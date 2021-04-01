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Вакцинация — полным ходом: как себя чувствуют первые привившиеся узбекистанцы?
Вакцинация — полным ходом: как себя чувствуют первые привившиеся узбекистанцы?
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Узбекистане началась массовая вакцинация от COVID-19. Как себя чувствуют граждане республики после прививки?
2021-04-01T15:28+0500
2021-04-01T15:39+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
коронавирус
вакцинация
вакцина
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Узбекистане началась массовая вакцинация от COVID-19. Как себя чувствуют граждане республики после прививки?На этот вопрос ответила врач-эпидемиолог Санитарно-эпидемиологической службы Сергелийского района Дилрабо Абдурасулова.После введения вакцины с обоими добровольцами провели беседу: им разъяснили, что делать дальше, и ответили на все вопросы.Отмечается, что один из вакцинировавшихся — тот, кому сделали прививку китайским препаратом, — уже переболел COVID-19, причем у него была тяжелая форма заболевания. После пациент еще долго лечился от осложнений, подчеркнула Абдурасулова.Другой, которому ввели вакцину AstraZeneca, ни разу не болел COVID-19 и решил заранее защитить свой организм.Абдурасулова напомнила, что пока доступны только две вакцины: индийская версия AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001:Медик напомнила, что на первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет. Пожилые граждане могут прийти со своими сопроводителями, для которых организованы специальные залы ожидания.Под это выделено два помещения: одно из них — для женщин, другое — для мужчин. Перед введением вакцины профессиональные врачи отвечают на все вопросы и показывают, как будет делаться прививка.После этого медиками (врачами и патронажными медсестрами) ведется наблюдение еще в течение трех дней. Привившихся регулярно спрашивают, как они себя чувствуют.Ранее в Минздраве напомнили, что с 1 апреля привиться можно будет в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах. Список всех центров можно посмотреть по ссылке.В мае вакцинация начнется во всех городах и районных центрах, в июне — по всей республике.Прививку можно сделать в том числе платно в частных клиниках.Полную информацию по вакцинации в Узбекистане можно прочитать в материале.
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, коронавирус, вакцинация, вакцина, узбекистан

Вакцинация — полным ходом: как себя чувствуют первые привившиеся узбекистанцы?

15:28 01.04.2021 (обновлено: 15:39 01.04.2021)
1967
© Sputnik / Рамиз БахтияровВакцинация в Ташкенте
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Сегодня, 1 апреля, стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививки делают бесплатно.
ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Узбекистане началась массовая вакцинация от COVID-19. Как себя чувствуют граждане республики после прививки?
На этот вопрос ответила врач-эпидемиолог Санитарно-эпидемиологической службы Сергелийского района Дилрабо Абдурасулова.

"С утра лично наблюдала, как пришли двое мужчин, они сами изъявили желание пройти вакцинацию. Одному из них сделали прививку препаратом AstraZeneca, второй получил китайскую вакцину (ZF-UZ-VAC2001. — Sputnik). Оба были довольны, сказали, что ничего необычного не почувствовали", — рассказала медик корреспонденту Sputnik.

После введения вакцины с обоими добровольцами провели беседу: им разъяснили, что делать дальше, и ответили на все вопросы.
Отмечается, что один из вакцинировавшихся — тот, кому сделали прививку китайским препаратом, — уже переболел COVID-19, причем у него была тяжелая форма заболевания. После пациент еще долго лечился от осложнений, подчеркнула Абдурасулова.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВакцинация в Ташкенте
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Вакцинация в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Другой, которому ввели вакцину AstraZeneca, ни разу не болел COVID-19 и решил заранее защитить свой организм.
Абдурасулова напомнила, что пока доступны только две вакцины: индийская версия AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001:
AstraZeneca вводится двукратно с интервалом в 1 месяц. В одном пузырьке вакцины содержится 10 доз. Соответственно, ею можно привить 9 человек + одна доза идет на розлив;
ZF-UZ-VAC2001: в одной вакцине — 1 доза. Препарат вводится трехкратно с интервалом также в 1 месяц.
Для справки

Помимо препаратов AstraZeneca и ZF-UZ-VAC2001, власти рассчитывают закупить также российский "Спутник V". Узбекистан уже запросил у РФ 1 миллион доз. Сейчас проект договора находится на рассмотрении у российской стороны.

"Обе вакцины уже успешно прошли клинические испытания и показали свою безопасность. Они переносятся очень спокойно. На примере семейной поликлиники №10 мы можем показать, что на мероприятия по профилактике COVID-19 выделено целое отделение. То есть система здравоохранения хорошо подготовилась: созданы очень благоприятные условия для населения", — сказала Абдурасулова.

Медик напомнила, что на первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет. Пожилые граждане могут прийти со своими сопроводителями, для которых организованы специальные залы ожидания.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВакцинация в Ташкенте
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
1/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вакцинация в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровВакцинация в Ташкенте
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
2/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вакцинация в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз БахтияровВакцинация в Ташкенте
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вакцинация в Ташкенте
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© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вакцинация в Ташкенте
2/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вакцинация в Ташкенте
3/3
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Вакцинация в Ташкенте
Под это выделено два помещения: одно из них — для женщин, другое — для мужчин. Перед введением вакцины профессиональные врачи отвечают на все вопросы и показывают, как будет делаться прививка.

"После прививок мы людей сразу не отпускаем. За ними ведется наблюдение в течение 30 минут. Если человек себя чувствует хорошо и никаких реакций нет, то мы его отправляем домой", — добавила Абдурасулова.

После этого медиками (врачами и патронажными медсестрами) ведется наблюдение еще в течение трех дней. Привившихся регулярно спрашивают, как они себя чувствуют.
© Sputnik / Рамиз БахтияровВакцинация в Ташкенте
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
Вакцинация в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Ранее в Минздраве напомнили, что с 1 апреля привиться можно будет в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах. Список всех центров можно посмотреть по ссылке.
В мае вакцинация начнется во всех городах и районных центрах, в июне — по всей республике.
Прививку можно сделать в том числе платно в частных клиниках.
Полную информацию по вакцинации в Узбекистане можно прочитать в материале.
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