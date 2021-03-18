https://uz.sputniknews.ru/20210318/kompaniya-uzairways-snova-uvelichila-chislo-reysov-v-almaty-17837886.html

Компания UzAirways снова увеличила число рейсов в Алматы

Компания UzAirways снова увеличила число рейсов в Алматы

Билет на перелет в салоне бизнес-класса из Ташкента в Алматы стоит 777 долларов. Информации о стоимости билетов в салоне экономкласса на сайте компании нет. 18.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-18T18:27+0500

2021-03-18T18:27+0500

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общество

uzairways

алматы

авиасообщение

казахстан

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ТАШКЕНТ, 18 мар — Sputnik. Авиакомпания "Uzbekistan Airways" объявила об очередном увеличении количества регулярных рейсов в Алматы. С 28 марта самолеты в казахстанский город начнут летать ежедневно.Билет на перелет в салоне бизнес-класса из Ташкента в Алматы стоит 777 долларов. Информации о стоимости билетов в салоне экономкласса на сайте компании нет.Из Алматы в Ташкент полеты дешевле: билет бизнес-класса стоит 361 доллар, эконом — от 103 до 234 долларов.В начале марта национальная авиакомпания марта увеличила число рейсов из Ташкента в Алматы до двух раз в неделю.Ранее авиационные ведомства Узбекистана и Казахстана договорились увеличить количество перелетов по маршруту "Ташкент — Нур-Султан — Ташкент" также до двух раз в неделю.

/20210305/Kazakhstanskaya-aviakompaniya-nachnet-vypolnyat-reysy-v-Uzbekistan-16137820.html

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uzairways, алматы, авиасообщение, казахстан