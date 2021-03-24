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Каждый четвертый француз не против вколоть "Спутник V" — дело осталось за малым

Каждый четвертый француз не против вколоть "Спутник V" — дело осталось за малым

ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Cтарейшая во Франции компания IFop, занимающаяся опросами общественного мнения, выяснила, как граждане страны относятся к пандемии и

2021-03-24T14:05+0500

2021-03-24T14:05+0500

2021-03-24T14:16+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мар — Sputnik. Cтарейшая во Франции компания IFop, занимающаяся опросами общественного мнения, выяснила, как граждане страны относятся к пандемии и вакцинации.Исследование было проведено 17-18 марта. Всего в нем приняли участие 1 009 французов старше 18 лет.Опрос показал следующее: каждый третий гражданин (34%) убежден, что ущерб от введенных ограничений был куда более масштабным, нежели тот, который нанесла непосредственно сама пандемия COVID-19.Причем такого мнения придерживается гораздо больше молодых граждан до 34 лет (44%), нежели среднего возраста (34%).Что же до вакцинации, то почти половина респондентов (45%) выступили за прививку от COVID, в то время как против были всего 33%. Еще 11% опрошенных оказались уже привиты.Наконец, французов спросили: "Стали бы вы вакцинироваться российской вакциной, если бы она была доступна без ожидания во Франции?"Эту идею поддержал каждый четвертый гражданин (26%). Интересно, что среди тех, кто уже вколол вакцину, было довольно много человек, которые хотели бы сделать прививку российским "Спутником V", — таких 41%.И это не удивительно.На днях Россия подала заявку на участие "Спутника V" в международной программе COVAX, а еще ранее — начала процесс регистрации своего препарата на европейском рынке. Источники сообщали, что окончательно ЕС может одобрить российскую вакцину уже в мае. И это будет очень кстати. В первую очередь, из-за количества желающих его закупить — при том, что в 56 странах он уже официально одобрен.Недавно выяснилось, что четыре европейских государства ведут разговоры о том, чтобы договориться с производителями "Спутника V" о поставках препарата. Интерес подкрепляется и результатами опроса.Однако некоторые страны Запада не готовы так легко "пропустить" российскую вакцину в Европу. Так, в Кремле стало известно о масштабной пропаганде, которую западные государства готовятся запустить против "Спутника V".Зачем это делается, читайте в материале.

/20210324/pandemiya-prevraschaetsya-dlya-evropy-v-idealnyy-shtorm-17923498.html

/20210315/es-kritikuet-sputnik-v-no-pri-etom-vtikhuyu-oformlyaet-ego-postavki--reuters-17758061.html

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ес, европа, франция, вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, вакцинация