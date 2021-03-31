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https://uz.sputniknews.ru/20210331/komandno-shtabnaya-trenirovka-v-tsvo-rf-sredi-uchastnikov--voennye-uzbekistana-18051836.html
Командно-штабная тренировка в ЦВО РФ: среди участников — военные Узбекистана
Командно-штабная тренировка в ЦВО РФ: среди участников — военные Узбекистана
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Командно-штабная тренировка с участием военных Узбекистана и Казахстана проходит в Центральном военном округе России с 30 марта по 1
2021-03-31T11:56+0500
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казахстан
узбекистан
общество
военные
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Командно-штабная тренировка с участием военных Узбекистана и Казахстана проходит в Центральном военном округе России с 30 марта по 1 апреля, сообщает Министерство обороны РФ.Мероприятие проводится под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.Всего в тренировке участвуют до полутора тысяч военнослужащих, в том числе оперативные группы от вооруженных сил Узбекистана и Казахстана.В числе целей мероприятия — "внедрение в практику опыта выполнения боевых и специальных задач в современных вооруженных конфликтах".Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что в Минобороны РФ рассматривают Узбекистан как стратегического партнера в Центрально-Азиатском регионе.
/20210331/pochemu-rossiya-i-uzbekistan-aktiviziruyut-voennoe-sotrudnichestvo-18048357.html
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казахстан, узбекистан, военные

Командно-штабная тренировка в ЦВО РФ: среди участников — военные Узбекистана

11:56 31.03.2021 (обновлено: 12:08 31.03.2021)
153
© Министерство обороны РФВ Центральном военном округе проводится масштабная командно-штабная тренировка
В Центральном военном округе проводится масштабная командно-штабная тренировка - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Министерство обороны РФ
В числе целей мероприятия — "внедрение в практику опыта выполнения боевых и специальных задач в современных вооруженных конфликтах".
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Командно-штабная тренировка с участием военных Узбекистана и Казахстана проходит в Центральном военном округе России с 30 марта по 1 апреля, сообщает Министерство обороны РФ.
Мероприятие проводится под руководством командующего войсками ЦВО генерал-полковника Александра Лапина.
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Всего в тренировке участвуют до полутора тысяч военнослужащих, в том числе оперативные группы от вооруженных сил Узбекистана и Казахстана.
© Министерство обороны РФВ Центральном военном округе проводится масштабная командно-штабная тренировка
В Центральном военном округе проводится масштабная командно-штабная тренировка - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
В Центральном военном округе проводится масштабная командно-штабная тренировка
© Министерство обороны РФ
В числе целей мероприятия — "внедрение в практику опыта выполнения боевых и специальных задач в современных вооруженных конфликтах".
© Министерство обороны РФВ Центральном военном округе проводится масштабная командно-штабная тренировка
В Центральном военном округе проводится масштабная командно-штабная тренировка - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
В Центральном военном округе проводится масштабная командно-штабная тренировка
© Министерство обороны РФ
Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов ранее заявил, что в Минобороны РФ рассматривают Узбекистан как стратегического партнера в Центрально-Азиатском регионе.
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