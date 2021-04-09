https://uz.sputniknews.ru/20210409/ssha-s-pomoschyu-sanktsiy-unichtojayut-svoe-glavenstvo-nad-mirom-18239714.html

США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром

США с помощью санкций уничтожают свое главенство над миром

Впрочем, в отдельных случаях роли даже совмещаются, то есть ограничения сначала вводятся, а потом их инициаторы начинают барахтаться в попытках выбраться из

2021-04-09T11:47+0500

2021-04-09T11:47+0500

2021-04-09T11:56+0500

колумнисты

сша

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Впрочем, в отдельных случаях роли даже совмещаются, то есть ограничения сначала вводятся, а потом их инициаторы начинают барахтаться в попытках выбраться из болота, которое сами себе организовали. Прямо сейчас подобную модель действий демонстрирует Zoom.Россия же использует календарно новые, но весьма однообразные по существу меры для собственной пользы: от национализации элит до повышения технологической автономности.В данный момент Вашингтон определяется с кандидатурой спецпосланника, который возглавит переговоры о судьбе газопровода "Северный поток-2".По сведениям издания Politico, американский Минюст уже одобрил два очередных пакета санкций против строящегося трубопровода. В новых черных списках фигурирует швейцарская компания Nord Stream 2 AG, отвечающая за строительство и дальнейшую эксплуатацию газопровода, и ее руководитель Матиас Варниг.Ожидается, что проект рестрикций будет представлен на утверждение конгресса в мае. Правда, это не точно, поскольку окончательное решение по новым мерам против трубопровода еще не принято. Очевидно, оно будет напрямую связано с ходом переговоров, эмиссара на которые и ищет сейчас Белый дом. А вестись они будут вовсе не с Россией, а с Европой.Собственно, в этом и заключается главная проблема для администрации Байдена, на которую консолидированно давят в конгрессе представители обеих партий, требуя любой ценой остановить "Северный поток-2": Берлин уперся намертво, защищая газопровод. А заявленное демократами восстановление отношений с Европой, серьезно подорванных Трампом, делает нежелательными для Белого дома жесткие конфронтационные шаги.В результате Вашингтон надеется в переговорах смягчить непреклонность Западной Европы, защищающей стратегический для себя проект. А газопровод тем временем, как напоминают журналисты, достроен уже на 96 процентов.Хотя есть санкционная тема, где у американцев дела обстоят немного благополучнее. Почти одновременно с инсайдом Politico Bloomberg сообщил о готовящихся новых мерах наказания России за вмешательство в выборы и хакерские атаки. Помимо пополнения очередных черных списков "людьми, близкими к президенту России Владимиру Путину", администрацией рассматривается возможность высылки "российских разведчиков в США под дипломатическим прикрытием".Правда, и тут "побочные эффекты" для Вашингтона неизбежны. Как недавно отметил посол России в США Анатолий Антонов, Штаты развязали против отечественных дипломатов визовую войну, отчего обе миссии сталкиваются с трудностями и дефицитом персонала, в том числе технического. Вот только если сотрудники российского посольства "стойко переносят тяготы и лишения" службы, то американцы уже неоднократно жаловались на невыносимые условия, в которых им приходится теперь работать, что включает в себя чистку снега у здания посольства и смешивание дезинфицирующих растворов руками высокопоставленных дипломатов. Дело дошло до прекращения не по политическим, а чисто техническим причинам деятельности двух консульств — во Владивостоке и Екатеринбурге.Ну а пока в Вашингтоне своим чередом идет бюрократический процесс, западный бизнес все чаще вынужден вертеться как уж на сковородке.Прямо сейчас пройти между Сциллой и Харибдой пытается Zoom. Предоставляющая услуги видеоконференций и озолотившаяся на пандемии компания, пытаясь придерживаться актуальной повестки, запретила продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ.Однако уже спустя несколько часов Zoom сделала попытку дать задний ход, заверив, что находится "в процессе развития подхода к рынку". Представитель компании уточнил, что "новые и уже существующие пользователи — как в государственном, так и в частном секторе — могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую", а не через дистрибьюторов.Нервные метания компании можно понять: ее клиентами, приносящими в совокупности солидную прибыль, за прошлый год стало огромное множество связанных с российским государством учреждений, в частности вузы. Теперь они начали массово и экстренно уходить на альтернативные платформы. При этом на органы власти объявленное нововведение никак не повлияло, поскольку они и так не являлись пользователями сервиса.За последние годы тема санкций стала привычным и зачастую малоинтересным фоном как для разнообразных процессов внутри России, так и для международных отношений. Но в этой обыденности почти незамеченными остались принципиальные изменения, которые претерпела за прошедшее время сама природа данного феномена.В глобализованном однополярном мире санкции действительно являлись инструментом укрепления существующей системы. Жить даже под самыми суровыми ограничениями было можно, что многие годы доказывали и Иран, и КНДР, вот только цена за это платилась немалая — и качеством жизни граждан, и потерями национальной экономики, и технологическим отставанием. Санкции тогда означали вычеркивание страны из современной развитой цивилизации с появлением на каждом шагу проблем, будь то трудности в реализации высокотехнологичных проектов из-за нужды в иностранных компетенциях или банальная невозможность расплатиться в магазине банковской картой из-за недоступности SWIFT и отсутствия национальной альтернативы.Санкции размывают как западное единство, так и в целом мировую систему с лидирующим положением США в ней. То, что еще десять лет назад было механизмом технологического торможения "стран-изгоев", ныне превратилось в инструмент стимулирования их развития.Остается только предполагать причины, по которым Вашингтон продолжает разгонять ставший откровенно вредоносным для него процесс. Возможно, американский истеблишмент в своей зашоренности просто не видит истинное существо происходящего. А возможно, даже осознавая реальность, там уже просто не могут остановиться, несмотря на то, что их собственные действия быстро ведут к окончательному разрушению гегемонии Соединенных Штатов в мире.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210329/ssha-snova-xotyat-uchit-vsex-jizni-rossiya-i-kitay-priglashayutsya-osobo-18004377.html

https://uz.sputniknews.ru/20210408/truslivoy-sverxderjave-srochno-trebuyutsya-ispolniteli-gryaznyx-del-18216147.html

https://uz.sputniknews.ru/20210406/germaniya-pered-svetoforom-chto-ostanetsya-posle-merkel-18170389.html

https://uz.sputniknews.ru/20210407/zoom-zapretil-polzovanie-videosvyazyu-rossiyskim-vlastyam-i-goskompaniyam-18191241.html

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