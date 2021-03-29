https://uz.sputniknews.ru/20210329/abdulaziz-kamilov-priglasil-glavu-mid-respubliki-koreya-chon-yy-yona-v-tashkent-18007888.html

Абдулазиз Камилов пригласил главу МИД Республики Корея Чон Ый Ёна в Ташкент

Абдулазиз Камилов пригласил главу МИД Республики Корея Чон Ый Ёна в Ташкент

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана в телефонном разговоре поздравил с назначением на должность министра иностранных дел Республики Корея Чон Ый

2021-03-29T14:01+0500

2021-03-29T14:01+0500

2021-03-29T14:09+0500

сотрудничество

политика

телефонный разговор

мид узбекистана

южная корея

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ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана в телефонном разговоре поздравил с назначением на должность министра иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёна, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.Стороны обсудили состояние и перспективы многопланового узбекско-южнокорейского стратегического партнерства. Страны готовы объединить усилия для укрепления дальнейшего сотрудничества.В ходе беседы чиновники отметили приоритетный характер торгово-экономических и инвестиционных отношений. Договорились увеличивать объемы взаимной торговли и продолжать осуществлять проекты с участием южнокорейских инвесторов и финансовых структур, чтобы наращивать экономическое сотрудничество.Рассмотрели также график и повестку предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.Глава МИД Узбекистана пригласил своего южнокорейского коллегу на Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в июле текущего года в Ташкенте.Ранее Камилов пригласил на данную международную конференцию высокого уровня иранскую сторону, турецкую делегацию, генерального секретаря Организации экономического сотрудничества, своего российского коллегу Сергея Лаврова и других высоких гостей.Международная конференция запланирована на 15-16 июля 2021 года.

/20210112/Yuzhnaya-Koreya-uskorit-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-s-Uzbekistanom-15767497.html

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сотрудничество, телефонный разговор, мид узбекистана, южная корея