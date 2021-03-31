https://uz.sputniknews.ru/20210331/natsgvardeytsy-presekli-detoubiystvo-pod-namanganom-18054475.html

Нацгвардейцы пресекли детоубийство под Наманганом

Нацгвардейцы пресекли детоубийство под Наманганом

ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сотрудники Национальной гвардии остановили женщину, пытавшуюся сбросить с моста в воду двух своих детей, сообщает ведомство.

2021-03-31T12:31+0500

2021-03-31T12:31+0500

2021-03-31T12:55+0500

происшествия

национальная гвардия узбекистана

происшествия и криминал в узбекистане

суицид

мвд узбекистана

наманганская область

навоийская область

преступление

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ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сотрудники Национальной гвардии остановили женщину, пытавшуюся сбросить с моста в воду двух своих детей, сообщает ведомство.Инцидент произошел утром 28 марта на мосту через реку Сырдарья, соединяющем Мингбулакский и Туракурганский районы Наманганской области.Странное поведение женщины заметили дежурившие на мосту нацгвардейцы и пресекли преступление. По данным правоохранителей, 42-летняя мать из Туракурганского района пыталась утопить своих детей 3 и 6 лет от роду.Что подтолкнуло женщину пойти на преступление — неизвестно. В данное время причины этого выясняют сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями махалли.Стоит отметить, что попытки женщин свести счеты с жизнью все чаще появляются в криминальной хронике Узбекистана. В большинстве случаев на этот шаг они идут из-за бытовых семейных конфликтов. В середине месяца глава Министерства внутренних дел Пулат Бобожонов на XIII пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заявил, что каждый шестой суицид совершен именно из-за семейных разногласий.По данным МВД, в прошлом году охранные ордера, призванные защитить женщин от семейного насилия, получили 14 774 из них. При этом к ответственности виновные привлечены лишь в 317 случаях.Вызывает озабоченность тот факт, что некоторые отчаявшиеся матери пересекают грань между жизнью и смертью вместе со своими детьми. На прошлой недели широкий общественный резонанс вызвал инцидент в Карманинском районе Навоийской области.Там под грузовой поезд бросилась 31-летняя женщина вместе с тремя дочерьми в возрасте 3, 5 и 8 лет. Одна из девочек успела вырваться из рук матери в последний момент, две другие также остались живы. От полученных травм скончалась только мать.Оказалось, в последнее время погибшая жила в стрессе из-за того, что не могла родить мальчика. В этом ее упрекал супруг.

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национальная гвардия узбекистана, происшествия и криминал в узбекистане, суицид, мвд узбекистана, наманганская область, навоийская область, преступление