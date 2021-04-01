https://uz.sputniknews.ru/20210401/vaktsinatsiya--polnym-xodom-kak-sebya-chuvstvuyut-pervye-privivshiesya-uzbekistantsy-18080762.html

Вакцинация — полным ходом: как себя чувствуют первые привившиеся узбекистанцы?

Вакцинация — полным ходом: как себя чувствуют первые привившиеся узбекистанцы?

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Узбекистане началась массовая вакцинация от COVID-19. Как себя чувствуют граждане республики после прививки?

2021-04-01T15:28+0500

2021-04-01T15:28+0500

2021-04-01T15:39+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

коронавирус

вакцинация

вакцина

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. В Узбекистане началась массовая вакцинация от COVID-19. Как себя чувствуют граждане республики после прививки?На этот вопрос ответила врач-эпидемиолог Санитарно-эпидемиологической службы Сергелийского района Дилрабо Абдурасулова.После введения вакцины с обоими добровольцами провели беседу: им разъяснили, что делать дальше, и ответили на все вопросы.Отмечается, что один из вакцинировавшихся — тот, кому сделали прививку китайским препаратом, — уже переболел COVID-19, причем у него была тяжелая форма заболевания. После пациент еще долго лечился от осложнений, подчеркнула Абдурасулова.Другой, которому ввели вакцину AstraZeneca, ни разу не болел COVID-19 и решил заранее защитить свой организм.Абдурасулова напомнила, что пока доступны только две вакцины: индийская версия AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001:Медик напомнила, что на первом этапе (апрель) прививку в первую очередь получат люди старше 65 лет. Пожилые граждане могут прийти со своими сопроводителями, для которых организованы специальные залы ожидания.Под это выделено два помещения: одно из них — для женщин, другое — для мужчин. Перед введением вакцины профессиональные врачи отвечают на все вопросы и показывают, как будет делаться прививка.После этого медиками (врачами и патронажными медсестрами) ведется наблюдение еще в течение трех дней. Привившихся регулярно спрашивают, как они себя чувствуют.Ранее в Минздраве напомнили, что с 1 апреля привиться можно будет в Ташкенте, Нукусе и 12 областных центрах. Список всех центров можно посмотреть по ссылке.В мае вакцинация начнется во всех городах и районных центрах, в июне — по всей республике.Прививку можно сделать в том числе платно в частных клиниках.Полную информацию по вакцинации в Узбекистане можно прочитать в материале.

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, коронавирус, вакцинация, вакцина, узбекистан