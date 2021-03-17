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https://uz.sputniknews.ru/20210317/kazakhstanskiy-didzhey-imanbek-podpishet-kontrakt-s-eldzheem-17809570.html
Казахстанский диджей Imanbek подпишет контракт с лейблом Элджея
Казахстанский диджей Imanbek подпишет контракт с лейблом Элджея
Сам Элджей уже поздравил диджея с победой, выложив совместную фотографию в своем Instagram и написав: "Поздравляю с "Грэмми", бро". 17.03.2021, Sputnik Узбекистан
2021-03-17T16:01+0500
2021-03-17T16:19+0500
культура
grammy
диджей
музыкант
казахстан
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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek, который завоевал "Грэмми", рассказал в интервью "Сноб", с кем он подпишет контракт.Кстати, сам Элджей уже поздравил диджея с победой, выложив совместную фотографию в своем Instagram и написав: "Поздравляю с "Грэмми", бро".Двадцатилетний Иманбек Зейкенов завоевал премию "Грэмми" за ремикс на песню Roses SAINt JHN. До своей популярности работал организатором перевозок на железной дороге.В 2020 году его ремикс на песню Roses вошла в топ-25 чарта Billboard и занял 18-е место в списке самых популярных песен за всю историю существования Shazam.Потом его трек покорил еще и TikTok: на него снимали свои видео буквально все известные блогеры.
/20210316/napisal-za-25-chasa-kazakhskiy-didzhey-imanbek-o-tom-kak-sozdavalsya-khit-roses-17783076.html
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grammy, диджей, музыкант, казахстан

Казахстанский диджей Imanbek подпишет контракт с лейблом Элджея

16:01 17.03.2021 (обновлено: 16:19 17.03.2021)
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© Sputnik / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВыступление хип-хоп-исполнителя Элджея
Выступление хип-хоп-исполнителя Элджея - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.03.2021
© Sputnik / Евгения Новоженина
/
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Сам Элджей уже поздравил диджея с победой, выложив совместную фотографию в своем Instagram и написав: "Поздравляю с "Грэмми", бро".
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek, который завоевал "Грэмми", рассказал в интервью "Сноб", с кем он подпишет контракт.
"Я подпишу контракт с Sayonara Boyz. Это лейбл Элджея. Из России можно выходить на западный рынок. Это мир бешеных оборотов, больших скоростей, денег и премий, поэтому я ориентируюсь именно на него. В России и СНГ мои треки залетают в топы по скачиваниям и стримингам, а на Западе они рвут чарты наравне с музыкой Drake, Рианны и The Weekend", — рассказал артист.
Кстати, сам Элджей уже поздравил диджея с победой, выложив совместную фотографию в своем Instagram и написав: "Поздравляю с "Грэмми", бро".
Двадцатилетний Иманбек Зейкенов завоевал премию "Грэмми" за ремикс на песню Roses SAINt JHN. До своей популярности работал организатором перевозок на железной дороге.
Диджей из Казахстана Imanbek завоевал премию Грэмми за ремикс на песню Roses SAINt JHN. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
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В 2020 году его ремикс на песню Roses вошла в топ-25 чарта Billboard и занял 18-е место в списке самых популярных песен за всю историю существования Shazam.
Потом его трек покорил еще и TikTok: на него снимали свои видео буквально все известные блогеры.
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