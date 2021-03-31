Командно-штабная тренировка в ЦВО РФ: среди участников — военные Узбекистана

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Командно-штабная тренировка с участием военных Узбекистана и Казахстана проходит в Центральном военном округе России с 30 марта по 1 апреля, сообщает Министерство обороны РФ.Мероприятие проводится под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.Всего в тренировке участвуют до полутора тысяч военнослужащих, в том числе оперативные группы от вооруженных сил Узбекистана и Казахстана.В числе целей мероприятия — "внедрение в практику опыта выполнения боевых и специальных задач в современных вооруженных конфликтах".Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что в Минобороны РФ рассматривают Узбекистан как стратегического партнера в Центрально-Азиатском регионе.
В числе целей мероприятия — "внедрение в практику опыта выполнения боевых и специальных задач в современных вооруженных конфликтах".
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Командно-штабная тренировка с участием военных Узбекистана и Казахстана проходит в Центральном военном округе России с 30 марта по 1 апреля, сообщает Министерство обороны РФ.
Мероприятие проводится под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.