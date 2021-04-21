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Ученый: Земля возвращается к тому развитию, которое было 35 млн лет назад
Ученый: Земля возвращается к тому развитию, которое было 35 млн лет назад
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Ученые не перестают предупреждать о глобальном потеплении, которое меняет все процессы, происходящие на нашей планете.
2021-04-21T17:53+0500
2021-04-21T18:02+0500
общество
земля
глобальное потепление
климат
наука
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ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Ученые не перестают предупреждать о глобальном потеплении, которое меняет все процессы, происходящие на нашей планете.Так, исследователи заявили, что температура на Земле растет настолько стремительно, что в скором времени достигнет показателей, которые отмечались 35 миллионов лет назад.Причем эти значения могут сравняться уже буквально через пару лет. Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.Между тем ученый поспешил успокоить и напомнить, что температура — это только один из показателей изменений климата. Пока ни о каком воскрешении гигантских носорогов, живших в древности, или иных существ речи не идет.Поэтому, конечно, к тому, что было, Земля уже не вернется, убежден исследователь.Однако некоторые ученые не согласны, что мир движется в сторону глобального потепления. Специалисты утверждают, что планета, наоборот, стоит на пороге нового Ледникового периода.
https://uz.sputniknews.ru/20210413/pochemu-volki-perejili-lednikovyy-period-a-mamonty--net-uchenye-nashli-razgadku-18298524.html
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земля, глобальное потепление, климат, наука

Ученый: Земля возвращается к тому развитию, которое было 35 млн лет назад

17:53 21.04.2021 (обновлено: 18:02 21.04.2021)
983
© Depositphotos / vampy1Глобальное потепление и изменение климата
Глобальное потепление и изменение климата - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
© Depositphotos / vampy1
Пока ни о каком воскрешении гигантских носорогов, живших в древности, или иных существ речи не идет.
ТАШКЕНТ, 21 апр — Sputnik. Ученые не перестают предупреждать о глобальном потеплении, которое меняет все процессы, происходящие на нашей планете.
Так, исследователи заявили, что температура на Земле растет настолько стремительно, что в скором времени достигнет показателей, которые отмечались 35 миллионов лет назад.
Причем эти значения могут сравняться уже буквально через пару лет.
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Такое мнение высказал старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский.
Между тем ученый поспешил успокоить и напомнить, что температура — это только один из показателей изменений климата. Пока ни о каком воскрешении гигантских носорогов, живших в древности, или иных существ речи не идет.
"Вся система была иной. Совершенно была другая растительность, другое расположение материков. Не было там такого количества ледников, уровень океана был другим, химический состав атмосферы был другой", — пояснил Чернокульский.
Поэтому, конечно, к тому, что было, Земля уже не вернется, убежден исследователь.
Однако некоторые ученые не согласны, что мир движется в сторону глобального потепления.
Специалисты утверждают, что планета, наоборот, стоит на пороге нового Ледникового периода.
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