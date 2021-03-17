Казахстанский диджей Imanbek подпишет контракт с лейблом Элджея

ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek, который завоевал "Грэмми", рассказал в интервью "Сноб", с кем он подпишет контракт.Кстати, сам Элджей уже поздравил диджея с победой, выложив совместную фотографию в своем Instagram и написав: "Поздравляю с "Грэмми", бро".Двадцатилетний Иманбек Зейкенов завоевал премию "Грэмми" за ремикс на песню Roses SAINt JHN. До своей популярности работал организатором перевозок на железной дороге.В 2020 году его ремикс на песню Roses вошла в топ-25 чарта Billboard и занял 18-е место в списке самых популярных песен за всю историю существования Shazam.Потом его трек покорил еще и TikTok: на него снимали свои видео буквально все известные блогеры.
Сам Элджей уже поздравил диджея с победой, выложив совместную фотографию в своем Instagram и написав: "Поздравляю с "Грэмми", бро".
ТАШКЕНТ, 17 мар - Sputnik. Диджей из Казахстана Imanbek, который завоевал "Грэмми", рассказал в интервью "Сноб", с кем он подпишет контракт.
"Я подпишу контракт с Sayonara Boyz. Это лейбл Элджея. Из России можно выходить на западный рынок. Это мир бешеных оборотов, больших скоростей, денег и премий, поэтому я ориентируюсь именно на него. В России и СНГ мои треки залетают в топы по скачиваниям и стримингам, а на Западе они рвут чарты наравне с музыкой Drake, Рианны и The Weekend", — рассказал артист.
Кстати, сам Элджей уже поздравил диджея с победой, выложив совместную фотографию в своем Instagram и написав: "Поздравляю с "Грэмми", бро".