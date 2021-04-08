https://uz.sputniknews.ru/20210408/na-radost-kinomanam-vlasti-zapretili-stroit-tts-bez-kinoteatrov-18214790.html

На радость киноманам: власти запретили строить ТЦ без кинотеатров

На радость киноманам: власти запретили строить ТЦ без кинотеатров

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава республики подписал указ "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему

2021-04-08T10:17+0500

2021-04-08T10:17+0500

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общество

кинотеатр

постановление

торговый центр

президент узбекистана

культура

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава республики подписал указ "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли".Начиная с 1 июля 2021 года предпринимателям запрещается строить новые торговые центры (с площадью более 15 тысяч квадратных метров) без кинотеатров. Теперь они должны быть обязательно.Более того, к кинотеатрам есть особые требования: в них должно быть четыре кинозала и по меньшей мере 300 зрительских мест.Предприниматели, в свою очередь, могут рассчитывать на льготы при строительстве новых ТЦ с кинотеатрами (где не менее трех кинозалов).Данное распоряжение касается каждого района и региона республики.Еще одна льгота для новых кинотеатров: в течение первых трех месяцев их работы отечественные фильмы буду предоставляться для показа бесплатно.

https://uz.sputniknews.ru/20210323/izvestnyy-kinoteatr-v-tashkente-sdan-v-arendu---chto-s-nim-budet-17898228.html

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кинотеатр, постановление, торговый центр, президент узбекистана, культура, узбекистан