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Иннопром-2021 в Ташкенте
В столице Узбекистана с 5 по 7 апреля проходит международная промышленная выставка "Иннопром-2021". В мероприятии принимают участие несколько сотен компаний из России, Узбекистана и стран ближнего и дальнего зарубежья.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/rossiyskie-metallurgi-pouchastvuyut-v-modernizatsii-gazotransportnoy-sistemy-uzbekistana-18191607.html
Российские металлурги модернизируют газотранспортную систему Узбекистана
Российские металлурги модернизируют газотранспортную систему Узбекистана
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Подписано еще одно соглашение на полях международной выставки "Иннопром".
2021-04-07T09:39+0500
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иннопром-2021 в ташкенте
"иннопром"
соглашение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Подписано еще одно соглашение на полях международной выставки "Иннопром".Договор заключили Трубная металлургическая компания (ТМК), Российский экспортный центр и ENTER Engineering — один из крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере Узбекистана.Стороны подписали меморандум о научно-техническом и инвестиционном сотрудничестве для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Узбекистана.Что предполагает документОбъем инвестиций в рамках проектов сотрудничества может превысить 180 миллионов долларов. ТМК сотрудничает с Узбекистаном вот уже 17 лет и давно стала одним из ключевых поставщиков трубной продукции для ряда отраслей экономики республики. Российская компания заинтересована в данном проекте, поскольку со временем перспективность узбекского рынка только возрастает. В ближайшие годы в стране будут реализованы крупные проекты строительства и реконструкции участков магистральных газопроводов в рамках утвержденной концепции развития газотранспортной системы.Напомним, что первую продукцию ТМК отгрузила в Узбекистан еще в 2004 году. В общей сумме за все время компания поставила 670 тысяч тонн труб разных конфигураций.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/rossiya-pomojet-uzbekistanu-privesti-v-poryadok-gazotransportnuyu-sistemu-18174433.html
https://uz.sputniknews.ru/20210406/uzbekistan-stoit-na-poroge-neftegazovogo-buduschego--kak-v-etom-pouchastvuet-rf-18175221.html
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"иннопром", соглашение, узбекистан

Российские металлурги модернизируют газотранспортную систему Узбекистана

09:39 07.04.2021 (обновлено: 09:40 07.04.2021)
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© Sputnik / Александр Коркка / Перейти в фотобанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Александр Коркка
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ТМК сотрудничает с Узбекистаном вот уже 17 лет и давно стала одним из ключевых поставщиков трубной продукции для ряда отраслей экономики республики.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Подписано еще одно соглашение на полях международной выставки "Иннопром".
Договор заключили Трубная металлургическая компания (ТМК), Российский экспортный центр и ENTER Engineering — один из крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере Узбекистана.
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Стороны подписали меморандум о научно-техническом и инвестиционном сотрудничестве для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Узбекистана.

Что предполагает документ

"Меморандум предполагает поиск совместных направлений деятельности в рамках программы модернизации узбекской ГТС. Сотрудничество призвано удовлетворить потребности рынка страны в стальных трубах, содействовать разработке новых видов трубной продукции, оптимальных схем поставок и эффективных финансово-инвестиционных решений для достижения общих целей", — заявили в ТМК.
Объем инвестиций в рамках проектов сотрудничества может превысить 180 миллионов долларов.
ТМК сотрудничает с Узбекистаном вот уже 17 лет и давно стала одним из ключевых поставщиков трубной продукции для ряда отраслей экономики республики.
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Российская компания заинтересована в данном проекте, поскольку со временем перспективность узбекского рынка только возрастает.
В ближайшие годы в стране будут реализованы крупные проекты строительства и реконструкции участков магистральных газопроводов в рамках утвержденной концепции развития газотранспортной системы.
"Уверен, что подписанный меморандум позволит укрепить партнерские связи, удовлетворить потребности компаний Республики Узбекистан в высокотехнологичной трубной продукции и расширить присутствие ТМК на этом рынке", — подчеркнул директор по продажам ТМК Денис Приходько.
Напомним, что первую продукцию ТМК отгрузила в Узбекистан еще в 2004 году. В общей сумме за все время компания поставила 670 тысяч тонн труб разных конфигураций.
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