https://uz.sputniknews.ru/20210409/tri-avtomobilya-stolknulis-v-tsentre-tashkenta--guvd-vyyasnyaet-prichiny-18251124.html

Три автомобиля столкнулись в центре Ташкента — ГУВД выясняет причины

Три автомобиля столкнулись в центре Ташкента — ГУВД выясняет причины

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Сегодня утром в Яккасарайском районе столицы столкнулись три автомобиля. На место ДТП выехали сотрудники ГУБДД, в пресс-службе

2021-04-09T19:05+0500

2021-04-09T19:05+0500

2021-04-09T19:05+0500

происшествия

гувд ташкента

дтп

ташкент

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Сегодня утром в Яккасарайском районе столицы столкнулись три автомобиля. На место ДТП выехали сотрудники ГУБДД, в пресс-службе которого сообщили подробности происшествия.По счастливой случайности, пострадавших в аварии нет, несмотря на то, что один из автомобилей перевернулся.ДТП произошло перед зданием ОВД Яккасарайского района. На дороге столкнулись автомобили марки Lacetti, марки Damas и марки Spark.Причины столкновения выясняются в РОВД.В 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 дорожно-транспортных происшествия, что на 13,7% меньше по сравнению с 2019 годом. По данным Главного управления безопасности дорожного движения МВД число аварий с летальным исходом в 2020 году составило 1689.Ведущий специалист информационной службы ГУБДД МВД Республики Узбекистан Улугбек Муродов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан заявил, что согласно статистике, наибольшее число аварий произошло по причине перехода пешеходами проезжей части в неположенном месте — это 28%.

https://uz.sputniknews.ru/20210407/massovoe-dtp-v-tashkente-neskolko-mashin-razbity-vsmyatku-18211748.html

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