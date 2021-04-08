https://uz.sputniknews.ru/20210408/agentstvo-uzbekkino-ojidaet-rebrending-18219959.html

Агентство "Узбеккино" ожидает ребрендинг

Агентство "Узбеккино" ожидает ребрендинг

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент подписал указ, в котором поручил поднять киноискусство и киноиндустрию на новый уровень и усилить господдержку отрасли.

2021-04-08T12:45+0500

2021-04-08T12:45+0500

2021-04-08T12:49+0500

культура

национальное агентство "узбеккино"

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент подписал указ, в котором поручил поднять киноискусство и киноиндустрию на новый уровень и усилить господдержку отрасли.Среди приоритетов, определенных в профильном указе, – привлечение в страну зарубежных кинокомпаний и развитие производства совместных фильмов, создание высокотехнологичной инфраструктуры киноиндустрии, стимулирование производства национальных сериалов, гарантированная защита авторского права и продвижение национальных фильмов на мировые кинорынки.Кардинальные изменения претерпевает отечественная киноиндустрия. К примеру, Национальное агентство "Узбеккино" теперь станет Агентством кинематографии, при нем появится высшее образовательное учреждение — Академия кинематографии. Между тем ГУП "Узбекфильм" преобразуют в ГУП "Киноконцерн "Узбекфильм", оно будет помогать частным кинокомпаниям создавать фильмы, мультфильмы и сериалы. Вместе с тем в стране появится ННО "Союз представителей киноиндустрии".Также будет создан Центр развития национальной кинематографии, который возьмет на себя финансовую поддержку производства национальных фильмов и сериалов, а также совместное создание кинопродукции. Он также будет организовывать прокат фильмов, произведенных на основе госзаказа, привлекать отечественных и зарубежных инвесторов к финансированию производства, прокату и показу национальных фильмов. Организация участия отечественных картин в международных кинофестивалях также войдет в обязанности Центра. Вместе с тем новая структура начнет выделять гранты и соцзаказы творческому союзу кинодеятелей Узбекистана и негосударственным некоммерческим организациям, занимающимся защитой прав представителей киноискусства и киноиндустрии.Новый порядок: Республиканские телеканалы будут ежегодно получать от Агентства кинематографии субсидии в размере не менее 12 млрд сумов на поддержку и развитие производства национальных сериалов.С этого года планируется регулярно проводить Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" и Национальную кинопремию "Олтин Хумо". Президент учредил Государственную стипендию имени Худойбергана Девонова для поддержки студентов-кинематографистов.

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национальное агентство "узбеккино"