https://uz.sputniknews.ru/20210417/uzbekistan-gotovit-k-vypusku-sobstvennuyu-vaktsinu--aripov-18381382.html
Узбекистан готовит к выпуску собственную вакцину — Арипов
Узбекистан готовит к выпуску собственную вакцину — Арипов
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Абдулла Арипов заявил, что Узбекистан может выпустить собственную вакцину от коронавируса уже до конца года, передает пресс-служба
2021-04-17T12:23+0500
2021-04-17T12:23+0500
2021-04-17T12:23+0500
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вакцинация
производство
вакцина
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ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. Абдулла Арипов заявил, что Узбекистан может выпустить собственную вакцину от коронавируса уже до конца года, передает пресс-служба Минздрава.При этом на расширенном заседании специальной комиссии глава правительства отметил, что к концу апреля ожидается поставка еще более миллиона вакцин.В конце марта министр здравоохранения республики Абдухаким Хаджибаев информировал, что Узбекистан начал разработку собственной вакцины против COVID-19.По его словам, в апреле планировалось начать исследования препарата на животных. Другие детали министр не уточнил.Напомним, кампания по массовой вакцинации населения стартовала в Узбекистане 1 апреля. Жители получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов.По расчетам Министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около четырех миллионов человек, или более 11,5 процента населения страны.Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры по подписанию соглашения по российской вакцине "Спутник V" и о закупке дополнительной партии AstraZeneca.
https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-idet-poisk-ploschadki-dlya-proizvodstva-vaktsiny-sputnik-v-18191052.html
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вакцинация, производство, вакцина
Узбекистан готовит к выпуску собственную вакцину — Арипов
Премьер-министр рассказал о исследовательской работе по производству вакцин, которую проводят узбекские ученые.
ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik.
Абдулла Арипов заявил, что Узбекистан может выпустить собственную вакцину от коронавируса уже до конца года, передает
пресс-служба Минздрава.
При этом на расширенном заседании специальной комиссии глава правительства отметил, что к концу апреля ожидается поставка еще более миллиона вакцин.
В конце марта министр здравоохранения республики Абдухаким Хаджибаев информировал
, что Узбекистан начал разработку собственной вакцины против COVID-19.
По его словам, в апреле планировалось начать исследования препарата на животных. Другие детали министр не уточнил.
Напомним, кампания по массовой вакцинации населения стартовала в Узбекистане 1 апреля. Жители получают прививки вакциной AstraZeneca и рекомбинантной китайской вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical. В марте в республику было поставлено всего 1,6 миллиона доз этих препаратов.
По расчетам Министерства здравоохранения страны, в апреле-июне планируется вакцинировать от COVID-19 около четырех миллионов человек, или более 11,5 процента населения страны.
Ташкент планирует получить до конца июня еще 5,5 миллиона доз вакцин из Китая, а также AstraZenca. Также продолжаются переговоры по подписанию соглашения по российской вакцине "Спутник V" и о закупке дополнительной партии AstraZeneca.