https://uz.sputniknews.ru/20210321/kak-gulyali-azerbaydzhantsy-v-moskve-na-prazdnike-navruz-uvlekatelnoe-video-17873477.html

Как гуляли азербайджанцы в Москве на празднике Навруз: увлекательное видео

Как гуляли азербайджанцы в Москве на празднике Навруз: увлекательное видео

В честь торжества Азербайджанский культурный центр устроил зажигательную программу на ВДНХ. 21.03.2021, Sputnik Узбекистан

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видео

навруз

праздник

москва

азербайджан

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На ВДНХ в павильоне № 14 Выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики весело и ярко отпраздновали Навруз.Гости мероприятия поучаствовали в мастер-классе народных промыслов, увидели интересное театральное представление, а также поболели за своих фаворитов на поединке борцов.Те, кто не смогу побывать на данном мероприятии, могут посмотреть онлайн-трансляцию праздника с участием всех культурных центров Москвы. А в Ташкенте тем временем прошел грандиозный концерт, посвященный Наврузу. Весенний праздник встретили на площадке Хумо Арена, где артисты и звезды эстрады выступили с зажигательной программой.

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Видео Sputnik. Празднование Новруза в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ Празднование Новруза прошло и в Москве. Мероприятия организовали в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в рамках 30-летия СНГ. @SputnikLive 2021-03-21T19:18+0500 true PT0M54S

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видео, навруз, праздник, москва, азербайджан