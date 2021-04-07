Российские металлурги модернизируют газотранспортную систему Узбекистана

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Подписано еще одно соглашение на полях международной выставки "Иннопром".Договор заключили Трубная металлургическая компания (ТМК), Российский экспортный центр и ENTER Engineering — один из крупнейших подрядчиков в нефтегазовой сфере Узбекистана.Стороны подписали меморандум о научно-техническом и инвестиционном сотрудничестве для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Узбекистана.Что предполагает документОбъем инвестиций в рамках проектов сотрудничества может превысить 180 миллионов долларов. ТМК сотрудничает с Узбекистаном вот уже 17 лет и давно стала одним из ключевых поставщиков трубной продукции для ряда отраслей экономики республики. Российская компания заинтересована в данном проекте, поскольку со временем перспективность узбекского рынка только возрастает. В ближайшие годы в стране будут реализованы крупные проекты строительства и реконструкции участков магистральных газопроводов в рамках утвержденной концепции развития газотранспортной системы.Напомним, что первую продукцию ТМК отгрузила в Узбекистан еще в 2004 году. В общей сумме за все время компания поставила 670 тысяч тонн труб разных конфигураций.
Стороны подписали меморандум о научно-техническом и инвестиционном сотрудничестве для модернизации газотранспортной системы (ГТС) Узбекистана.
Что предполагает документ
"Меморандум предполагает поиск совместных направлений деятельности в рамках программы модернизации узбекской ГТС. Сотрудничество призвано удовлетворить потребности рынка страны в стальных трубах, содействовать разработке новых видов трубной продукции, оптимальных схем поставок и эффективных финансово-инвестиционных решений для достижения общих целей", — заявили в ТМК.
Объем инвестиций в рамках проектов сотрудничества может превысить 180 миллионов долларов.
ТМК сотрудничает с Узбекистаном вот уже 17 лет и давно стала одним из ключевых поставщиков трубной продукции для ряда отраслей экономики республики.
Российская компания заинтересована в данном проекте, поскольку со временем перспективность узбекского рынка только возрастает.
В ближайшие годы в стране будут реализованы крупные проекты строительства и реконструкции участков магистральных газопроводов в рамках утвержденной концепции развития газотранспортной системы.
"Уверен, что подписанный меморандум позволит укрепить партнерские связи, удовлетворить потребности компаний Республики Узбекистан в высокотехнологичной трубной продукции и расширить присутствие ТМК на этом рынке", — подчеркнул директор по продажам ТМК Денис Приходько.
Напомним, что первую продукцию ТМК отгрузила в Узбекистан еще в 2004 году. В общей сумме за все время компания поставила 670 тысяч тонн труб разных конфигураций.