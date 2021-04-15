https://uz.sputniknews.ru/20210415/uzbekistan-dobralsya-do-skandinavii-respublika-otkroet-posolstvo-v-shvetsii-18339958.html

Узбекистан "добрался" до Скандинавии: республика откроет посольство в Швеции

Узбекистан "добрался" до Скандинавии: республика откроет посольство в Швеции

ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление об учреждении посольства Узбекистана в Швеции.

2021-04-15T10:25+0500

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политика

посольство

президент узбекистана

швеция

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление об учреждении посольства Узбекистана в Швеции.При этом дипломатическое представительство призвано развивать отношения и сотрудничество республики не только со Швецией, но и со всеми странами Скандинавии. Узбекские власти намерены укрепить партнерские связи и усилить торгово-экономическое сотрудничество с европейскими коллегами.Кроме того, немаловажная цель — привлечь инновации и инвестиции ведущих стран Европы. В приоритете также — системно изучить и внедрить в собственную практику успешный скандинавский опыт в образовательной сфере.Между тем в мире сейчас существует обратная тенденция: так, из-за пандемии и ее ограничений в Северной Корее закрылись 12 иностранных посольств.В тех дипведомствах, которые все же оставили, значительно сократили численность персонала.

https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekistan--polsha-o-chem-dogovorilis-diplomaty-17792279.html

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