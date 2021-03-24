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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210324/v-gd-rf-podderzhali-proekt-ob-obyazannosti-migrantov-eaes-sdavat-biometriyu-17921510.html
В ГД РФ поддержали проект об обязанности мигрантов ЕАЭС сдавать биометрию
В ГД РФ поддержали проект об обязанности мигрантов ЕАЭС сдавать биометрию
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Госдуме РФ приняли в первом чтении законопроект, обязывающий мигрантов, которые прибывают в Россию без визы, сдавать биометрию и
2021-03-24T09:17+0500
2021-03-24T09:21+0500
миграция
биометрические данные
мигрант
трудовые мигранты
еаэс
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ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Госдуме РФ приняли в первом чтении законопроект, обязывающий мигрантов, которые прибывают в Россию без визы, сдавать биометрию и проходить медосмотр, пишет РИА Новости.В начале 2021 года правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому иностранцы, въезжающие в страну из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без виз и патентов на срок более 90 дней, будут обязаны сдавать биометрические данные и проходить медицинский контроль. В соответствии с документом, дактилоскопия не обязательна для несовершеннолетних и пожилых людей.От прохождения всех указанных процедур предлагалось освободить недееспособных, не достигших возраста восемнадцати лет, мужчин, достигших возраста шестидесяти пяти лет, и женщин, достигших возраста шестидесяти лет. По мнению экспертов, такой закон никак не снизит интереса к работе в России и не принесет существенных изменений для бизнеса. По словам руководителя проекта по поддержке бизнеса BusinessWorld.expert Олега Чернова, все хотят жить и зарабатывать.Напомним: в декабре 2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя при ЕАЭС. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что это "важный и качественный шаг по укреплению связей союза с традиционными партнерами".
/20210204/Moskovskiy-o-biometrii-dlya-migrantov-RF-gotovitsya-k-vstupleniyu-Uzbekistana-v-EAES-15932978.html
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биометрические данные, мигрант, трудовые мигранты, еаэс

В ГД РФ поддержали проект об обязанности мигрантов ЕАЭС сдавать биометрию

09:17 24.03.2021 (обновлено: 09:21 24.03.2021)
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© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга
Процедура снятия биометрических данных в визовом центре Санкт-Петербурга - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.03.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
/
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По мнению экспертов, такой закон никак не снизит интереса к работе в России.
ТАШКЕНТ, 24 мар - Sputnik. В Госдуме РФ приняли в первом чтении законопроект, обязывающий мигрантов, которые прибывают в Россию без визы, сдавать биометрию и проходить медосмотр, пишет РИА Новости.
В начале 2021 года правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, согласно которому иностранцы, въезжающие в страну из государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) без виз и патентов на срок более 90 дней, будут обязаны сдавать биометрические данные и проходить медицинский контроль. В соответствии с документом, дактилоскопия не обязательна для несовершеннолетних и пожилых людей.
Председатель комиссии по миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.02.2021
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Московский о биометрии для мигрантов: РФ готовится к вступлению Узбекистана в ЕАЭС
4 февраля, 16:01
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От прохождения всех указанных процедур предлагалось освободить недееспособных, не достигших возраста восемнадцати лет, мужчин, достигших возраста шестидесяти пяти лет, и женщин, достигших возраста шестидесяти лет.
По мнению экспертов, такой закон никак не снизит интереса к работе в России и не принесет существенных изменений для бизнеса. По словам руководителя проекта по поддержке бизнеса BusinessWorld.expert Олега Чернова, все хотят жить и зарабатывать.
Страхи - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2020
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Напомним: в декабре 2020 года Узбекистан получил статус наблюдателя при ЕАЭС. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что это "важный и качественный шаг по укреплению связей союза с традиционными партнерами".
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