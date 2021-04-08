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В Узбекистане побочные эффекты после вакцинации возникли у 71 человека
В Узбекистане побочные эффекты после вакцинации возникли у 71 человека
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане за неделю с начала массовой вакцинации побочные эффекты зафиксировали у 71 человека.
2021-04-08T08:24+0500
2021-04-08T09:10+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане за неделю с начала массовой вакцинации побочные эффекты зафиксировали у 71 человека. По данным СЭС, среди выявленных случаев недомогания после прививки наблюдалось повышение температуры выше 37,5 градуса (45,7%), боли в теле (21,2%), зуд в месте введения вакцины (14,1%), легкая головная боль (11,2%), боль в месте введения вакцины (6,1%), а также нервозность, слабость и страх (2,7%).При этом количество привитых граждан, по последним данным, достигло 49 602 человека. Из них сделали вкололи вакцину AstraZeneca — 29 860 граждан, китайско-узбекской ZF-UZ-VAC2001 — 19 742.Напомним, что на выбор узбекистанцам даются два препарата: европейская AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Также ожидается поставка российского "Спутника V".К июлю власти республики планируют вакцинировать более 11,5% населения, до конца года — около 20%.
https://uz.sputniknews.ru/20210406/kakie-pobochki-mojet-vyzvat-kitayskaya-vaktsina--pamyatka-dlya-uzbekistantsev-18170999.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, пандемия, коронавирус, вакцинация, вакцина

В Узбекистане побочные эффекты после вакцинации возникли у 71 человека

08:24 08.04.2021 (обновлено: 09:10 08.04.2021)
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© Sputnik / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19 - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
© Sputnik / Владимир Песня
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В основном были отмечены повышение температуры и боли в теле. Однако наблюдались и другие незначительные симптомы.
ТАШКЕНТ, 8 апр — Sputnik. В Узбекистане за неделю с начала массовой вакцинации побочные эффекты зафиксировали у 71 человека.
"С начала вакцинации зарегистрирован 71 случай побочных эффектов после вакцинации. Это незначительные побочные эффекты", — заявил замглавы Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) Нурмат Отабеков.
По данным СЭС, среди выявленных случаев недомогания после прививки наблюдалось повышение температуры выше 37,5 градуса (45,7%), боли в теле (21,2%), зуд в месте введения вакцины (14,1%), легкая головная боль (11,2%), боль в месте введения вакцины (6,1%), а также нервозность, слабость и страх (2,7%).
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При этом количество привитых граждан, по последним данным, достигло 49 602 человека. Из них сделали вкололи вакцину AstraZeneca — 29 860 граждан, китайско-узбекской ZF-UZ-VAC2001 — 19 742.
Напомним, что на выбор узбекистанцам даются два препарата: европейская AstraZeneca и китайско-узбекская ZF-UZ-VAC2001. Также ожидается поставка российского "Спутника V".
К июлю власти республики планируют вакцинировать более 11,5% населения, до конца года — около 20%.
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