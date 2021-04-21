https://uz.sputniknews.ru/20210421/agropromyshlennyy-rossiyskiy-desant-gotovitsya-shturmovat-agroexpouzbekistan-2021-18436615.html

Агропромышленный российский десант готовится штурмовать AgroExpoUzbekistan-2021

Агропромышленный российский десант готовится штурмовать AgroExpoUzbekistan-2021

ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Двадцать два российских предприятия примут участие в Международной выставке сельхозтехники, садоводства, тепличного хозяйства,

2021-04-21T16:42+0500

2021-04-21T16:42+0500

2021-04-21T17:01+0500

экономика

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выставка

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Двадцать два российских предприятия примут участие в Международной выставке сельхозтехники, садоводства, тепличного хозяйства, растениеводства и животноводства AgroExpoUzbekistan-2021, которая стартует 28 июня 2021 года в Ташкенте.Россию готовятся представлять такие крупные игроки, как "Ростсельмаш", Петербургский тракторный завод ("КИРОВЕЦ"), "КЛЕВЕР", Краснокамский РМЗ, "Пегас-Агро", "Воронежсельмаш", "Мельинвест", "Евротехника" (AMAZONE), Объединение "АЛМАЗ", "Ингениум", машиностроительный завод "Тонар" и другие. Павильон российских представителей займет площадь более 700 квадратных метров. Посетители смогут увидеть новые отечественные разработки и популярные модели колесных тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, почвообрабатывающей техники, опрыскивателей-разбрасывателей, оборудования для переработки и хранения зерна, кормозаготовительного оборудования, погрузчиков, прицепов и полуприцепов для транспортировки сельскохозяйственных грузов и многое другое.AgroExpoUzbekistan является одним из важнейших событий в сфере сельского хозяйства Центральной Азии. В 2019 году выставка собрала около 200 участников и более 5,5 тысячи посетителей не только из Узбекистана, но и из Казахстана, Кыргызстана и других стран региона.Для Узбекистана сельское хозяйство – одна из ключевых отраслей экономики. В отрасли занято более 40 процентов рабочей силы страны, доля АПК в ВВП составляет около 1/3, во внутреннем товарообороте – около 70 процентов. С 2000-го отрасль стабильно растет с темпом около 6 процентов ежегодно. Развитие агропродовольственного сектора является одним из стратегических приоритетов Узбекистана. В рамках Стратегии развития сельского хозяйства страны на 2020-2030 годы предусмотрено обеспечение продовольственной безопасности и повышение экспортного потенциала аграрного сектора. Потребности агропромышленного сектора Узбекистана в новой технике и оборудовании ежегодно растут и не могут быть удовлетворены за счет внутреннего производства. В стране действуют 14 предприятий сельскохозяйственного машиностроения, объем производства которых составил около 8 000 единиц в 2017 году и более 6 000 единиц – за первое полугодие 2018-го, в то время как дефицит техники в пиковый сезон проведения агротехнических работ составляет до 100 тысяч единиц (тракторов, комбайнов и т. д.). При этом значительная часть используемой сельхозтехники морально и физически устарела.Российские сельхозмашиностроители давно сотрудничают с узбекскими аграриями. Бизнес-партнерство успешно развивается по двум направлениям: прямой экспорт техники из России в Узбекистан и совместные проекты по выпуску наиболее востребованных моделей на территории Узбекистана по принципу локализации производства. Российский экспорт техники и оборудования для АПК в Узбекистан увеличивается каждый год в среднем на 5-6 процентов. По данным Ассоциации "Росспецмаш", за первое полугодие 2020-го российские производители поставили в Узбекистан техники и оборудования на общую сумму 522 млн рублей, что на 5 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. В 2017-м на базе АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" лидер российского сельхозмашиностроения —компания "Ростсельмаш" — запустил производство зерноуборочных комбайнов VECTOR 410 и тракторов RSM 2375.Участие российских производителей сельхозтехники в выставке AgroExpoUzbekistan играет важную роль в укреплении и расширении сложившегося российско-узбекского сотрудничества.Накопленный за долгие годы успешный опыт работы с узбекскими партнерами и покупателями из других стран Центральной Азии подтверждает живой интерес к российской продукции, ее востребованность на рынке региона. Каждый год заключаются новые контракты на закупку российской техники и оборудования для АПК, запускаются совместные проекты по локализации производства, развивается сотрудничество в инвестиционной сфере.Участие в AgroExpoUzbekistan-2021 при поддержке Минпромторга России позволит российским машиностроителям сделать следующий шаг в укреплении сотрудничества с компаниями из Узбекистана и других стран Центральной Азии, увеличить экспорт высокотехнологичной продукции, а также укрепить позиции российской сельхозтехники на мировом рынке.

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https://uz.sputniknews.ru/20210331/vystavka-expo-russia-uzbekistan-2021-proydet-onlayn-18054143.html

https://uz.sputniknews.ru/20210404/chto-poluchit-promyshlennost-i-selskoe-xozyaystvo-uzbekistana-ot-vstupleniya-v-eaes--kamalyan-18140993.html

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минпромторг, выставка, ташкент, узбекистан