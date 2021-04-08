https://uz.sputniknews.ru/20210408/agentstvo-uzbekkino-ojidaet-rebrending-18219959.html
Агентство "Узбеккино" ожидает ребрендинг
Агентство "Узбеккино" ожидает ребрендинг
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент подписал указ, в котором поручил поднять киноискусство и киноиндустрию на новый уровень и усилить господдержку отрасли.
2021-04-08T12:45+0500
2021-04-08T12:45+0500
2021-04-08T12:49+0500
культура
национальное агентство "узбеккино"
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Президент подписал указ, в котором поручил поднять киноискусство и киноиндустрию на новый уровень и усилить господдержку отрасли.Среди приоритетов, определенных в профильном указе, – привлечение в страну зарубежных кинокомпаний и развитие производства совместных фильмов, создание высокотехнологичной инфраструктуры киноиндустрии, стимулирование производства национальных сериалов, гарантированная защита авторского права и продвижение национальных фильмов на мировые кинорынки.Кардинальные изменения претерпевает отечественная киноиндустрия. К примеру, Национальное агентство "Узбеккино" теперь станет Агентством кинематографии, при нем появится высшее образовательное учреждение — Академия кинематографии. Между тем ГУП "Узбекфильм" преобразуют в ГУП "Киноконцерн "Узбекфильм", оно будет помогать частным кинокомпаниям создавать фильмы, мультфильмы и сериалы. Вместе с тем в стране появится ННО "Союз представителей киноиндустрии".Также будет создан Центр развития национальной кинематографии, который возьмет на себя финансовую поддержку производства национальных фильмов и сериалов, а также совместное создание кинопродукции. Он также будет организовывать прокат фильмов, произведенных на основе госзаказа, привлекать отечественных и зарубежных инвесторов к финансированию производства, прокату и показу национальных фильмов. Организация участия отечественных картин в международных кинофестивалях также войдет в обязанности Центра. Вместе с тем новая структура начнет выделять гранты и соцзаказы творческому союзу кинодеятелей Узбекистана и негосударственным некоммерческим организациям, занимающимся защитой прав представителей киноискусства и киноиндустрии.Новый порядок: Республиканские телеканалы будут ежегодно получать от Агентства кинематографии субсидии в размере не менее 12 млрд сумов на поддержку и развитие производства национальных сериалов.С этого года планируется регулярно проводить Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" и Национальную кинопремию "Олтин Хумо". Президент учредил Государственную стипендию имени Худойбергана Девонова для поддержки студентов-кинематографистов.
https://uz.sputniknews.ru/20210317/film-dve-tysyachi-pesen-faridy-poluchil-priz-na-vsemirnom-festivale-aziatskogo-kino-17812301.html
https://uz.sputniknews.ru/20210329/nazvany-vozmojnye-daty-provedeniya-tashkentskogo-mejdunarodnogo-kinofestivalya-18018547.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
национальное агентство "узбеккино"
Агентство "Узбеккино" ожидает ребрендинг
12:45 08.04.2021 (обновлено: 12:49 08.04.2021)
Президент учредил Государственную стипендию имени Худойбергана Девонова для поддержки студентов-кинематографистов.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik.
Президент подписал указ
, в котором поручил поднять киноискусство и киноиндустрию на новый уровень и усилить господдержку отрасли.
Среди приоритетов, определенных в профильном указе, – привлечение в страну зарубежных кинокомпаний и развитие производства совместных фильмов, создание высокотехнологичной инфраструктуры киноиндустрии, стимулирование производства национальных сериалов, гарантированная защита авторского права и продвижение национальных фильмов на мировые кинорынки.
Кардинальные изменения претерпевает отечественная киноиндустрия. К примеру, Национальное агентство "Узбеккино" теперь станет Агентством кинематографии, при нем появится высшее образовательное учреждение — Академия кинематографии. Между тем ГУП "Узбекфильм" преобразуют в ГУП "Киноконцерн "Узбекфильм", оно будет помогать частным кинокомпаниям создавать фильмы, мультфильмы и сериалы. Вместе с тем в стране появится ННО "Союз представителей киноиндустрии".
Также будет создан Центр развития национальной кинематографии, который возьмет на себя финансовую поддержку производства национальных фильмов и сериалов, а также совместное создание кинопродукции. Он также будет организовывать прокат фильмов, произведенных на основе госзаказа, привлекать отечественных и зарубежных инвесторов к финансированию производства, прокату и показу национальных фильмов. Организация участия отечественных картин в международных кинофестивалях также войдет в обязанности Центра. Вместе с тем новая структура начнет выделять гранты и соцзаказы творческому союзу кинодеятелей Узбекистана и негосударственным некоммерческим организациям, занимающимся защитой прав представителей киноискусства и киноиндустрии.
фильмы, производство которых определено президентом и Кабинетом министров, являются госзаказом;
часть, не превышающая 50 процентов средств, выделенных агентству из госбюджета, направляется на производство фильмов по госзаказу, оставшаяся часть – с условием привлечения инвестиционных средств;
10 процентов дохода, полученного в течение одного года от проката фильма, произведенного на основе госзаказа, перечисляется кинокомпании, осуществившей съемку фильма, 15 процентов распределяется между творческими работниками фильма на основании решения художественного совета агентства.
Республиканские телеканалы будут ежегодно получать от Агентства кинематографии субсидии в размере не менее 12 млрд сумов на поддержку и развитие производства национальных сериалов.
С этого года планируется регулярно проводить Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути" и Национальную кинопремию "Олтин Хумо".
Президент учредил Государственную стипендию имени Худойбергана Девонова для поддержки студентов-кинематографистов.