https://uz.sputniknews.ru/20210416/kak-sibir-okazalas-na-granitse-ukrainy-18362710.html

Как Сибирь оказалась на границе Украины

Как Сибирь оказалась на границе Украины

Аналитики и отставные генералы выдают свои прогнозы по поводу того, собирается Москва захватить всю Украину или только какую-то ее часть, козыряют при этом

2021-04-16T11:00+0500

2021-04-16T11:00+0500

2021-04-16T11:00+0500

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Аналитики и отставные генералы выдают свои прогнозы по поводу того, собирается Москва захватить всю Украину или только какую-то ее часть, козыряют при этом географическими названиями, впервые увиденными на картах. Ну а дальше идут уже почти будничные рассуждения о том, начнется в связи с этим третья мировая война или нет.А началось это запугивание западного обывателя Россией с массы сообщений о "переброске российских вооруженных сил к украинской границе". Причем "украинской границей" были объявлены обширные территории в глубинке нашего государства. Например, жители Воронежа узнали, что они тоже живут на кордоне. Сообщая, что на полигоне у этого города Россия готовит ударную группу для атаки на Украину, никто из западных СМИ и политиков даже не задавался вопросом: почему бы для этой цели Москве не стягивать свои войска, скажем, к Белгороду, от которого до Харькова всего-то 40 километров?Не смущала многочисленных комментаторов открытость переброски войск и якобы "пограничных" баз, на которых те проводили свои учения. Скажем, съемочная группа британского телеканала Sky News не испытала никаких трудностей с тем, чтобы добраться до полигона под Воронежем и снять его со всех сторон. Автор сюжета Диана Магнай подчеркивала, что российские военные вообще не препятствовали съемкам. Зато она сняла "совершенно секретные" кадры, видимо, доказывающие "подготовку агрессии": один из солдат отжимался на брусьях. Корреспондентка радостно указала на это: "Мы видим, как они используют местную игровую площадку для тренировки". Эдак любую разминку на тренажерах в московском фитнес-клубе можно выдать за "подготовку нападения на Украину".Причем в видеосюжете канал решил не показывать существенные разъяснения местного жителя, которыми он поделился с авторами репортажа: "Здесь всегда учения, каждое лето. Прекратите все эти разговоры о войне". Сами понимаете, эти слова никак не вписываются в алармистский сценарий, поэтому зрителям лучше их не слышать.Чтобы доказать готовящуюся "российскую агрессию", западные авторы игнорируют здравый смысл, географию, факты. В одной и той же статье запросто могут умещаться утверждения, что "российские войска вторглись на Украину в 2014 году" и что сейчас "российские войска подтягиваются к границам Украины". Никто не поясняет, в какой момент уже "вторгнувшиеся" армии были выведены с Украины, чтобы теперь подтягиваться к ней.Дальше всех пошла британская газета Daily Mirror. На своем сайте она опубликовала кадры со страшной подписью: "Россия увеличивает численность своих войск у границы с Восточной Украиной". Но на самой фотографии были показаны учения, проходившие в Новосибирской области и снятые телеканалом "Звезда". Лишь после протеста со стороны канала фотография была убрана. Но никаких извинений за свой фейк газета, конечно, не принесла. Так читатели Mirror, видимо, и думают, что Сибирь — это где-то на украинской границе.Но что объединяет авторов всех этих панических статей и видеосюжетов, так это полное игнорирование того факта, что задолго до начала переброски российских воинских подразделений началось демонстративное передвижение украинской военной техники в зону конфликта в Донбассе, что продолжалось и в феврале, и в марте. Это периодически фиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ, но мы не видели репортажей об этом в европейских СМИ, мы не слышали от западных лидеров публичных требований к Киеву объяснить эту переброску. А киевские политики отвечали на обеспокоенность России, что Украина "имеет право передвигать войска по своей территории так, как считает нужным". Что на самом деле неправда: Минские соглашения накладывают на украинскую сторону ограничения на присутствие бронетехники и артиллерии возле линии соприкосновения.Практически ни одно западное СМИ "не заметило" это длительное передвижение значительных сил украинской армии. Если не считать недавнего скандального сюжета CNN, якобы снятого на "линии фронта". Американцы действительно показали кадры переброски украинских танков, появившиеся в интернете еще в начале апреля. Правда, выдали их за передвижение российской бронетехники "к украинской границе". Их даже не смутило наличие на этом видео сине-желтых вагонов с трезубцами, что безошибочно указывало на место съемки. Лишь после того, как на этот примитивный фейк указала официальный представитель МИД России Мария Захарова, CNN удалила из сюжета эти кадры. Но, как и в случае с фейком от Daily Mirror, никаких извинений и опровержений от американцев не последовало.Как не последовало от Германии и Франции (все-таки гаранты Минских соглашений) никаких публичных запросов в адрес их украинских подопечных с просьбой пояснить передвижения бронетехники в Донбассе. Но почему-то министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заинтересовала переброска российских подразделений по российской же глубинке. "Если России нечего скрывать, то она легко могла бы объяснить, какие войска, куда и с какой целью перемещаются", — с очаровательной наивностью пояснила свое любопытство глава оборонного ведомства.А вот когда представителя Шестого флота США Кайла Рейнса спросили о целях планировавшегося вхождения военных кораблей в, последовал ответ: "В рамках проводимой политики мы не обсуждаем будущие операции или графики (движения) кораблей". То есть, по логике Запада, Россия обязана отчитываться о передвижениях войск даже по своей территории, но приближение американских военных к границам России не должно никого волновать.В этом нагромождении фейков и абсолютно нелогичных выводов любопытна еще одна особенность алармистских статей от западных кремленологов на тему "российской угрозы". Чуть ли не каждая из них стала заканчиваться более чем странной увязкой событий в Донбассе с ситуацией вокруг Тайваня.Вот только несколько цитат последних дней:И таких цитат за последние дни огромное множество. Поневоле мелькает мысль о единых "методичках" для западной прессы. Авторы этих высказываний даже не задумываются над тем, насколько несовпадающими выглядят их подходы к ситуации в Донбассе и на Тайване. Ведь свою критику России они обуславливают "принципами единства и суверенитета Украины", а также осуждением "сепаратизма", олицетворением которого являются непризнанные республики Донбасса. И даже не замечают, что в случае с Китаем они выступают с прямо противоположных позиций, требуя поддержать как раз непризнанный Тайвань, то есть "сепаратистов". Ведь официально США и коллективный Запад поддерживают идеологию "одного Китая".Но, видите, это не мешает аналитикам и СМИ дружно требовать от Вашингтона поддержки "хороших сепаратистов" на Тайване от "агрессии Китая", стремящегося восстановить свою территориальную целостность. По мнению этих экспертов, США не просто имеют право, но обязаны защитить Тайвань (хотя где США и где этот остров?). А вот России в праве защищать свои интересы и своих граждан, где бы они ни находились, следует безоговорочно отказать. И никаких противоречий в таких подходах Запад не видит, где-то между Украиной и Тайванем потеряв свои "международные принципы".Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210415/nato-prevraschaet-ukrainu-v-poroxovuyu-bochku-kakoy-otvet-podgotovila-rossiya-18339463.html

https://uz.sputniknews.ru/20210411/naskolko-veroyatno-chto-mejdu-rf-i-ukrainoy-vspyxnet-voyna--otvetil-pushkov-18265442.html

https://uz.sputniknews.ru/20210414/ukraina-pytaetsya-postavit-rossiyu-na-koleni-novymi-sanktsiyami-18319161.html

https://uz.sputniknews.ru/20210408/kto-i-zachem-provotsiruet-rossiyu-razgovorami-o-prieme-ukrainy-v-nato-18216918.html

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Владимир Корнилов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

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