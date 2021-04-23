https://uz.sputniknews.ru/20210423/eksperty-predlagayut-ukazyvat-rabotodateley-v-patentax-migrantov--kto-ot-etogo-vyigraet-18473710.html

Эксперты предлагают указывать работодателей в патентах мигрантов — кто от этого выиграет?

Эксперты предлагают указывать работодателей в патентах мигрантов — кто от этого выиграет?

В рамках V Санкт-Петербургского Международного форума труда сегодня прошел круглый стол "Влияние пандемии на труд мигрантов". В ходе дискуссии прозвучали... 23.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-23T21:44+0500

2021-04-23T21:44+0500

2021-04-23T22:56+0500

миграция

законодательство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Условиях пандемии трудовые мигранты и работодатели столкнулись с дефицитом кадров. К тому же всемирный локдаун обострил системные проблемы. Взятый на вооружение порядок оргнабора ситуацию пока радикально не изменил.В ходе дискуссии представители миграционной сферы подчеркнули необходимость совершенствования порядка найма людей. В частности, Алексей Чистяков, директор, Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Центр трудовых ресурсов" проанализировал сложности, возникшие при реализации программ организованного набора иностранных работников на основании опыта Центра трудовых ресурсов.Также специалисты обсуждали тему цифровизации миграционных процессов. Во время пандемии из РФ выехали более 1,5 млн мигрантов, а регионы столкнулись с нехваткой рабочих рук. Решение проблемы видится в создании электронной платформы для мигранта, на которой любой иностранный гражданин сможет получить помощь по трудоустройству, оформить заявку на работу, решить правовые вопросы и урегулировать все важные нюансы. По мнению доцент кафедры административного и финансового права Крымского филиала ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия" Кристинэ Трифонова, для реализации этих преобразований необходимы определенные изменения в законодательстве.Введенный указом президента России особый порядок пребывания иностранных граждан на территории страны в период пандемии истекает 15 июня 2021 года. МВД, а также Министерство по внешней трудовой миграции Узбекистана проводят разъяснительную работу с гражданами, находящимися в РФ нелегально или не успевшими пролить разрешительные документы. Чтобы не оказаться в списке нарушителей и не быть депортированными на родину, им необходимо за оставшиеся два месяца легализоваться для продолжения трудовой деятельности.

https://uz.sputniknews.ru/20210421/deportatsiya-ili-amnistiya-chto-jdet-migrantov-iz-uzbekistana-posle-15-iyunya-18423680.html

https://uz.sputniknews.ru/20210413/glavy-sf-i-senata-oliy-majlisa-podpisali-memorandum-o-sotrudnichestve-v-sfere-migratsii-18314811.html

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2021

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Анна Черкасова

миграция, законодательство, узбекистан