Эксперты предлагают указывать работодателей в патентах мигрантов — кто от этого выиграет?
21:44 23.04.2021 (обновлено: 22:56 23.04.2021)
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© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкВыдача первых патентов в Едином миграционном центре Московской области
© Sputnik / Кирилл Каллиников/
В рамках V Санкт-Петербургского Международного форума труда сегодня прошел круглый стол "Влияние пандемии на труд мигрантов". В ходе дискуссии прозвучали предложения по совершенствованию системы найма иностранных работников.
ТАШКЕНТ, 23 апр — Sputnik. В Условиях пандемии трудовые мигранты и работодатели столкнулись с дефицитом кадров. К тому же всемирный локдаун обострил системные проблемы. Взятый на вооружение порядок оргнабора ситуацию пока радикально не изменил.
В ходе дискуссии представители миграционной сферы подчеркнули необходимость совершенствования порядка найма людей. В частности, Алексей Чистяков, директор, Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение "Центр трудовых ресурсов" проанализировал сложности, возникшие при реализации программ организованного набора иностранных работников на основании опыта Центра трудовых ресурсов.
"Мы сейчас вышли с предложением в патенте указывать работодателя, принимающую сторону, особенно в отношении тех граждан, которые приезжают в рамках алгоритма привлечения в экономику иностранных рабочих. Это обеспечит защиту прав и работодателю, и иностранному гражданину"
Также специалисты обсуждали тему цифровизации миграционных процессов. Во время пандемии из РФ выехали более 1,5 млн мигрантов, а регионы столкнулись с нехваткой рабочих рук.
21 апреля, 12:16
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Решение проблемы видится в создании электронной платформы для мигранта, на которой любой иностранный гражданин сможет получить помощь по трудоустройству, оформить заявку на работу, решить правовые вопросы и урегулировать все важные нюансы.
По мнению доцент кафедры административного и финансового права Крымского филиала ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия" Кристинэ Трифонова, для реализации этих преобразований необходимы определенные изменения в законодательстве.
Принять закон, устанавливающий введение единого электронного документа, содержащего биометрические данные иностранного гражданина, с учетом соблюдения законодательства о защите персональных данных;
принять общий закон о цифровизации миграционной системы, который бы включал частности, вопросы оргнабора, который сейчас имеется с отдельными государствами;
провести амнистию в отношении определенных категорий трудовых мигрантов, которые находятся на территории России, путем принятия Постановления Государственной Думы, используя опыт Западной Европы;
ратифицировать ряд международных нормативно-правовых актов;
выработать основные направления дальнейшего реагирования на ухудшение эпидемиологической ситуации, в частности, усилить необходимо межгосударственное взаимодействие со странами-донорами рабочей силы в части оргнабора.
Введенный указом президента России особый порядок пребывания иностранных граждан на территории страны в период пандемии истекает 15 июня 2021 года. МВД, а также Министерство по внешней трудовой миграции Узбекистана проводят разъяснительную работу с гражданами, находящимися в РФ нелегально или не успевшими пролить разрешительные документы. Чтобы не оказаться в списке нарушителей и не быть депортированными на родину, им необходимо за оставшиеся два месяца легализоваться для продолжения трудовой деятельности.