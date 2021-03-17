https://uz.sputniknews.ru/20210317/kazakhstanskiy-didzhey-imanbek-podpishet-kontrakt-s-eldzheem-17809570.html

Казахстанский диджей Imanbek подпишет контракт с лейблом Элджея

Казахстанский диджей Imanbek подпишет контракт с лейблом Элджея

Сам Элджей уже поздравил диджея с победой, выложив совместную фотографию в своем Instagram и написав: "Поздравляю с "Грэмми", бро". 17.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-17T16:01+0500

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культура

grammy

диджей

музыкант

казахстан

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ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek, который завоевал "Грэмми", рассказал в интервью "Сноб", с кем он подпишет контракт.Кстати, сам Элджей уже поздравил диджея с победой, выложив совместную фотографию в своем Instagram и написав: "Поздравляю с "Грэмми", бро".Двадцатилетний Иманбек Зейкенов завоевал премию "Грэмми" за ремикс на песню Roses SAINt JHN. До своей популярности работал организатором перевозок на железной дороге.В 2020 году его ремикс на песню Roses вошла в топ-25 чарта Billboard и занял 18-е место в списке самых популярных песен за всю историю существования Shazam.Потом его трек покорил еще и TikTok: на него снимали свои видео буквально все известные блогеры.

/20210316/napisal-za-25-chasa-kazakhskiy-didzhey-imanbek-o-tom-kak-sozdavalsya-khit-roses-17783076.html

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