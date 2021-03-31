https://uz.sputniknews.ru/20210331/komandno-shtabnaya-trenirovka-v-tsvo-rf-sredi-uchastnikov--voennye-uzbekistana-18051836.html

Командно-штабная тренировка в ЦВО РФ: среди участников — военные Узбекистана

Командно-штабная тренировка в ЦВО РФ: среди участников — военные Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Командно-штабная тренировка с участием военных Узбекистана и Казахстана проходит в Центральном военном округе России с 30 марта по 1

2021-03-31T11:56+0500

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казахстан

узбекистан

общество

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Командно-штабная тренировка с участием военных Узбекистана и Казахстана проходит в Центральном военном округе России с 30 марта по 1 апреля, сообщает Министерство обороны РФ.Мероприятие проводится под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.Всего в тренировке участвуют до полутора тысяч военнослужащих, в том числе оперативные группы от вооруженных сил Узбекистана и Казахстана.В числе целей мероприятия — "внедрение в практику опыта выполнения боевых и специальных задач в современных вооруженных конфликтах".Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что в Минобороны РФ рассматривают Узбекистан как стратегического партнера в Центрально-Азиатском регионе.

/20210331/pochemu-rossiya-i-uzbekistan-aktiviziruyut-voennoe-sotrudnichestvo-18048357.html

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