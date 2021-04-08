На радость киноманам: власти запретили строить ТЦ без кинотеатров

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава республики подписал указ "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли".Начиная с 1 июля 2021 года предпринимателям запрещается строить новые торговые центры (с площадью более 15 тысяч квадратных метров) без кинотеатров. Теперь они должны быть обязательно.Более того, к кинотеатрам есть особые требования: в них должно быть четыре кинозала и по меньшей мере 300 зрительских мест.Предприниматели, в свою очередь, могут рассчитывать на льготы при строительстве новых ТЦ с кинотеатрами (где не менее трех кинозалов).Данное распоряжение касается каждого района и региона республики.Еще одна льгота для новых кинотеатров: в течение первых трех месяцев их работы отечественные фильмы буду предоставляться для показа бесплатно.
Также предприниматели могут рассчитывать на государственную поддержку. Так, земли под строительство будут предоставляться безвозмездно.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. Глава республики подписал указ "О мерах по поднятию киноискусства и киноиндустрии на качественно новый уровень и дальнейшему совершенствованию системы государственной поддержки отрасли".
Начиная с 1 июля 2021 года предпринимателям запрещается строить новые торговые центры (с площадью более 15 тысяч квадратных метров) без кинотеатров.