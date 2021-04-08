https://uz.sputniknews.ru/20210408/v-uzbekistane-pobochnye-effekty-posle-vaktsinatsii-voznikli-u-71-cheloveka-18212723.html

В Узбекистане побочные эффекты после вакцинации возникли у 71 человека

В Узбекистане побочные эффекты после вакцинации возникли у 71 человека

ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане за неделю с начала массовой вакцинации побочные эффекты зафиксировали у 71 человека.

2021-04-08T08:24+0500

2021-04-08T08:24+0500

2021-04-08T09:10+0500

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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане за неделю с начала массовой вакцинации побочные эффекты зафиксировали у 71 человека. По данным СЭС, среди выявленных случаев недомогания после прививки наблюдалось повышение температуры выше 37,5 градуса (45,7%), боли в теле (21,2%), зуд в месте введения вакцины (14,1%), легкая головная боль (11,2%), боль в месте введения вакцины (6,1%), а также нервозность, слабость и страх (2,7%).При этом количество привитых граждан, по последним данным, достигло 49 602 человека. Из них сделали вкололи вакцину AstraZeneca — 29 860 граждан, китайско-узбекской ZF-UZ-VAC2001 — 19 742.Напомним, что на выбор узбекистанцам даются два препарата: европейская AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Также ожидается поставка российского "Спутника V".К июлю власти республики планируют вакцинировать более 11,5% населения, до конца года — около 20%.

https://uz.sputniknews.ru/20210406/kakie-pobochki-mojet-vyzvat-kitayskaya-vaktsina--pamyatka-dlya-uzbekistantsev-18170999.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, коронавирус, вакцинация, вакцина