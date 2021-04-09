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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210409/tri-avtomobilya-stolknulis-v-tsentre-tashkenta--guvd-vyyasnyaet-prichiny-18251124.html
Три автомобиля столкнулись в центре Ташкента — ГУВД выясняет причины
Три автомобиля столкнулись в центре Ташкента — ГУВД выясняет причины
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Сегодня утром в Яккасарайском районе столицы столкнулись три автомобиля. На место ДТП выехали сотрудники ГУБДД, в пресс-службе
2021-04-09T19:05+0500
2021-04-09T19:05+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Сегодня утром в Яккасарайском районе столицы столкнулись три автомобиля. На место ДТП выехали сотрудники ГУБДД, в пресс-службе которого сообщили подробности происшествия.По счастливой случайности, пострадавших в аварии нет, несмотря на то, что один из автомобилей перевернулся.ДТП произошло перед зданием ОВД Яккасарайского района. На дороге столкнулись автомобили марки Lacetti, марки Damas и марки Spark.Причины столкновения выясняются в РОВД.В 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 дорожно-транспортных происшествия, что на 13,7% меньше по сравнению с 2019 годом. По данным Главного управления безопасности дорожного движения МВД число аварий с летальным исходом в 2020 году составило 1689.Ведущий специалист информационной службы ГУБДД МВД Республики Узбекистан Улугбек Муродов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан заявил, что согласно статистике, наибольшее число аварий произошло по причине перехода пешеходами проезжей части в неположенном месте — это 28%.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/massovoe-dtp-v-tashkente-neskolko-mashin-razbity-vsmyatku-18211748.html
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гувд ташкента, дтп, ташкент

Три автомобиля столкнулись в центре Ташкента — ГУВД выясняет причины

19:05 09.04.2021
374
© ГУВД г. ТашкентаВ Яккасарайском районе Ташкента произошло ДТП с участием трех автомобилей
В Яккасарайском районе Ташкента произошло ДТП с участием трех автомобилей - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© ГУВД г. Ташкента
ДТП произошло перед зданием ОВД Яккасарайского района. На дороге столкнулись автомобили марки Lacetti, марки Damas и марки Spark.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Сегодня утром в Яккасарайском районе столицы столкнулись три автомобиля. На место ДТП выехали сотрудники ГУБДД, в пресс-службе которого сообщили подробности происшествия.
По счастливой случайности, пострадавших в аварии нет, несмотря на то, что один из автомобилей перевернулся.
© ГУВД г. ТашкентаВ Яккасарайском районе Ташкента произошло ДТП с участием трех автомобилей
В Яккасарайском районе Ташкента произошло ДТП с участием трех автомобилей - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
В Яккасарайском районе Ташкента произошло ДТП с участием трех автомобилей
© ГУВД г. Ташкента
ДТП произошло перед зданием ОВД Яккасарайского района. На дороге столкнулись автомобили марки Lacetti, марки Damas и марки Spark.
Причины столкновения выясняются в РОВД.
Разбитый автомобиль Chevrolet Lacetti - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
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В 2020 году в Узбекистане было зарегистрировано 6982 дорожно-транспортных происшествия, что на 13,7% меньше по сравнению с 2019 годом. По данным Главного управления безопасности дорожного движения МВД число аварий с летальным исходом в 2020 году составило 1689.
Ведущий специалист информационной службы ГУБДД МВД Республики Узбекистан Улугбек Муродов в интервью корреспонденту Sputnik Узбекистан заявил, что согласно статистике, наибольшее число аварий произошло по причине перехода пешеходами проезжей части в неположенном месте — это 28%.
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