https://uz.sputniknews.ru/20210412/frantsiya-i-germaniya-trebuyut-ot-rossii-raskryt-voennuyu-taynu-18275252.html

Франция и Германия требуют от России раскрыть военную тайну

Франция и Германия требуют от России раскрыть военную тайну

Помните, как на прошлой неделе Госдеп строго потребовал от России объяснить "провокации на украинской границе", под которыми разумелись передвижения русских

2021-04-12T12:03+0500

2021-04-12T12:03+0500

2021-04-12T12:03+0500

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Помните, как на прошлой неделе Госдеп строго потребовал от России объяснить "провокации на украинской границе", под которыми разумелись передвижения русских войск по русской территории? В Москве тогда ответили не менее строго. Замминистра иностранных дел С. А. Рябков сообщил, что "Россия на своей территории предпринимает те шаги, которые считает нужными, и полностью игнорирует сигналы из США, не имеющих к этому ни малейшего отношения". То есть "не ваше дело". При том что передислокация войск, осуществляемая суверенным государством, не связанным какими-либо специальными соглашениями (такие соглашения бывали прежде, но наши партнеры давно их похерили), — есть полное право этого государства, и оно не обязано никому в том давать отчет.Получив такую отповедь, Госдепартамент несколько сбавил тон. Возможно, там сообразили, что в рамках дальнейшего обмена любезностями Смоленская площадь может поинтересоваться, с какой целью Штаты постоянно перемещают свою армию даже и не на своей территории, а в разных удаленных от США частях света, а равно что забыли американские флоты в дальних морях и океанах. Конечно, всегда есть ответ: "Это совсем другое дело, весь мир — наша сфера интересов, а вот о ваших маневрах мы и поговорим". Но ответ не для всякого убедителен и бывают ситуации, когда лучше замять для ясности.Сперва министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил: "Мы призываем Россию прекратить свои провокации (то, что передвижение войск по собственной территории есть провокация, — это уже аксиома, не требующая доказательств. — М. С.) и без промедления предпринять необходимые инициативы для начала деэскалации. Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений".Хотя характер и цель достаточно очевидны — показать украинским братьям, что лучше не надо. Они, кстати, это поняли, и зачем дополнительно тревожить бессмысленную ОБСЕ?Вслед за Ле Дрианом пожелала получить любезный (и совершенно предсказуемый) ответ из Москвы и глава оборонного ведомства ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, заявившая, что Москва должна объяснить передвижения своих войск: "Если России нечего скрывать, она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются".Здесь опять же требование отчета в таких действиях, которые отчету не подлежат. Москва лишь переадресовала Крамп-Карренбауэр к словам, сказанным Д. С. Песковым от имени В. В. Путина: "Российская армия передвигается на российской территории в тех направлениях, в которых считает нужным".На чем базировалась такая уверенность, неясно. Евроатлантический начальник Берлина и Парижа уже получил ответ, и почему нужно отдельно давать ответы также и его подчиненным?Конечно, и Париж, и Берлин могли внести свой вклад в то, чтобы не доводить дело совсем до греха. Возможно, кстати, и внесли, поскольку воевать, а равно иметь войну под боком, им вряд ли так уж нужно.Способы же минимизации греха были очевидны с самого начала. Провести работу со своими киевскими клиентами, объяснив им, что надо меру знать и что за них никто впрягаться не будет. И провести работу с Москвой по конфиденциальным каналам на тему сдержанности. Мы-де и так уже все поняли, и нельзя ли бряцать оружием потише?Грозные же заявления в духе мегафонной дипломатии не приносят пользу даже Соединенным Штатам. При всем их серьезном потенциале. Потенциал Франции и Германии значительно более скромный, и пользование мегафоном им совсем не к лицу.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210406/s-nami-ssha-ukraina-snova-poverila-chto-amerikantsy-budut-voevat-za-nee-18185434.html

https://uz.sputniknews.ru/20210411/naskolko-veroyatno-chto-mejdu-rf-i-ukrainoy-vspyxnet-voyna--otvetil-pushkov-18265442.html

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украина, германия, москва, франция, сша