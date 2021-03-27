https://uz.sputniknews.ru/20210327/v-tashkent-dostavlen-odin-million-doz-kitaysko-uzbekskoy-vaktsiny-17990374.html

В Ташкент доставлен один миллион доз китайско-узбекской вакцины

В Ташкент доставлен один миллион доз китайско-узбекской вакцины

ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.В Узбекистан доставлен один миллион доз китайской вакцины производства компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd,

2021-03-27T18:37+0500

2021-03-27T18:37+0500

2021-03-27T18:36+0500

общество

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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.В Узбекистан доставлен один миллион доз китайской вакцины производства компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По информации Минздрава, препарат ZF-UZ-VAC2001, созданный в соавторстве с Китаем и Узбекистаном, представляет собой биотехнологический синтез чужеродного белка коронавируса. При его введении в организм он вызывает иммунный ответ.Как утверждают в Министерстве, такие вакцины имеют самый высокий уровень безопасности по сравнению с другими типами препаратов. На сегодняшний день около семи тысяч человек уже были вакцинированы ZF-UZ-VAC2001 в рамках III фазы испытаний, проведенных в Узбекистане, отметили в пресс-службе. В ходе этого исследования у добровольцев не были выявлены значительные побочные действия от вакцины. В Минздраве заверяют, что вакцина также может защитить от "британского" и прочих штаммов коронавируса.Первая партия рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001 китайско-узбекского производства была отгружена на борт самолета сегодня утром. Узбекистан стал соавтором китайской вакцины в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. В республике вакцина была официально зарегистрирована 1 марта.Кроме того, власти страны сертифицировали российский "Спутник V" для массового использования в стране. Ташкент запросил у РФ один миллион доз вакцин. Проект договора пока находится на рассмотрении у российской стороны.

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация, вакцина, узбекистан