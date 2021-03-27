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https://uz.sputniknews.ru/20210327/v-tashkent-dostavlen-odin-million-doz-kitaysko-uzbekskoy-vaktsiny-17990374.html
В Ташкент доставлен один миллион доз китайско-узбекской вакцины
В Ташкент доставлен один миллион доз китайско-узбекской вакцины
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.В Узбекистан доставлен один миллион доз китайской вакцины производства компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd,
2021-03-27T18:37+0500
2021-03-27T18:36+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
ситуация с коронавирусом в узбекистане
вакцинация
вакцина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.В Узбекистан доставлен один миллион доз китайской вакцины производства компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.По информации Минздрава, препарат ZF-UZ-VAC2001, созданный в соавторстве с Китаем и Узбекистаном, представляет собой биотехнологический синтез чужеродного белка коронавируса. При его введении в организм он вызывает иммунный ответ.Как утверждают в Министерстве, такие вакцины имеют самый высокий уровень безопасности по сравнению с другими типами препаратов. На сегодняшний день около семи тысяч человек уже были вакцинированы ZF-UZ-VAC2001 в рамках III фазы испытаний, проведенных в Узбекистане, отметили в пресс-службе. В ходе этого исследования у добровольцев не были выявлены значительные побочные действия от вакцины. В Минздраве заверяют, что вакцина также может защитить от "британского" и прочих штаммов коронавируса.Первая партия рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001 китайско-узбекского производства была отгружена на борт самолета сегодня утром. Узбекистан стал соавтором китайской вакцины в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. В республике вакцина была официально зарегистрирована 1 марта.Кроме того, власти страны сертифицировали российский "Спутник V" для массового использования в стране. Ташкент запросил у РФ один миллион доз вакцин. Проект договора пока находится на рассмотрении у российской стороны.
/20210318/v-knr-odobrili-uzbeksko-kitayskuyu-vaktsinu-dlya-ekstrennogo-primeneniya-v-strane-17840233.html
/20210312/v-mininnovatsii-prokommentirovali-slukhi-o-stare-uzbeksko-kitayskoy-vaktsiny-17726158.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, ситуация с коронавирусом в узбекистане, вакцинация, вакцина, узбекистан

В Ташкент доставлен один миллион доз китайско-узбекской вакцины

18:37 27.03.2021
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© Минздрав РУзВ Ташкент отгружена первая партия китайско-узбекской вакцины против COVID-19
В Ташкент отгружена первая партия китайско-узбекской вакцины против COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.03.2021
© Минздрав РУз
По данным Минздрава, на сегодняшний день около семи тысяч человек уже были вакцинированы ZF-UZ-VAC2001 в рамках III фазы испытаний, проведенных в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 27 мар — Sputnik.В Узбекистан доставлен один миллион доз китайской вакцины производства компании Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.Ltd, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
По информации Минздрава, препарат ZF-UZ-VAC2001, созданный в соавторстве с Китаем и Узбекистаном, представляет собой биотехнологический синтез чужеродного белка коронавируса. При его введении в организм он вызывает иммунный ответ.
Медицинский сотрудник набирает в шприц российский препарат Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
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18 марта, 19:52
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Как утверждают в Министерстве, такие вакцины имеют самый высокий уровень безопасности по сравнению с другими типами препаратов. На сегодняшний день около семи тысяч человек уже были вакцинированы ZF-UZ-VAC2001 в рамках III фазы испытаний, проведенных в Узбекистане, отметили в пресс-службе. В ходе этого исследования у добровольцев не были выявлены значительные побочные действия от вакцины.
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12 марта, 19:53
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В Минздраве заверяют, что вакцина также может защитить от "британского" и прочих штаммов коронавируса.
Первая партия рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001 китайско-узбекского производства была отгружена на борт самолета сегодня утром.
Узбекистан стал соавтором китайской вакцины в связи с внесенным вкладом МИВТ и Минздрава РУз в клиническое исследование препарата ZF 2001. В республике вакцина была официально зарегистрирована 1 марта.
Кроме того, власти страны сертифицировали российский "Спутник V" для массового использования в стране. Ташкент запросил у РФ один миллион доз вакцин. Проект договора пока находится на рассмотрении у российской стороны.
410010
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