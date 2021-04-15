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https://uz.sputniknews.ru/20210415/uzbekistan-dobralsya-do-skandinavii-respublika-otkroet-posolstvo-v-shvetsii-18339958.html
Узбекистан "добрался" до Скандинавии: республика откроет посольство в Швеции
Узбекистан "добрался" до Скандинавии: республика откроет посольство в Швеции
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление об учреждении посольства Узбекистана в Швеции.
2021-04-15T10:25+0500
2021-04-15T10:25+0500
2021-04-15T10:31+0500
политика
посольство
президент узбекистана
швеция
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев подписал постановление об учреждении посольства Узбекистана в Швеции.При этом дипломатическое представительство призвано развивать отношения и сотрудничество республики не только со Швецией, но и со всеми странами Скандинавии. Узбекские власти намерены укрепить партнерские связи и усилить торгово-экономическое сотрудничество с европейскими коллегами.Кроме того, немаловажная цель — привлечь инновации и инвестиции ведущих стран Европы. В приоритете также — системно изучить и внедрить в собственную практику успешный скандинавский опыт в образовательной сфере.Между тем в мире сейчас существует обратная тенденция: так, из-за пандемии и ее ограничений в Северной Корее закрылись 12 иностранных посольств.В тех дипведомствах, которые все же оставили, значительно сократили численность персонала.
https://uz.sputniknews.ru/20210316/uzbekistan--polsha-o-chem-dogovorilis-diplomaty-17792279.html
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посольство, президент узбекистана, швеция, шавкат мирзиёев, узбекистан
Узбекистан "добрался" до Скандинавии: республика откроет посольство в Швеции 10:25 15.04.2021 (обновлено: 10:31 15.04.2021)
Власти обозначили несколько первоочередных задач, которые необходимо достичь стране, выйдя на "европейское пространство".
ТАШКЕНТ, 15 апр — Sputnik.
Глава государства Шавкат Мирзиёев
подписал постановление
об учреждении посольства Узбекистана в Швеции.
При этом дипломатическое представительство призвано развивать отношения и сотрудничество республики не только со Швецией, но и со всеми странами Скандинавии.
Узбекские власти намерены укрепить партнерские связи и усилить торгово-экономическое сотрудничество с европейскими коллегами.
Кроме того, немаловажная цель — привлечь инновации и инвестиции ведущих стран Европы.
В приоритете также — системно изучить и внедрить в собственную практику успешный скандинавский опыт в образовательной сфере.
Между тем в мире сейчас существует обратная тенденция: так, из-за пандемии и ее ограничений в Северной Корее
закрылись
12 иностранных посольств.
В тех дипведомствах, которые все же оставили, значительно сократили численность персонала.