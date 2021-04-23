Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20210423/eksperty-predlagayut-ukazyvat-rabotodateley-v-patentax-migrantov--kto-ot-etogo-vyigraet-18473710.html
Эксперты предлагают указывать работодателей в патентах мигрантов — кто от этого выиграет?
Эксперты предлагают указывать работодателей в патентах мигрантов — кто от этого выиграет?
В рамках V Санкт-Петербургского Международного форума труда сегодня прошел круглый стол "Влияние пандемии на труд мигрантов". В ходе дискуссии прозвучали... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-23T21:44+0500
2021-04-23T22:56+0500
миграция
законодательство
узбекистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1264/18/12641879_0:47:3100:1791_1920x0_80_0_0_0a2da600d5d634e340a8f2aaec2b8193.jpg
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Условиях пандемии трудовые мигранты и работодатели столкнулись с дефицитом кадров. К тому же всемирный локдаун обострил системные проблемы. Взятый на вооружение порядок оргнабора ситуацию пока радикально не изменил.В ходе дискуссии представители миграционной сферы подчеркнули необходимость совершенствования порядка найма людей. В частности, Алексей Чистяков, директор, Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Центр трудовых ресурсов" проанализировал сложности, возникшие при реализации программ организованного набора иностранных работников на основании опыта Центра трудовых ресурсов.Также специалисты обсуждали тему цифровизации миграционных процессов. Во время пандемии из РФ выехали более 1,5 млн мигрантов, а регионы столкнулись с нехваткой рабочих рук. Решение проблемы видится в создании электронной платформы для мигранта, на которой любой иностранный гражданин сможет получить помощь по трудоустройству, оформить заявку на работу, решить правовые вопросы и урегулировать все важные нюансы. По мнению доцент кафедры административного и финансового права Крымского филиала ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия" Кристинэ Трифонова, для реализации этих преобразований необходимы определенные изменения в законодательстве.Введенный указом президента России особый порядок пребывания иностранных граждан на территории страны в период пандемии истекает 15 июня 2021 года. МВД, а также Министерство по внешней трудовой миграции Узбекистана проводят разъяснительную работу с гражданами, находящимися в РФ нелегально или не успевшими пролить разрешительные документы. Чтобы не оказаться в списке нарушителей и не быть депортированными на родину, им необходимо за оставшиеся два месяца легализоваться для продолжения трудовой деятельности.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html
https://uz.sputniknews.ru/20210413/glavy-sf-i-senata-oliy-majlisa-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-sfere-migratsii-18314811.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1264/18/12641879_369:0:3100:2048_1920x0_80_0_0_223ec9da2caa3254f3c83d96473b5140.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
миграция, законодательство, узбекистан

Эксперты предлагают указывать работодателей в патентах мигрантов — кто от этого выиграет?

21:44 23.04.2021 (обновлено: 22:56 23.04.2021)
435
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области
Выдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.04.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Анна Черкасова
Все материалы
В рамках V Санкт-Петербургского Международного форума труда сегодня прошел круглый стол "Влияние пандемии на труд мигрантов". В ходе дискуссии прозвучали предложения по совершенствованию системы найма иностранных работников.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Условиях пандемии трудовые мигранты и работодатели столкнулись с дефицитом кадров. К тому же всемирный локдаун обострил системные проблемы. Взятый на вооружение порядок оргнабора ситуацию пока радикально не изменил.
В ходе дискуссии представители миграционной сферы подчеркнули необходимость совершенствования порядка найма людей. В частности, Алексей Чистяков, директор, Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Центр трудовых ресурсов" проанализировал сложности, возникшие при реализации программ организованного набора иностранных работников на основании опыта Центра трудовых ресурсов.
"Мы сейчас вышли с предложением в патенте указывать работодателя, принимающую сторону, особенно в отношении тех граждан, которые приезжают в рамках алгоритма привлечения в экономику иностранных рабочих. Это обеспечит защиту прав и работодателю, и иностранному гражданину"
Алексей Чистяков
Государственное автономное учреждение "Центр трудовых ресурсов", Санкт-Петербург
Также специалисты обсуждали тему цифровизации миграционных процессов. Во время пандемии из РФ выехали более 1,5 млн мигрантов, а регионы столкнулись с нехваткой рабочих рук.
Мигранты на стройке - Sputnik Узбекистан, 1920, 21.04.2021
Миграция
Депортация или амнистия: что ждет мигрантов из Узбекистана после 15 июня
21 апреля, 12:16
4157
Решение проблемы видится в создании электронной платформы для мигранта, на которой любой иностранный гражданин сможет получить помощь по трудоустройству, оформить заявку на работу, решить правовые вопросы и урегулировать все важные нюансы.
По мнению доцент кафедры административного и финансового права Крымского филиала ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия" Кристинэ Трифонова, для реализации этих преобразований необходимы определенные изменения в законодательстве.
Принять закон, устанавливающий введение единого электронного документа, содержащего биометрические данные иностранного гражданина, с учетом соблюдения законодательства о защите персональных данных;
принять общий закон о цифровизации миграционной системы, который бы включал частности, вопросы оргнабора, который сейчас имеется с отдельными государствами;
провести амнистию в отношении определенных категорий трудовых мигрантов, которые находятся на территории России, путем принятия Постановления Государственной Думы, используя опыт Западной Европы;
ратифицировать ряд международных нормативно-правовых актов;
выработать основные направления дальнейшего реагирования на ухудшение эпидемиологической ситуации, в частности, усилить необходимо межгосударственное взаимодействие со странами-донорами рабочей силы в части оргнабора.
Визит Т. Нарбаевой в РФ - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
Видео
Главы СФ и Сената Олий Мажлиса подписали меморандум о сотрудничестве в сфере миграции
13 апреля, 20:40
2378
Введенный указом президента России особый порядок пребывания иностранных граждан на территории страны в период пандемии истекает 15 июня 2021 года. МВД, а также Министерство по внешней трудовой миграции Узбекистана проводят разъяснительную работу с гражданами, находящимися в РФ нелегально или не успевшими пролить разрешительные документы. Чтобы не оказаться в списке нарушителей и не быть депортированными на родину, им необходимо за оставшиеся два месяца легализоваться для продолжения трудовой деятельности.
011000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:01Российскому политологу рассказали как интеграция с ЕАЭС повлияет на Узбекистан
21:44Эксперты предлагают указывать работодателей в патентах мигрантов — кто от этого выиграет?
20:33США ищут место для новой военной базы в ЦА — падет ли выбор на Узбекистан?
20:22В Узбекистане урегулируют права иностранцев и ЛБГ
19:52Агентство: Вывезти нелегальных узбекских мигрантов из РФ быстро - невозможно
19:05Юная самаркандка вымогала деньги у мужчины за неразглашение интимной переписки
18:36Минздрав обнародовал статистику ложных вызовов службы скорой медпомощи в Узбекистане
18:11Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов официально приступил к исполнению своих полномочий
17:52ВЭБ намерен присутствовать в экономике Узбекистана с проектами на $8 млрд
17:50В Джизакской области открылся музей авиации и космонавтики
17:17Парадокс: почему военный бюджет США в $700 млрд не гарантирует американцам успеха в победе
17:04Синоптики рассказали, какими будут выходные в Узбекистане
16:52В Ташкенте пытались сбыть радиоактивный материал
16:44Деньги, квартиры, машины: арестовано имущество экс-замхокима Джизакской области
16:44Профессор Альштейн рассказал всю правду о COVID и вакцинации — видео
16:08В узбекских городах появятся круглосуточные торговые улицы
15:44Путин согласился объявить майские праздники непрерывными
15:15Власти Абу-Даби отменили 10-дневный карантин для узбекистанских туристов
14:47В Узбекистане предприниматели смогут воспользоваться рассрочкой при уплате налогов
14:33Говорить о влиянии вакцинации на эпидобстановку в стране еще рано — Отабеков