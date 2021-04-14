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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210414/rossiya-priglasila-uzbekistan-na-mejreligioznuyu-konferentsiyu-v-2022-godu-18335278.html
Россия пригласила Узбекистан на межрелигиозную конференцию в 2022 году
Россия пригласила Узбекистан на межрелигиозную конференцию в 2022 году
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана получила приглашение принять участие в подготовке и проведении Всемирной конференции по межэтническому и
2021-04-14T19:19+0500
2021-04-14T19:19+0500
политика
официальный визит
танзила нарбаева
валентина матвиенко
москва
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана получила приглашение принять участие в подготовке и проведении Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу, которая состоится в России в мае 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационную службу Сената Олий Мажлиса Узбекистана.Инициативу провести такую конференцию озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 137-й Ассамблее МПС в Петербурге в 2017 году. Мероприятие планируется провести в России 21 мая 2022 года, го приурочат к Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития. Кроме того, конференция ознаменует собой завершение провозглашенного ЮНЕСКО десятилетия сближения культур. Форум пройдет на высоком уровне, участие в нем примут главы государств, лидеры мировых религий и парламентарии. Стороны обсудят приверженность интернационализации, принципам взаимного уважения, а также борьбе против дискриминации, антисемитизма и исламофобии.Танзила Нарбаева и Валентина Матвиенко обсудили также вопросы межпарламентского сотрудничества."С учетом богатого опыта Узбекистана в вопросах толерантности российская сторона пригласила (Узбекистан - ред.) принять активное участие в подготовке и проведении Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в мае 2022 года", — сообщает РИА Новости.Нарбаева также остановилась на развитии сотрудничества по линии молодежных парламентов двух стран, продолжении работы по содействию в защите интересов трудовых мигрантов и решении других вопросов, поднятых в ходе ее встречи с соотечественниками в Москве, добавили в инфослужбе.Делегация во главе с Танзилой Нарбаевой в эти дни находится с официальным визитом в России. Глава Верхней палаты парламента Узбекистана накануне встретилась с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, а сегодня провела переговоры со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.По окончании встречи Матвиенко и Нарбаева подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции между СФ и Сенатом Олий Маджлиса. Согласно документу, стороны будут обмениваться информацией о своей законодательной деятельности в этой сфере, изучать практику реализации соответствующих законодательных актов, обсуждать международный опыт управления миграционными процессами, совершенствовать договорно-правовую базу России и Узбекистана в сфере миграционного регулирования.
https://uz.sputniknews.ru/20151209/1281688.html
https://uz.sputniknews.ru/20210414/o-chem-narbaeva-govorila-s-sootechestvennikami-v-moskve-18334553.html
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официальный визит, танзила нарбаева, валентина матвиенко, москва

Россия пригласила Узбекистан на межрелигиозную конференцию в 2022 году

19:19 14.04.2021
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© Sputnik / Александр ВильфПразднование Курбан-Байрама в Москве
Празднование Курбан-Байрама в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Sputnik / Александр Вильф
Участники конференции обсудят приверженность интернационализации, принципам взаимного уважения, а также борьбе против дискриминации, антисемитизма и исламофобии.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Делегация Узбекистана получила приглашение принять участие в подготовке и проведении Всемирной конференции по межэтническому и межрелигиозному диалогу, которая состоится в России в мае 2022 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационную службу Сената Олий Мажлиса Узбекистана.
Инициативу провести такую конференцию озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на 137-й Ассамблее МПС в Петербурге в 2017 году. Мероприятие планируется провести в России 21 мая 2022 года, го приурочат к Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития. Кроме того, конференция ознаменует собой завершение провозглашенного ЮНЕСКО десятилетия сближения культур.
Форум пройдет на высоком уровне, участие в нем примут главы государств, лидеры мировых религий и парламентарии. Стороны обсудят приверженность интернационализации, принципам взаимного уважения, а также борьбе против дискриминации, антисемитизма и исламофобии.
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Танзила Нарбаева и Валентина Матвиенко обсудили также вопросы межпарламентского сотрудничества.
"С учетом богатого опыта Узбекистана в вопросах толерантности российская сторона пригласила (Узбекистан - ред.) принять активное участие в подготовке и проведении Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу в мае 2022 года", — сообщает РИА Новости.
Нарбаева также остановилась на развитии сотрудничества по линии молодежных парламентов двух стран, продолжении работы по содействию в защите интересов трудовых мигрантов и решении других вопросов, поднятых в ходе ее встречи с соотечественниками в Москве, добавили в инфослужбе.
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Делегация во главе с Танзилой Нарбаевой в эти дни находится с официальным визитом в России. Глава Верхней палаты парламента Узбекистана накануне встретилась с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, а сегодня провела переговоры со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.
По окончании встречи Матвиенко и Нарбаева подписали меморандум о сотрудничестве по вопросам трудовой миграции между СФ и Сенатом Олий Маджлиса. Согласно документу, стороны будут обмениваться информацией о своей законодательной деятельности в этой сфере, изучать практику реализации соответствующих законодательных актов, обсуждать международный опыт управления миграционными процессами, совершенствовать договорно-правовую базу России и Узбекистана в сфере миграционного регулирования.
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