https://uz.sputniknews.ru/20210331/natsgvardeytsy-presekli-detoubiystvo-pod-namanganom-18054475.html
Нацгвардейцы пресекли детоубийство под Наманганом
Нацгвардейцы пресекли детоубийство под Наманганом
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сотрудники Национальной гвардии остановили женщину, пытавшуюся сбросить с моста в воду двух своих детей, сообщает ведомство.
2021-03-31T12:31+0500
2021-03-31T12:31+0500
2021-03-31T12:55+0500
происшествия
национальная гвардия узбекистана
происшествия и криминал в узбекистане
суицид
мвд узбекистана
наманганская область
навоийская область
преступление
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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сотрудники Национальной гвардии остановили женщину, пытавшуюся сбросить с моста в воду двух своих детей, сообщает ведомство.Инцидент произошел утром 28 марта на мосту через реку Сырдарья, соединяющем Мингбулакский и Туракурганский районы Наманганской области.Странное поведение женщины заметили дежурившие на мосту нацгвардейцы и пресекли преступление. По данным правоохранителей, 42-летняя мать из Туракурганского района пыталась утопить своих детей 3 и 6 лет от роду.Что подтолкнуло женщину пойти на преступление — неизвестно. В данное время причины этого выясняют сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями махалли.Стоит отметить, что попытки женщин свести счеты с жизнью все чаще появляются в криминальной хронике Узбекистана. В большинстве случаев на этот шаг они идут из-за бытовых семейных конфликтов. В середине месяца глава Министерства внутренних дел Пулат Бобожонов на XIII пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заявил, что каждый шестой суицид совершен именно из-за семейных разногласий.По данным МВД, в прошлом году охранные ордера, призванные защитить женщин от семейного насилия, получили 14 774 из них. При этом к ответственности виновные привлечены лишь в 317 случаях.Вызывает озабоченность тот факт, что некоторые отчаявшиеся матери пересекают грань между жизнью и смертью вместе со своими детьми. На прошлой недели широкий общественный резонанс вызвал инцидент в Карманинском районе Навоийской области.Там под грузовой поезд бросилась 31-летняя женщина вместе с тремя дочерьми в возрасте 3, 5 и 8 лет. Одна из девочек успела вырваться из рук матери в последний момент, две другие также остались живы. От полученных травм скончалась только мать.Оказалось, в последнее время погибшая жила в стрессе из-за того, что не могла родить мальчика. В этом ее упрекал супруг.
/20200205/V-Karshi-za-paru-dney-neskolko-chelovek-pytalis-sovershit-samoubiystvo-13390145.html
/20210203/MVD-Uzbekistana-raskrylo-chislo-pogibshikh-pri-ispolnenii-sotrudnikov-v-2020-godu-15929556.html
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национальная гвардия узбекистана, происшествия и криминал в узбекистане, суицид, мвд узбекистана, наманганская область, навоийская область, преступление
Нацгвардейцы пресекли детоубийство под Наманганом
12:31 31.03.2021 (обновлено: 12:55 31.03.2021)
Женщина пыталась утопить своих детей, сбросив их с моста. Что подтолкнуло ее пойти на преступление — неизвестно. В данное время причины этого выясняют правоохранители.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik.
Сотрудники Национальной гвардии остановили женщину, пытавшуюся сбросить с моста в воду двух своих детей, сообщает
ведомство.
Инцидент произошел утром 28 марта на мосту через реку Сырдарья, соединяющем Мингбулакский и Туракурганский районы Наманганской области.
Странное поведение женщины заметили дежурившие на мосту нацгвардейцы и пресекли преступление. По данным правоохранителей, 42-летняя мать из Туракурганского района пыталась утопить своих детей 3 и 6 лет от роду.
Что подтолкнуло женщину пойти на преступление — неизвестно. В данное время причины этого выясняют сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями махалли.
Стоит отметить, что попытки женщин свести счеты с жизнью все чаще появляются в криминальной хронике Узбекистана. В большинстве случаев на этот шаг они идут из-за бытовых семейных конфликтов.
В середине месяца глава Министерства внутренних дел Пулат Бобожонов на XIII пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заявил
, что каждый шестой суицид совершен именно из-за семейных разногласий.
По данным МВД, в прошлом году охранные ордера, призванные защитить женщин от семейного насилия, получили 14 774 из них. При этом к ответственности виновные привлечены лишь в 317 случаях.
Вызывает озабоченность тот факт, что некоторые отчаявшиеся матери пересекают грань между жизнью и смертью вместе со своими детьми. На прошлой недели широкий общественный резонанс вызвал инцидент в Карманинском районе Навоийской области.
Там под грузовой поезд бросилась
31-летняя женщина вместе с тремя дочерьми в возрасте 3, 5 и 8 лет. Одна из девочек успела вырваться из рук матери в последний момент, две другие также остались живы. От полученных травм скончалась только мать.
Оказалось, в последнее время погибшая жила в стрессе из-за того, что не могла родить мальчика. В этом ее упрекал супруг.