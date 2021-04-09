Три автомобиля столкнулись в центре Ташкента — ГУВД выясняет причины

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Сегодня утром в Яккасарайском районе столицы столкнулись три автомобиля. На место ДТП выехали сотрудники ГУБДД, в пресс-службе которого сообщили подробности происшествия.По счастливой случайности, пострадавших в аварии нет, несмотря на то, что один из автомобилей перевернулся.ДТП произошло перед зданием ОВД Яккасарайского района. На дороге столкнулись автомобили марки Lacetti, марки Damas и марки Spark.Причины столкновения выясняются в РОВД.В 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 дорожно-транспортных происшествия, что на 13,7% меньше по сравнению с 2019 годом. По данным Главного управления безопасности дорожного движения МВД число аварий с летальным исходом в 2020 году составило 1689.Ведущий специалист информационной службы ГУБДД МВД Республики Узбекистан Улугбек Муродов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан заявил, что согласно статистике, наибольшее число аварий произошло по причине перехода пешеходами проезжей части в неположенном месте — это 28%.
В 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 дорожно-транспортных происшествия, что на 13,7% меньше по сравнению с 2019 годом. По данным Главного управления безопасности дорожного движения МВД число аварий с летальным исходом в 2020 году составило 1689.
Ведущий специалист информационной службы ГУБДД МВД Республики Узбекистан Улугбек Муродов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистанзаявил, что согласно статистике, наибольшее число аварий произошло по причине перехода пешеходами проезжей части в неположенном месте — это 28%.