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Узбекистан "добрался" до Скандинавии: республика откроет посольство в Швеции
Узбекистан "добрался" до Скандинавии: республика откроет посольство в Швеции
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление об учреждении посольства Узбекистана в Швеции.
2021-04-15T10:25+0500
2021-04-15T10:31+0500
политика
посольство
президент узбекистана
швеция
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление об учреждении посольства Узбекистана в Швеции.При этом дипломатическое представительство призвано развивать отношения и сотрудничество республики не только со Швецией, но и со всеми странами Скандинавии. Узбекские власти намерены укрепить партнерские связи и усилить торгово-экономическое сотрудничество с европейскими коллегами.Кроме того, немаловажная цель — привлечь инновации и инвестиции ведущих стран Европы. В приоритете также — системно изучить и внедрить в собственную практику успешный скандинавский опыт в образовательной сфере.Между тем в мире сейчас существует обратная тенденция: так, из-за пандемии и ее ограничений в Северной Корее закрылись 12 иностранных посольств.В тех дипведомствах, которые все же оставили, значительно сократили численность персонала.
https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekistan--polsha-o-chem-dogovorilis-diplomaty-17792279.html
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посольство, президент узбекистана, швеция, шавкат мирзиёев, узбекистан

Узбекистан "добрался" до Скандинавии: республика откроет посольство в Швеции

10:25 15.04.2021 (обновлено: 10:31 15.04.2021)
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© СС0 / Unsplash / Axel Antas-BergkvistСтокгольм, Швеция
Стокгольм, Швеция - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© СС0 / Unsplash / Axel Antas-Bergkvist
Власти обозначили несколько первоочередных задач, которые необходимо достичь стране, выйдя на "европейское пространство".
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление об учреждении посольства Узбекистана в Швеции.
При этом дипломатическое представительство призвано развивать отношения и сотрудничество республики не только со Швецией, но и со всеми странами Скандинавии.
Узбекские власти намерены укрепить партнерские связи и усилить торгово-экономическое сотрудничество с европейскими коллегами.
Состоялся 8-й раунд политических консультаций между МИД Узбекистана и Польши - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.03.2021
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Кроме того, немаловажная цель — привлечь инновации и инвестиции ведущих стран Европы.
В приоритете также — системно изучить и внедрить в собственную практику успешный скандинавский опыт в образовательной сфере.
Между тем в мире сейчас существует обратная тенденция: так, из-за пандемии и ее ограничений в Северной Корее закрылись 12 иностранных посольств.
В тех дипведомствах, которые все же оставили, значительно сократили численность персонала.
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