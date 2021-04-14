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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210414/o-chem-narbaeva-govorila-s-sootechestvennikami-v-moskve-18334553.html
О чем Нарбаева говорила с соотечественниками в Москве
О чем Нарбаева говорила с соотечественниками в Москве
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Глава верхней палаты парламента Узбекистана Танзила Нарбаева в рамках официального визита узбекской делегации в Москву встретилась с
2021-04-14T19:05+0500
2021-04-14T19:05+0500
политика
сенат олий мажлиса
танзила нарбаева
соотечественники
москва
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ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Глава верхней палаты парламента Узбекистана Танзила Нарбаева в рамках официального визита узбекской делегации в Москву встретилась с соотечественниками, проживающими в РФ, сообщает информационная служба Сената.На встрече присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, первый заместитель Министра занятости и трудовых отношений Э.Мухитдинов, соотечественники, проживающие в столице Российской Федерации, а также в режиме онлайн — лидеры диаспоры практически со всех регионов России.Говорилось о поддержке граждан Узбекистана, в первую очередь из числа трудовых мигрантов, принятых мерах по решению их социальных проблем, создании действенных механизмов защиты их прав и интересов за рубежом. Отмечено, что начатые Узбекистаном несколько лет назад реформы по поддержке граждан в России результативны — оказывается адресная помощь оказавшимся в тяжелом положении, а также созданы новые механизмы социальных гарантий трудовым мигрантам. Более того, начата имплементация российской стороной межправительственных договоренностей, направленных на обеспечение их трудовых прав.Выступившие на встрече соотечественники выразили готовность продвигать узбекскую культуру и национальные ценности в России, а также стать мостом между народами двух стран.Как отметили присутствующие, в Москве и регионах планируется широкое празднование ими 30-летия независимости Родины. А созданный соотечественницами столичный клуб “Дугоналар” (“Подружки”) инициировал учреждение при Посольстве РУз общественного женского совета.Участники встречи выразили свои предложения по оптимизации миграционного законодательства, упрощению регистрационного порядка, получению патента на трудовую деятельность, возобновлению в полном объеме транспортного сообщения между странами и другим вопросам.Делегация во главе с Нарбаевой 13-16 апреля находится в России с официальным визитом. Ранее председатель верхней палаты парламента РУз встретилась с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/glavy-sf-i-senata-oliy-majlisa-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-sfere-migratsii-18314811.html
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сенат олий мажлиса, танзила нарбаева, соотечественники, москва

О чем Нарбаева говорила с соотечественниками в Москве

19:05 14.04.2021
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© Информационная служба Сената Олий Мажлиса РУзНарбаева на встрече с соотечественниками в Москве
Нарбаева на встрече с соотечественниками в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса РУз
Танзила Нарбаева провела встречу с соотечественниками, проживающими в столице Российской Федерации. В режиме онлайн к ней присоединились лидеры диаспоры практически со всех регионов России.
ТАШКЕНТ, 14 апр — Sputnik. Глава верхней палаты парламента Узбекистана Танзила Нарбаева в рамках официального визита узбекской делегации в Москву встретилась с соотечественниками, проживающими в РФ, сообщает информационная служба Сената.
На встрече присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Узбекистан в Российской Федерации Ботиржон Асадов, первый заместитель Министра занятости и трудовых отношений Э.Мухитдинов, соотечественники, проживающие в столице Российской Федерации, а также в режиме онлайн — лидеры диаспоры практически со всех регионов России.
Говорилось о поддержке граждан Узбекистана, в первую очередь из числа трудовых мигрантов, принятых мерах по решению их социальных проблем, создании действенных механизмов защиты их прав и интересов за рубежом.

“В частности, открытие генконсульств в регионах РФ кардинально облегчило жизнь большинства наших граждан, также оказана беспрецедентная помощь в период пандемии коронавируса”, - говорится в сообщении.

Отмечено, что начатые Узбекистаном несколько лет назад реформы по поддержке граждан в России результативны — оказывается адресная помощь оказавшимся в тяжелом положении, а также созданы новые механизмы социальных гарантий трудовым мигрантам. Более того, начата имплементация российской стороной межправительственных договоренностей, направленных на обеспечение их трудовых прав.
Визит Т. Нарбаевой в РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
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Выступившие на встрече соотечественники выразили готовность продвигать узбекскую культуру и национальные ценности в России, а также стать мостом между народами двух стран.

“При поддержке профильных ведомств двух стран регулярно проводятся различные мероприятия, направленные на популяризацию в России богатого историко-культурного наследия и добрых традиций узбекского народа”, - говорится в сообщении.

Как отметили присутствующие, в Москве и регионах планируется широкое празднование ими 30-летия независимости Родины. А созданный соотечественницами столичный клуб “Дугоналар” (“Подружки”) инициировал учреждение при Посольстве РУз общественного женского совета.
Участники встречи выразили свои предложения по оптимизации миграционного законодательства, упрощению регистрационного порядка, получению патента на трудовую деятельность, возобновлению в полном объеме транспортного сообщения между странами и другим вопросам.
Делегация во главе с Нарбаевой 13-16 апреля находится в России с официальным визитом. Ранее председатель верхней палаты парламента РУз встретилась с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным.
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