Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210408/na-radost-kinomanam-vlasti-zapretili-stroit-tts-bez-kinoteatrov-18214790.html
На радость киноманам: власти запретили строить ТЦ без кинотеатров
На радость киноманам: власти запретили строить ТЦ без кинотеатров
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава республики подписал указ "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему
2021-04-08T10:17+0500
2021-04-08T10:27+0500
общество
кинотеатр
постановление
торговый центр
президент узбекистана
культура
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18214665_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_55e1cdb680eadc99a662f550fe6d6ba6.jpg
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава республики подписал указ "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли".Начиная с 1 июля 2021 года предпринимателям запрещается строить новые торговые центры (с площадью более 15 тысяч квадратных метров) без кинотеатров. Теперь они должны быть обязательно.Более того, к кинотеатрам есть особые требования: в них должно быть четыре кинозала и по меньшей мере 300 зрительских мест.Предприниматели, в свою очередь, могут рассчитывать на льготы при строительстве новых ТЦ с кинотеатрами (где не менее трех кинозалов).Данное распоряжение касается каждого района и региона республики.Еще одна льгота для новых кинотеатров: в течение первых трех месяцев их работы отечественные фильмы буду предоставляться для показа бесплатно.
https://uz.sputniknews.ru/20210323/izvestnyy-kinoteatr-v-tashkente-sdan-v-arendu---chto-s-nim-budet-17898228.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/08/18214665_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0928d817b206bdb26faed2d0b5404338.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
кинотеатр, постановление, торговый центр, президент узбекистана, культура, узбекистан

На радость киноманам: власти запретили строить ТЦ без кинотеатров

10:17 08.04.2021 (обновлено: 10:27 08.04.2021)
518
© СС0 / Unsplash / Krists LuhaersКинотеатр, иллюстративное фото
Кинотеатр, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© СС0 / Unsplash / Krists Luhaers
Также предприниматели могут рассчитывать на государственную поддержку. Так, земли под строительство будут предоставляться безвозмездно.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава республики подписал указ "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли".
Начиная с 1 июля 2021 года предпринимателям запрещается строить новые торговые центры (с площадью более 15 тысяч квадратных метров) без кинотеатров.
Теперь они должны быть обязательно.
Зрительный зал в ташкентском Доме кино. - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.03.2021
Общество
Известный кинотеатр в Ташкенте сдан в аренду — что с ним будет
23 марта, 11:28
1267
Более того, к кинотеатрам есть особые требования: в них должно быть четыре кинозала и по меньшей мере 300 зрительских мест.
Предприниматели, в свою очередь, могут рассчитывать на льготы при строительстве новых ТЦ с кинотеатрами (где не менее трех кинозалов).
Так, глава государства поручил выделить им безвозмездно 25 соток земли под торгово-развлекательные комплексы.
Данное распоряжение касается каждого района и региона республики.
Еще одна льгота для новых кинотеатров: в течение первых трех месяцев их работы отечественные фильмы буду предоставляться для показа бесплатно.
100000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:59Трусливой сверхдержаве срочно требуются исполнители грязных дел
10:45Сколько узбекистанцев уехали работать за границу с начала года
10:17На радость киноманам: власти запретили строить ТЦ без кинотеатров
09:47Насколько боеспособна российская армия? По всей стране начались проверки — видео
09:28В США 12-летнего тиктокера спас во время прямого эфира его подписчик
09:09Почему взлетели цены на Malibu-2, Equinox и Tracker — объяснили в UzAuto Motors
08:43Итоги "Иннопрома": компании РФ и Узбекистана заключили соглашения на $128 млн
08:24В Узбекистане побочные эффекты после вакцинации возникли у 71 человека
ВчераО чем говорит вся махалля: изменения в системе самоуправления за год
ВчераМассовое ДТП в Ташкенте: несколько машин разбиты всмятку
ВчераБелорусский госуниверситет укрепил связь с одним из старейших вузов Узбекистана
ВчераВ Узбекистане мать и дочь обманули 11 человек на $4,3 тысячи
ВчераМогут ли магазины самовольно запрещать возврат товаров? Ответ профильного агентства
ВчераВ столичном метрополитене объяснили, почему остановился поезд
ВчераРоссийские "Посейдоны" готовятся к выходу — Госдеп США в тревоге
ВчераГоскомстат изучит благополучие узбекистанцев
ВчераОбъявлен набор русскоязычных участников интеллектуальной игры "Заковат"
ВчераПод Ташкентом "распилили" бюджет, выделенный на водоснабжение шести районов
ВчераВ России для мигрантов введут три основных статуса пребывания
ВчераПресс-секретарь президента раскритиковал деятельность отдельных пресс-служб