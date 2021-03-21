Как гуляли азербайджанцы в Москве на празднике Навруз: увлекательное видео

На ВДНХ в павильоне № 14 Выставочно-торгового центра Азербайджанской Республики весело и ярко отпраздновали Навруз.Гости мероприятия поучаствовали в мастер-классе народных промыслов, увидели интересное театральное представление, а также поболели за своих фаворитов на поединке борцов.Те, кто не смогу побывать на данном мероприятии, могут посмотреть онлайн-трансляцию праздника с участием всех культурных центров Москвы. А в Ташкенте тем временем прошел грандиозный концерт, посвященный Наврузу. Весенний праздник встретили на площадке Хумо Арена, где артисты и звезды эстрады выступили с зажигательной программой.
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Видео Sputnik. Празднование Новруза в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ
Празднование Новруза прошло и в Москве. Мероприятия организовали в павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в рамках 30-летия СНГ. @SputnikLive