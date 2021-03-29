Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210329/abdulaziz-kamilov-priglasil-glavu-mid-respubliki-koreya-chon-yy-yona-v-tashkent-18007888.html
Абдулазиз Камилов пригласил главу МИД Республики Корея Чон Ый Ёна в Ташкент
Абдулазиз Камилов пригласил главу МИД Республики Корея Чон Ый Ёна в Ташкент
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана в телефонном разговоре поздравил с назначением на должность министра иностранных дел Республики Корея Чон Ый
2021-03-29T14:01+0500
2021-03-29T14:09+0500
сотрудничество
политика
телефонный разговор
мид узбекистана
южная корея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/24/7582429_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_5e0e764e74fb4816c45d840d32a68533.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана в телефонном разговоре поздравил с назначением на должность министра иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёна, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.Стороны обсудили состояние и перспективы многопланового узбекско-южнокорейского стратегического партнерства. Страны готовы объединить усилия для укрепления дальнейшего сотрудничества.В ходе беседы чиновники отметили приоритетный характер торгово-экономических и инвестиционных отношений. Договорились увеличивать объемы взаимной торговли и продолжать осуществлять проекты с участием южнокорейских инвесторов и финансовых структур, чтобы наращивать экономическое сотрудничество.Рассмотрели также график и повестку предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.Глава МИД Узбекистана пригласил своего южнокорейского коллегу на Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в июле текущего года в Ташкенте.Ранее Камилов пригласил на данную международную конференцию высокого уровня иранскую сторону, турецкую делегацию, генерального секретаря Организации экономического сотрудничества, своего российского коллегу Сергея Лаврова и других высоких гостей.Международная конференция запланирована на 15-16 июля 2021 года.
/20210112/Yuzhnaya-Koreya-uskorit-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-s-Uzbekistanom-15767497.html
южная корея
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/758/24/7582429_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_0e40d8946b9421fb5b647ef433f12503.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
сотрудничество, телефонный разговор, мид узбекистана, южная корея

Абдулазиз Камилов пригласил главу МИД Республики Корея Чон Ый Ёна в Ташкент

14:01 29.03.2021 (обновлено: 14:09 29.03.2021)
209
© Sputnik / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова
Встреча глав МИД РФ и Узбекистана С. Лаврова и А. Камилова - Sputnik Узбекистан, 1920, 29.03.2021
© Sputnik / Сергей Пятаков
/
Перейти в фотобанк
В ходе беседы чиновники отметили приоритетный характер торгово-экономических и инвестиционных отношений.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана в телефонном разговоре поздравил с назначением на должность министра иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёна, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.
Стороны обсудили состояние и перспективы многопланового узбекско-южнокорейского стратегического партнерства. Страны готовы объединить усилия для укрепления дальнейшего сотрудничества.
В ходе беседы чиновники отметили приоритетный характер торгово-экономических и инвестиционных отношений. Договорились увеличивать объемы взаимной торговли и продолжать осуществлять проекты с участием южнокорейских инвесторов и финансовых структур, чтобы наращивать экономическое сотрудничество.
Флаг Южной Кореи - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.01.2021
Экономика
Южная Корея ускорит переговоры о свободной торговле с Узбекистаном
12 января, 13:29
388
Рассмотрели также график и повестку предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.
Глава МИД Узбекистана пригласил своего южнокорейского коллегу на Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в июле текущего года в Ташкенте.
Ранее Камилов пригласил на данную международную конференцию высокого уровня иранскую сторону, турецкую делегацию, генерального секретаря Организации экономического сотрудничества, своего российского коллегу Сергея Лаврова и других высоких гостей.
Международная конференция запланирована на 15-16 июля 2021 года.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:10В Чехии обнаружен новый штамм коронавируса
14:04Как быстро похудеть к лету в домашних условиях — 5 упражнений от мастера спорта
14:01Абдулазиз Камилов пригласил главу МИД Республики Корея Чон Ый Ёна в Ташкент
14:00Не рвется и не намокает: бумага из камня становится популярной в Узбекистане
13:29UzAirways возобновит полеты между Ташкентом и Бухарой с 7 апреля
13:26Для мигрантов в России запустят собственную систему "Госуслуг"
13:19Очередной сценарий: в ВОЗ назвали еще одну вероятную причину появления COVID-19
12:49Боксеры Узбекистана завоевали еще четыре лицензии на участие в ОИ в Токио
12:34Найденного в Самарканде львёнка доставили в Ташкентский зоопарк — видео
12:28В Самарканде пять человек отравились угарным газом, есть погибшие
12:04В Узбекистане планируют увеличить количество учащихся на бюджете на 25%
11:57Центральная Азия и Ближний Восток помогут Афганистану вернуться "к жизни"
11:52В столице прошел III Ташкентский международный марафон
10:57В Сырдарье сгорело лесное охотничье хозяйство — пострадали животные
10:53США снова хотят учить всех жизни. Россия и Китай приглашаются особо
10:44Самые сексуальные лысые мужчины
10:29"Как у пташки крылья": сколько на самом деле стоит биткоин
10:17Судно Ever Given, заблокировавшее Суэцкий канал, удалось снять с мели — видео
10:12В России могут ужесточить контроль за продавцами на рынках
09:38Как Узбекистан будет "управлять" водой — знают в соседнем Кыргызстане