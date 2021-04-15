Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Колумнисты
https://uz.sputniknews.ru/20210415/zelenskiy-dobivaet-vrajeskuyu-sistemu-18340443.html
Зеленский добивает вражескую систему
Зеленский добивает вражескую систему
Речь в данном случае идет не о реорганизации системы административного судопроизводства, а об очередной попытке ликвидации остатков суверенитета Украины.
2021-04-15T10:46+0500
2021-04-15T10:46+0500
колумнисты
владимир зеленский
верховная рада
суд
законопроект
украина
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0f/18340488_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b7a4ad847d6e22362dc018e64d2d667.jpg
Речь в данном случае идет не о реорганизации системы административного судопроизводства, а об очередной попытке ликвидации остатков суверенитета Украины. Верховный суд Украины демонстрирует полную лояльность и украинской власти, и "западным партнерам". После того как Зеленский заблокировал деятельность чересчур самостоятельного Конституционного суда, Окружной административный суд города Киева (ОАСК) остался, по сути, единственным судебным органом, претендующим на независимость в принятии решений. Если же вспомнить, что законодательная и исполнительная власти на Украине на независимость от внешних кураторов в принятии своих решений уже давно не претендуют, то получается, что ОАСК остается едва ли не единственным осколком украинского суверенитета.Весьма примечательно, что сразу после появления информации о регистрации законопроекта Зеленский удостоился похвалы националиста-уголовника Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам лишения свободы за похищение и пытки человека и не привлеченного ни к какой ответственности за убийство. Вопрос лишь в том, удастся ли Зеленскому и Ко провести эти изменения через парламент. Ведь если вся "грантоедская общественность", включая несколько десятков депутатов Верховной рады, безусловно приветствует ликвидацию остатков суверенитета, то группы влияния украинских олигархов будут явно не в восторге от таких планов.Предыдущий наскок Зеленского на ОАСК, произведенный им в феврале, к успеху не привел. Однако с тех пор кое-что изменилось: "западные партнеры" на всех уровнях дали четко понять, что без передачи в их управление всей судебной системы новых кредитов МВФ Украине не видать.Чтобы понять, что ОАСК является важным элементом судебной ветви власти, достаточно привести ряд решений, принятых этим судом в последние годы:Результатом таких вольностей при принятии ОАСК решений стало возбуждение целого букета уголовных производств против главы суда Павла Вовка (с обвинениями вплоть до создания преступной организации, целью которой был захват государственной власти), которые, к слову, расследуются НАБУ, постоянные обыски в ОАСК и прочие меры "демократического воздействия" на непослушных судей. Это с одной стороны.С другой же — для всей "грантоедской" тусовки персонально Вовк и ОАСК в целом попали в разряд главных врагов. Разумеется, с подачи их кукловодов.В феврале Зеленский и Ко попытались решить проблему ОАСК путем подачи в Верховную раду пакета законопроектов, ограничивающих полномочия суда. Но 226 голосов для их принятия тогда не нашлось.Выполняя указания "семипосольщины", Зеленский и Ко решили ликвидировать ОАСК и Окружной административный суд Киевской области и создать на месте этих двух судов один. То есть пошли административно-техническим путем.Прекрасно, что Зеленский в своем комментарии сослался на тот факт, что по этому законопроекту были проведены консультации с Высшим советом правосудия, что, вообще-то, является обязательным условием для подачи такого законопроекта на рассмотрение парламента. Вот только он забыл упомянуть, что Высший совет правосудия, который пока тоже неподконтролен "западным партнерам" и в подчинении которого им и состоит суть требуемой Западом "судебной реформы", не поддержал этот законопроект.В заключении Совета указано, что реализация законопроекта "не представляется возможной до момента создания и начала работы... Высшей квалификационной комиссии судей", деятельность которой приостановили в рамках судебной реформы Зеленского.Ликвидация ОАСК, безусловно, должна стать прологом к подчинению внешним управляющим Высшего совета правосудия.Это означает, что на Украине в ближайшее время развернется нешуточная борьба между людьми, полностью ориентированными на Запад и зависящими от него (компрадоры во власти, "соросята" и прочие "грантоеды"), которых будут поддерживать западные посольства и международные финансовые организации, с одной стороны. И людьми, ориентированными на местных олигархов, — с другой. Разрыв пройдет в том числе и среди членов правящей фракции партии "Слуга народа".За неимением на Украине государственников таковыми с изрядной долей условности будут выступать те, кто имеет доступ к природной ренте. И если они эту битву проиграют, то и доступа к природной ренте их в обозримом будущем лишат. Поэтому вопрос принятия президентского законопроекта стопроцентно решенным считать не стоит.Источник: РИА Новости
https://uz.sputniknews.ru/20210318/zelenskiy-poshel-po-stopam-yanukovicha-no-esche-ne-podozrevaet-ob-etom-17821221.html
https://uz.sputniknews.ru/20210405/ukrainskoe-ekonomicheskoe-chudo-kotoroe-popadet-v-uchebniki-18148802.html
https://uz.sputniknews.ru/20210414/ukraina-pytaetsya-postavit-rossiyu-na-koleni-novymi-sanktsiyami-18319161.html
https://uz.sputniknews.ru/20210408/kto-i-zachem-provotsiruet-rossiyu-razgovorami-o-prieme-ukrainy-v-nato-18216918.html
https://uz.sputniknews.ru/20210406/s-nami-ssha-ukraina-snova-poverila-chto-amerikantsy-budut-voevat-za-nee-18185434.html
украина
киев
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Валерий Михайлов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg
Валерий Михайлов
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/03/11/17799927_0:3:97:99_100x100_80_0_0_92998c08ee260812f1778f55a3dbb3f2.jpg
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0f/18340488_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3f8fbfd1cabef360678e872fd9ee40f1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
владимир зеленский, верховная рада, суд, законопроект, украина, киев

Зеленский добивает вражескую систему

10:46 15.04.2021
332
© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVASПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.04.2021
© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Валерий Михайлов - Sputnik Узбекистан
Валерий Михайлов
Все материалы
На текущей неделе президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду (с пометкой "неотложный") законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".
Речь в данном случае идет не о реорганизации системы административного судопроизводства, а об очередной попытке ликвидации остатков суверенитета Украины. Верховный суд Украины демонстрирует полную лояльность и украинской власти, и "западным партнерам".
После того как Зеленский заблокировал деятельность чересчур самостоятельного Конституционного суда, Окружной административный суд города Киева (ОАСК) остался, по сути, единственным судебным органом, претендующим на независимость в принятии решений.
Визит президента Евросоюза Ш. Мишеля в Киев - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.03.2021
Колумнисты
Зеленский пошел по стопам Януковича. Но еще не подозревает об этом
18 марта, 10:15
509
Если же вспомнить, что законодательная и исполнительная власти на Украине на независимость от внешних кураторов в принятии своих решений уже давно не претендуют, то получается, что ОАСК остается едва ли не единственным осколком украинского суверенитета.
Весьма примечательно, что сразу после появления информации о регистрации законопроекта Зеленский удостоился похвалы националиста-уголовника Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам лишения свободы за похищение и пытки человека и не привлеченного ни к какой ответственности за убийство.
Нет сомнений, что петь оды Зеленскому сейчас примется и вся клака "соросят" — от отдельных представителей "гражданского общества", финансируемых глобалистами, до множества средств массовой информации, "некоммерческих организаций" и прочих контролируемых ими на Украине структур.
Вопрос лишь в том, удастся ли Зеленскому и Ко провести эти изменения через парламент.
Ведь если вся "грантоедская общественность", включая несколько десятков депутатов Верховной рады, безусловно приветствует ликвидацию остатков суверенитета, то группы влияния украинских олигархов будут явно не в восторге от таких планов.
Улица Крещатик в Киеве - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.04.2021
Колумнисты
Украинское экономическое чудо, которое попадет в учебники
5 апреля, 11:21
558
Предыдущий наскок Зеленского на ОАСК, произведенный им в феврале, к успеху не привел. Однако с тех пор кое-что изменилось: "западные партнеры" на всех уровнях дали четко понять, что без передачи в их управление всей судебной системы новых кредитов МВФ Украине не видать.
Чтобы понять, что ОАСК является важным элементом судебной ветви власти, достаточно привести ряд решений, принятых этим судом в последние годы:
1.
Признание в декабре 2018 года противоправными действий директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника и народного депутата Сергея Лещенко относительно разглашения информации о Поле Манафорте. С учетом результатов президентских выборов в США — все понятно.
2.
Признание в апреле 2019 года незаконности национализации Приватбанка. Цена вопроса — около шести миллиардов долларов, на которые был докапитализирован банк после национализации, и интересы Игоря Коломойского, у которого банк отобрали с согласия "западных партнеров".
3.
Запрет в феврале 2019 года исполнять обязанности министра здравоохранения Ульяне Супрун. Суть вопроса — в унижении гражданки США, которая к тому же является двоюродной сестрой куратора Украины по линии ЦРУ Тараса Возняка.
4.
Приостановка в апреле 2019 года насильственного переименования Украинской православной церкви (Министерство юстиции ранее обязало ее в названии указать принадлежность к России). Суть вопроса — в препятствовании инспирированному не в последнюю очередь США процессу создания на Украине так называемой поместной церкви в лице Православной церкви Украины, подчиненной Константинопольскому патриархату.
5.
Отмена в январе 2021 года правительственного постановления о введении нового украинского правописания, искусственно отдаляющего украинский язык от русского за счет внедрения архаизмов и полонизмов.
6.
Признание в феврале 2021 года противоправным решения о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры, а заодно улиц Суворова, Кутузова и Баумана в улицы Омеляновича-Павленко, Алмазова и Корчака, а переулка Кутузова в переулок Гуцала. Тут уж покушение на новоукраинских идолов.
Результатом таких вольностей при принятии ОАСК решений стало возбуждение целого букета уголовных производств против главы суда Павла Вовка (с обвинениями вплоть до создания преступной организации, целью которой был захват государственной власти), которые, к слову, расследуются НАБУ, постоянные обыски в ОАСК и прочие меры "демократического воздействия" на непослушных судей.
Это с одной стороны.
Украинский пограничник на КПП Гоптовка на границе РФ и Украины - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.04.2021
Колумнисты
Украина пытается поставить Россию на колени новыми санкциями
Вчера, 11:30
796
С другой же — для всей "грантоедской" тусовки персонально Вовк и ОАСК в целом попали в разряд главных врагов. Разумеется, с подачи их кукловодов.
В феврале Зеленский и Ко попытались решить проблему ОАСК путем подачи в Верховную раду пакета законопроектов, ограничивающих полномочия суда. Но 226 голосов для их принятия тогда не нашлось.
Два месяца спустя Зеленский подает новый законопроект, сопровождая его душещипательным комментарием в стиле героя сериала "Слуга народа": "Сегодня я вношу в парламент законопроект о ликвидации ОАСК. Суда, который так и не смог вернуть доверие к себе, но справился с возвращением скандалов и странных решений, далеких от понимания справедливости... Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону".
Выполняя указания "семипосольщины", Зеленский и Ко решили ликвидировать ОАСК и Окружной административный суд Киевской области и создать на месте этих двух судов один. То есть пошли административно-техническим путем.
Прекрасно, что Зеленский в своем комментарии сослался на тот факт, что по этому законопроекту были проведены консультации с Высшим советом правосудия, что, вообще-то, является обязательным условием для подачи такого законопроекта на рассмотрение парламента.
Военнослужащие Украины во время активной фазы совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 на Яворовском полигоне во Львовской области. - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.04.2021
Колумнисты
Кто и зачем провоцирует Россию разговорами о приеме Украины в НАТО
8 апреля, 11:09
332
Вот только он забыл упомянуть, что Высший совет правосудия, который пока тоже неподконтролен "западным партнерам" и в подчинении которого им и состоит суть требуемой Западом "судебной реформы", не поддержал этот законопроект.
В заключении Совета указано, что реализация законопроекта "не представляется возможной до момента создания и начала работы... Высшей квалификационной комиссии судей", деятельность которой приостановили в рамках судебной реформы Зеленского.
Также в заключении отмечено, что законопроект "должен соответствовать общим требованиям: быть четким, согласованным и обоснованным, не порождающим сомнений в конституционности и соответствии принципу независимости судебной власти". А всего этого не наблюдается.
Ликвидация ОАСК, безусловно, должна стать прологом к подчинению внешним управляющим Высшего совета правосудия.
Это означает, что на Украине в ближайшее время развернется нешуточная борьба между людьми, полностью ориентированными на Запад и зависящими от него (компрадоры во власти, "соросята" и прочие "грантоеды"), которых будут поддерживать западные посольства и международные финансовые организации, с одной стороны.
Джо Байден приветствует жителей Киева, Украина. 22 июля 2009 года - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.04.2021
Колумнисты
"С нами США!" Украина снова поверила, что американцы будут воевать за нее
6 апреля, 17:50
318
И людьми, ориентированными на местных олигархов, — с другой. Разрыв пройдет в том числе и среди членов правящей фракции партии "Слуга народа".
За неимением на Украине государственников таковыми с изрядной долей условности будут выступать те, кто имеет доступ к природной ренте. И если они эту битву проиграют, то и доступа к природной ренте их в обозримом будущем лишат. Поэтому вопрос принятия президентского законопроекта стопроцентно решенным считать не стоит.
Источник: РИА Новости
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:28В Андижане откроется филиал Варшавского университета Collegium Humanum
12:20Хакеры, часы и неприличная надпись: метро Ташкента подверглось кибератаке — видео
12:15Откладывай попкорн: в Узбекистане предложили запретить сериалы для сохранения семей
11:42В Японии кошка спасла жизнь человеку и возглавила полицию — видео
11:25Украина и Тайвань неизбежно вернутся в родную гавань
10:52Президент отправился в Самаркандскую область, чтобы увидеть, как живут люди
10:46Зеленский добивает вражескую систему
10:25Узбекистан "добрался" до Скандинавии: республика откроет посольство в Швеции
09:53НАТО превращает Украину в "пороховую бочку": какой ответ подготовила Россия?
09:32"Ирония судьбы" по-американски: советский фильм переснимут со звездами Голливуда
09:00Узбекистан впервые попал в рейтинг лучших стран планеты
08:30Еще одна американская НПО вернулась в Узбекистан спустя 15 лет
ВчераРоссия поможет Узбекистану создать систему кадастра
ВчераВ Узбекистане начали выдавать электронные справки о вакцинации от COVID-19
ВчераКонтакты Ташкента с ОБСЕ стали интенсивнее — Мирзиёев
ВчераПандемия не помеха: Узбекистан и Пакистан увеличили товарооборот
ВчераОверчук обсудил с Умурзаковым снижение торговых барьеров между Россией и Узбекистаном
ВчераУзбекистан позвали на Стамбульскую конференцию по Афганистану
ВчераАпрельские тезисы: Олег Богданов о госдолге Узбекистана и стойкости экономики
ВчераРоссия пригласила Узбекистан на межрелигиозную конференцию в 2022 году