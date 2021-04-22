https://uz.sputniknews.ru/20210422/v-uzbekistane-pochti-400-chelovek-zarazilis-koronavirusom-za-sutki-18450308.html
В Узбекистане почти 400 человек заразились коронавирусом за сутки
В Узбекистане почти 400 человек заразились коронавирусом за сутки
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Узбекистане за последние сутки выявлено 384 новых инфицированных коронавирусом, из них 207 случаев зафиксировано в Ташкенте. Об
2021-04-22T14:03+0500
2021-04-22T14:03+0500
2021-04-22T14:06+0500
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ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Узбекистане за последние сутки выявлено 384 новых инфицированных коронавирусом, из них 207 случаев зафиксировано в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.Согласно информации Минздрава, по состоянию на 21 апреля общее количество граждан, заболевших COVID-19, в республике достигло 87 935 человек.В настоящее время в инфекционных больницах проходят лечение 2 288 пациентов.Отмечается, что на сегодняшний день в Узбекистане от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 85 007 человек (97%).Напомним: в начале апреля глава государства заявил, что в стране не будут вводить новый локдаун. Однако на расширенном заседании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова все же было принято решение об усилении карантинных ограничений с 18 апреля из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в республике.
https://uz.sputniknews.ru/20210414/v-uzbekistane-nachali-vydavat-elektronnye-spravki-o-vaktsinatsii-ot-covid-19-18337401.html
https://uz.sputniknews.ru/20210402/minzdrav-uzbekistana-zapustil-schetchik-vaktsinatsii-ot-koronavirusa--18111709.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, карантин, минздрав узбекистана
В Узбекистане почти 400 человек заразились коронавирусом за сутки
14:03 22.04.2021 (обновлено: 14:06 22.04.2021)
Согласно информации Минздрава, по состоянию на 21 апреля общее количество граждан, заболевших COVID-19, в республике достигло 87 935 человек.
ТАШКЕНТ, 22 апр — Sputnik. В Узбекистане за последние сутки выявлено 384 новых инфицированных коронавирусом, из них 207 случаев зафиксировано в Ташкенте. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Согласно информации Минздрава, по состоянию на 21 апреля общее количество граждан, заболевших COVID-19, в республике достигло 87 935 человек.
В настоящее время в инфекционных больницах проходят лечение 2 288 пациентов.
Отмечается, что на сегодняшний день в Узбекистане от коронавирусной инфекции полностью выздоровели 85 007 человек (97%).
Напомним: в начале апреля глава государства заявил
, что в стране не будут вводить новый локдаун. Однако на расширенном заседании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова все же было принято решение
об усилении карантинных ограничений с 18 апреля из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в республике.