: Минздрав зафиксировал 14 марта рекордное число заболевших коронавирусом - количество новых пациентов достигло 111 человек. В связи с чем хоким Ташкента поручил
обеспечить полное соблюдение карантинных мер на рынках, в торговых центрах, общественном транспорте.