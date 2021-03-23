https://uz.sputniknews.ru/20210323/bez-shutok-vaktsinatsiya-v-uzbekistane-nachnetsya-s-1-aprelya---otabekov-17907601.html

Без шуток: вакцинация в Узбекистане стартует с 1 апреля — Отабеков

Без шуток: вакцинация в Узбекистане стартует с 1 апреля — Отабеков

По словам эксперта, пока нет никакой необходимости вводить дополнительные ограничения или локдаун. 23.03.2021, Sputnik Узбекистан

2021-03-23T15:34+0500

2021-03-23T15:34+0500

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вакцинация от covid-19 в узбекистане

коронавирус

вакцинация

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Замначальника СЭС Нурмат Отабеков рассказал о ситуации с коронавирусом в республике. По его словам, заболеваемость несколько выросла, но пока нет никакой необходимости вводить дополнительные ограничения или самоизоляцию. Сил и средств для оказания помощи достаточно, а в случае ухудшения эпидемобстановки есть резервы для нормализации, уточнил эксперт. К тому же он заявил, что в республике с 1 апреля начинается массовая вакцинация населения. Первыми будут привиты граждане из групп риска, затем медики, учителя, сотрудники силовых структур, представители СМИ. Узбекистан уже получил первую партию препарата AstraZeneca, также на очереди закупка до одного миллиона доз вакцины "Спутник V", которая уже прошла сертификацию. Помимо этого, власти страны намерены применять препарат, разработанный совместно со специалистами из Китая.

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видео, вакцинация от covid-19 в узбекистане, коронавирус, вакцинация