Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210331/natsgvardeytsy-presekli-detoubiystvo-pod-namanganom-18054475.html
Нацгвардейцы пресекли детоубийство под Наманганом
Нацгвардейцы пресекли детоубийство под Наманганом
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сотрудники Национальной гвардии остановили женщину, пытавшуюся сбросить с моста в воду двух своих детей, сообщает ведомство.
2021-03-31T12:31+0500
2021-03-31T12:55+0500
происшествия
национальная гвардия узбекистана
происшествия и криминал в узбекистане
суицид
мвд узбекистана
наманганская область
навоийская область
преступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1168/75/11687575_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_ae89ef7fc102a0e450a8aa67934e8c64.jpg
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сотрудники Национальной гвардии остановили женщину, пытавшуюся сбросить с моста в воду двух своих детей, сообщает ведомство.Инцидент произошел утром 28 марта на мосту через реку Сырдарья, соединяющем Мингбулакский и Туракурганский районы Наманганской области.Странное поведение женщины заметили дежурившие на мосту нацгвардейцы и пресекли преступление. По данным правоохранителей, 42-летняя мать из Туракурганского района пыталась утопить своих детей 3 и 6 лет от роду.Что подтолкнуло женщину пойти на преступление — неизвестно. В данное время причины этого выясняют сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями махалли.Стоит отметить, что попытки женщин свести счеты с жизнью все чаще появляются в криминальной хронике Узбекистана. В большинстве случаев на этот шаг они идут из-за бытовых семейных конфликтов. В середине месяца глава Министерства внутренних дел Пулат Бобожонов на XIII пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заявил, что каждый шестой суицид совершен именно из-за семейных разногласий.По данным МВД, в прошлом году охранные ордера, призванные защитить женщин от семейного насилия, получили 14 774 из них. При этом к ответственности виновные привлечены лишь в 317 случаях.Вызывает озабоченность тот факт, что некоторые отчаявшиеся матери пересекают грань между жизнью и смертью вместе со своими детьми. На прошлой недели широкий общественный резонанс вызвал инцидент в Карманинском районе Навоийской области.Там под грузовой поезд бросилась 31-летняя женщина вместе с тремя дочерьми в возрасте 3, 5 и 8 лет. Одна из девочек успела вырваться из рук матери в последний момент, две другие также остались живы. От полученных травм скончалась только мать.Оказалось, в последнее время погибшая жила в стрессе из-за того, что не могла родить мальчика. В этом ее упрекал супруг.
/20200205/V-Karshi-za-paru-dney-neskolko-chelovek-pytalis-sovershit-samoubiystvo-13390145.html
/20210203/MVD-Uzbekistana-raskrylo-chislo-pogibshikh-pri-ispolnenii-sotrudnikov-v-2020-godu-15929556.html
наманганская область
навоийская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1168/75/11687575_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0718e0d210f31b98ade44cdbe3556adc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
национальная гвардия узбекистана, происшествия и криминал в узбекистане, суицид, мвд узбекистана, наманганская область, навоийская область, преступление

Нацгвардейцы пресекли детоубийство под Наманганом

12:31 31.03.2021 (обновлено: 12:55 31.03.2021)
407
© Sputnik / Рамиз БахтияровРека Сырдарья
Река Сырдарья - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.03.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Женщина пыталась утопить своих детей, сбросив их с моста. Что подтолкнуло ее пойти на преступление — неизвестно. В данное время причины этого выясняют правоохранители.
ТАШКЕНТ, 31 мар — Sputnik. Сотрудники Национальной гвардии остановили женщину, пытавшуюся сбросить с моста в воду двух своих детей, сообщает ведомство.
Инцидент произошел утром 28 марта на мосту через реку Сырдарья, соединяющем Мингбулакский и Туракурганский районы Наманганской области.
Странное поведение женщины заметили дежурившие на мосту нацгвардейцы и пресекли преступление. По данным правоохранителей, 42-летняя мать из Туракурганского района пыталась утопить своих детей 3 и 6 лет от роду.
Один из широко распространенных способов самоубийства – прыжок с высоты - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.02.2020
В Карши за пару дней несколько человек пытались совершить самоубийство
5 февраля 2020, 10:01
1155
Что подтолкнуло женщину пойти на преступление — неизвестно. В данное время причины этого выясняют сотрудники органов внутренних дел совместно с представителями махалли.
Стоит отметить, что попытки женщин свести счеты с жизнью все чаще появляются в криминальной хронике Узбекистана. В большинстве случаев на этот шаг они идут из-за бытовых семейных конфликтов.
В середине месяца глава Министерства внутренних дел Пулат Бобожонов на XIII пленарном заседании Сената Олий Мажлиса заявил, что каждый шестой суицид совершен именно из-за семейных разногласий.
По данным МВД, в прошлом году охранные ордера, призванные защитить женщин от семейного насилия, получили 14 774 из них. При этом к ответственности виновные привлечены лишь в 317 случаях.
Автомобиль правоохранительных органов Узбекистана на месте ДТП - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.02.2021
Общество
МВД Узбекистана раскрыло число погибших при исполнении сотрудников в 2020-м
3 февраля, 22:02
2295
Вызывает озабоченность тот факт, что некоторые отчаявшиеся матери пересекают грань между жизнью и смертью вместе со своими детьми. На прошлой недели широкий общественный резонанс вызвал инцидент в Карманинском районе Навоийской области.
Там под грузовой поезд бросилась 31-летняя женщина вместе с тремя дочерьми в возрасте 3, 5 и 8 лет. Одна из девочек успела вырваться из рук матери в последний момент, две другие также остались живы. От полученных травм скончалась только мать.
Оказалось, в последнее время погибшая жила в стрессе из-за того, что не могла родить мальчика. В этом ее упрекал супруг.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:16Первая в мире COVID-вакцина для животных: Узбекистан готов ее испытать и закупить
14:55Болельщики "Уфы" признали Урунова лучшим игроком февраля-марта
14:40НТВ объявляет о старте нового проекта в рамках музыкального конкурса "Ты супер!"
14:38Из Ферганы в Стамбул отправился первый авиарейс
14:29Дом маньяка из фильма "Молчание ягнят" превратили в отель — видео
14:21Кто должен России больше всех — данные Всемирного банка
14:19Компания Apple разрешила сервисам из Узбекистана официально чинить ее гаджеты
14:14В Минюсте Узбекистана напомнили об ответственности за курение в общественном транспорте
14:08Количество госпредприятий сократят на 75% до 2025 года
13:57"Коктейльная вечеринка": как пройдет церемония "Оскар"
13:46Из Ферганы в Самарканд: 27 старейшин открыли веломарафон
13:39Во сколько обойдется Узбекистану "совместная" с Китаем вакцина от COVID?
12:44Выставка Expo-Russia Uzbekistan 2021 пройдет онлайн
12:38The Hill: в США организации призвали Байдена "завязывать с безрассудством" против РФ
12:31Нацгвардейцы пресекли детоубийство под Наманганом
12:24Компания Uzbekistan GTL получила статус аккредитованного работодателя АССА
12:10В Узбекистан снова возвращаются заморозки
12:00Прототип корабля Starship Илона Маска вновь взорвался при посадке — видео
11:56Командно-штабная тренировка в ЦВО РФ: среди участников — военные Узбекистана
11:34В Узбекистане призывы к неисполнению законов будут караться штрафом до $2 тыс.