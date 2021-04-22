https://uz.sputniknews.ru/20210422/my-sami-budem-opredelyat-natsionalnye-interesy-i-krasnuyu-chertu-18444294.html

Мы сами будем определять национальные интересы и красную черту

Мы сами будем определять национальные интересы и красную черту

И президент начал свое выступление именно с этого — причем отметив, что уже в самом начале пандемии коронавируса, когда многие оценивали ситуацию в стране и в

2021-04-22T09:56+0500

2021-04-22T09:56+0500

2021-04-22T10:08+0500

россия

ежегодное послание президента рф федеральному собранию

владимир путин

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И президент начал свое выступление именно с этого — причем отметив, что уже в самом начале пандемии коронавируса, когда многие оценивали ситуацию в стране и в мире в целом как абсолютную неопределенность, у него, наряду с тревогой, была твердая уверенность в том, что мы обязательно преодолеем все испытания.В этом воспоминании не было никакой самоуверенности или самовосхваления — наоборот, Путин хотел подчеркнуть, что верит в наши силы в любых, даже самых тяжелых и непонятных ситуациях. Потому что когда мы едины, мы непобедимы — это действительно работает. На протяжении всей истории наш народ побеждал, преодолевал испытания благодаря своему единству, напомнил Путин, отметив, что и сейчас "граждане, общество, государство действовали ответственно и солидарно, сплотившись, мы смогли сработать на опережение". На первый план для нас вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, сплоченность, то есть те самые скрепы, над которыми так любят подшучивать "прогрессивные" индивидуалисты. Защищать не на словах, а делами, то есть новыми мерами социальной поддержки семей и детей, о которых объявил в своем послании глава государства. Эта поддержка нужна даже не потому, что кризис ударил в первую очередь по самым бедным, — нет, это стратегический курс на сбережение и преумножение народа, который, как снова подчеркнул Путин, является нашим высшим национальным приоритетом. Коронакризис лишь усугубил главную проблему России — демографическую. Президент прямо назвал ситуацию в сфере демографии чрезвычайной. И предложил целый ряд мер, которые должны позволить нам вновь выйти на устойчивый рост численности населения. Причем только ими все не ограничится — для решения этой сложнейшей задачи правительство должно будет, в частности, уже к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми. Тут стоит задача свести к минимуму угрозу бедности для таких семей, потому что иначе никакие меры по стимулированию повышения рождаемости не сработают.Что уже сейчас предложил Путин? Во-первых, увеличить прямую поддержку семьям с детьми, которые находятся в сложной ситуации, то есть имеют доход ниже двух прожиточных минимумов — в дополнение к уже существующим выплатам на детей до семи лет, ввести с 1 июля ежемесячные выплаты на детей от восьми до 16 лет в неполных семьях. Это затронет миллионы подобных семей — тех, где изначально не было отца или родители разведены.В-третьих, впервые вводятся ежемесячные выплаты беременным — тем из них, кто находится в трудной материальной ситуации. Будущие мамы должны чувствовать поддержку государства не только моральную и медицинскую, но и материальную.Будут продолжены и прошлогодние всеобщие разовые выплаты на детей — тут уже невзирая на уровень доходов: в августе будет выплачено по десять тысяч рублей на каждого школьника.Все эти меры важны не только сами по себе — принципиальна тенденция. Путин последовательно продвигает политику поддержки семьи и детей, которая теперь еще и подкреплена прошлогодними поправками в Конституции. Можно не сомневаться, что и в следующих посланиях будут вводиться новые формы социальной поддержки детей и семей, потому что нашей главной национальной целью сейчас является добиться такого положения дел, чтобы семья с тремя детьми стала нормой, стала самой массовой в России. Потому что мы понимаем, с чем и с кем имеем дело, и способны обеспечить свою безопасность и гарантировать себе мирное развитие. Внешнеполитическая часть послания была совсем небольшой, но эмоциональной и откровенной.Заявив, что эгоистичный и высокомерный тон в разговоре с нами бесполезен, мы всегда найдем путь отстоять свою позицию и защитить свои интересы, — Путин прямо посоветовал не провоцировать, не задирать Россию:Эта формулировка, казалось бы, сама по себе исчерпывающа, но Путин решил усилить даже ее. Получилось еще доходчивей и жестче:При этом ведь Путин никому не угрожает — он лишь отвечает на нападки тех, кто постоянно прочерчивает для России красные линии, причем проводя их исключительно там, где проходят наши коренные национальные интересы. Да и насчет красных линий Путин сказал предельно понятно:Да, мы сами будем определять, что является нашими национальными интересами, интересами русского мира — что внутри страны, что на мировой арене. Это может нравиться или нет — но с этим придется считаться всем и всегда.Источник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210421/putin-zayavil-chto-rynok-truda-v-rossii-mojet-vosstanovitsya-uje-k-kontsu-goda-18433204.html

https://uz.sputniknews.ru/20210421/poslanie-prezidenta-rf-vladimira-putina-federalnomu-sobraniyu--translyatsiya-18428918.html

https://uz.sputniknews.ru/20210417/18385164.html

https://uz.sputniknews.ru/20210326/mentalnaya-voyna-i-demokratizatorstvo-siloy-zapad-pridumal-kak-razvalit-rf-17969003.html

россия

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ежегодное послание президента рф федеральному собранию, владимир путин