https://uz.sputniknews.ru/20210415/zelenskiy-dobivaet-vrajeskuyu-sistemu-18340443.html

Зеленский добивает вражескую систему

Зеленский добивает вражескую систему

Речь в данном случае идет не о реорганизации системы административного судопроизводства, а об очередной попытке ликвидации остатков суверенитета Украины.

2021-04-15T10:46+0500

2021-04-15T10:46+0500

2021-04-15T10:46+0500

колумнисты

владимир зеленский

верховная рада

суд

законопроект

украина

киев

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Речь в данном случае идет не о реорганизации системы административного судопроизводства, а об очередной попытке ликвидации остатков суверенитета Украины. Верховный суд Украины демонстрирует полную лояльность и украинской власти, и "западным партнерам". После того как Зеленский заблокировал деятельность чересчур самостоятельного Конституционного суда, Окружной административный суд города Киева (ОАСК) остался, по сути, единственным судебным органом, претендующим на независимость в принятии решений. Если же вспомнить, что законодательная и исполнительная власти на Украине на независимость от внешних кураторов в принятии своих решений уже давно не претендуют, то получается, что ОАСК остается едва ли не единственным осколком украинского суверенитета.Весьма примечательно, что сразу после появления информации о регистрации законопроекта Зеленский удостоился похвалы националиста-уголовника Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам лишения свободы за похищение и пытки человека и не привлеченного ни к какой ответственности за убийство. Вопрос лишь в том, удастся ли Зеленскому и Ко провести эти изменения через парламент. Ведь если вся "грантоедская общественность", включая несколько десятков депутатов Верховной рады, безусловно приветствует ликвидацию остатков суверенитета, то группы влияния украинских олигархов будут явно не в восторге от таких планов.Предыдущий наскок Зеленского на ОАСК, произведенный им в феврале, к успеху не привел. Однако с тех пор кое-что изменилось: "западные партнеры" на всех уровнях дали четко понять, что без передачи в их управление всей судебной системы новых кредитов МВФ Украине не видать.Чтобы понять, что ОАСК является важным элементом судебной ветви власти, достаточно привести ряд решений, принятых этим судом в последние годы:Результатом таких вольностей при принятии ОАСК решений стало возбуждение целого букета уголовных производств против главы суда Павла Вовка (с обвинениями вплоть до создания преступной организации, целью которой был захват государственной власти), которые, к слову, расследуются НАБУ, постоянные обыски в ОАСК и прочие меры "демократического воздействия" на непослушных судей. Это с одной стороны.С другой же — для всей "грантоедской" тусовки персонально Вовк и ОАСК в целом попали в разряд главных врагов. Разумеется, с подачи их кукловодов.В феврале Зеленский и Ко попытались решить проблему ОАСК путем подачи в Верховную раду пакета законопроектов, ограничивающих полномочия суда. Но 226 голосов для их принятия тогда не нашлось.Выполняя указания "семипосольщины", Зеленский и Ко решили ликвидировать ОАСК и Окружной административный суд Киевской области и создать на месте этих двух судов один. То есть пошли административно-техническим путем.Прекрасно, что Зеленский в своем комментарии сослался на тот факт, что по этому законопроекту были проведены консультации с Высшим советом правосудия, что, вообще-то, является обязательным условием для подачи такого законопроекта на рассмотрение парламента. Вот только он забыл упомянуть, что Высший совет правосудия, который пока тоже неподконтролен "западным партнерам" и в подчинении которого им и состоит суть требуемой Западом "судебной реформы", не поддержал этот законопроект.В заключении Совета указано, что реализация законопроекта "не представляется возможной до момента создания и начала работы... Высшей квалификационной комиссии судей", деятельность которой приостановили в рамках судебной реформы Зеленского.Ликвидация ОАСК, безусловно, должна стать прологом к подчинению внешним управляющим Высшего совета правосудия.Это означает, что на Украине в ближайшее время развернется нешуточная борьба между людьми, полностью ориентированными на Запад и зависящими от него (компрадоры во власти, "соросята" и прочие "грантоеды"), которых будут поддерживать западные посольства и международные финансовые организации, с одной стороны. И людьми, ориентированными на местных олигархов, — с другой. Разрыв пройдет в том числе и среди членов правящей фракции партии "Слуга народа".За неимением на Украине государственников таковыми с изрядной долей условности будут выступать те, кто имеет доступ к природной ренте. И если они эту битву проиграют, то и доступа к природной ренте их в обозримом будущем лишат. Поэтому вопрос принятия президентского законопроекта стопроцентно решенным считать не стоит.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210318/zelenskiy-poshel-po-stopam-yanukovicha-no-esche-ne-podozrevaet-ob-etom-17821221.html

https://uz.sputniknews.ru/20210405/ukrainskoe-ekonomicheskoe-chudo-kotoroe-popadet-v-uchebniki-18148802.html

https://uz.sputniknews.ru/20210414/ukraina-pytaetsya-postavit-rossiyu-na-koleni-novymi-sanktsiyami-18319161.html

https://uz.sputniknews.ru/20210408/kto-i-zachem-provotsiruet-rossiyu-razgovorami-o-prieme-ukrainy-v-nato-18216918.html

https://uz.sputniknews.ru/20210406/s-nami-ssha-ukraina-snova-poverila-chto-amerikantsy-budut-voevat-za-nee-18185434.html

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владимир зеленский, верховная рада, суд, законопроект, украина, киев