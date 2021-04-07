https://uz.sputniknews.ru/20210407/rossiyskie-metallurgi-pouchastvuyut-v-modernizatsii-gazotransportnoy-sistemy-uzbekistana-18191607.html

Российские металлурги модернизируют газотранспортную систему Узбекистана

Российские металлурги модернизируют газотранспортную систему Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Подписано еще одно соглашение на полях международной выставки "Иннопром".

2021-04-07T09:39+0500

2021-04-07T09:39+0500

2021-04-07T09:40+0500

иннопром-2021 в ташкенте

"иннопром"

соглашение

узбекистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1355/45/13554571_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_d8b8054e5502b3d0910ab6574eb8712d.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Подписано еще одно соглашение на полях международной выставки "Иннопром".Договор заключили Трубная металлургическая компания (ТМК), Российский экспортный центр и ENTER Engineering — один из крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере Узбекистана.Стороны подписали меморандум о научно-техническом и инвестиционном сотрудничестве для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Узбекистана.Что предполагает документОбъем инвестиций в рамках проектов сотрудничества может превысить 180 миллионов долларов. ТМК сотрудничает с Узбекистаном вот уже 17 лет и давно стала одним из ключевых поставщиков трубной продукции для ряда отраслей экономики республики. Российская компания заинтересована в данном проекте, поскольку со временем перспективность узбекского рынка только возрастает. В ближайшие годы в стране будут реализованы крупные проекты строительства и реконструкции участков магистральных газопроводов в рамках утвержденной концепции развития газотранспортной системы.Напомним, что первую продукцию ТМК отгрузила в Узбекистан еще в 2004 году. В общей сумме за все время компания поставила 670 тысяч тонн труб разных конфигураций.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/rossiya-pomojet-uzbekistanu-privesti-v-poryadok-gazotransportnuyu-sistemu-18174433.html

https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-stoit-na-poroge-neftegazovogo-buduschego--kak-v-etom-pouchastvuet-rf-18175221.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

"иннопром", соглашение, узбекистан