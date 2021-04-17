https://uz.sputniknews.ru/20210417/uzbekistan-gotovit-k-vypusku-sobstvennuyu-vaktsinu--aripov-18381382.html

Узбекистан готовит к выпуску собственную вакцину — Арипов

Узбекистан готовит к выпуску собственную вакцину — Арипов

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Абдулла Арипов заявил, что Узбекистан может выпустить собственную вакцину от коронавируса уже до конца года, передает пресс-служба

2021-04-17T12:23+0500

2021-04-17T12:23+0500

2021-04-17T12:23+0500

общество

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вакцина

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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Абдулла Арипов заявил, что Узбекистан может выпустить собственную вакцину от коронавируса уже до конца года, передает пресс-служба Минздрава.При этом на расширенном заседании специальной комиссии глава правительства отметил, что к концу апреля ожидается поставка еще более миллиона вакцин.В конце марта министр здравоохранения республики Абдухаким Хаджибаев информировал, что Узбекистан начал разработку собственной вакцины против COVID-19.По его словам, в апреле планировалось начать исследования препарата на животных. Другие детали министр не уточнил.Напомним, кампания по массовой вакцинации населения стартовала в Узбекистане 1 апреля. Жители получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов.По расчетам Министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около четырех миллионов человек, или более 11,5 процента населения страны.Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры по подписанию соглашения по российской вакцине "Спутник V" и о закупке дополнительной партии AstraZeneca.

https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-idet-poisk-ploschadki-dlya-proizvodstva-vaktsiny-sputnik-v-18191052.html

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вакцинация, производство, вакцина