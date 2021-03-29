Абдулазиз Камилов пригласил главу МИД Республики Корея Чон Ый Ёна в Ташкент

ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана в телефонном разговоре поздравил с назначением на должность министра иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёна, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.Стороны обсудили состояние и перспективы многопланового узбекско-южнокорейского стратегического партнерства. Страны готовы объединить усилия для укрепления дальнейшего сотрудничества.В ходе беседы чиновники отметили приоритетный характер торгово-экономических и инвестиционных отношений. Договорились увеличивать объемы взаимной торговли и продолжать осуществлять проекты с участием южнокорейских инвесторов и финансовых структур, чтобы наращивать экономическое сотрудничество.Рассмотрели также график и повестку предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.Глава МИД Узбекистана пригласил своего южнокорейского коллегу на Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в июле текущего года в Ташкенте.Ранее Камилов пригласил на данную международную конференцию высокого уровня иранскую сторону, турецкую делегацию, генерального секретаря Организации экономического сотрудничества, своего российского коллегу Сергея Лаврова и других высоких гостей.Международная конференция запланирована на 15-16 июля 2021 года.
В ходе беседы чиновники отметили приоритетный характер торгово-экономических и инвестиционных отношений.
ТАШКЕНТ, 29 мар — Sputnik. Глава МИД Узбекистана в телефонном разговоре поздравил с назначением на должность министра иностранных дел Республики Корея Чон Ый Ёна, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана.
Стороны обсудили состояние и перспективы многопланового узбекско-южнокорейского стратегического партнерства. Страны готовы объединить усилия для укрепления дальнейшего сотрудничества.
В ходе беседы чиновники отметили приоритетный характер торгово-экономических и инвестиционных отношений. Договорились увеличивать объемы взаимной торговли и продолжать осуществлять проекты с участием южнокорейских инвесторов и финансовых структур, чтобы наращивать экономическое сотрудничество.
Рассмотрели также график и повестку предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.
Глава МИД Узбекистана пригласил своего южнокорейского коллегу на Международную конференцию высокого уровня "Центральная и Южная Азия: региональная взаимосвязанность. Вызовы и возможности", которая состоится в июле текущего года в Ташкенте.