https://uz.sputniknews.ru/20210426/uzbekistan-obuzdaet-prirodnye-stixii-chtoby-ne-povtorit-ujasov-1966-goda-18495434.html
Узбекистан "обуздает" природные стихии, чтобы не повторить ужасов 1966 года
Узбекистан "обуздает" природные стихии, чтобы не повторить ужасов 1966 года
Ташкентское землетрясение произошло утром 26 апреля 1966 года. В результате центральная часть города была практически полностью разрушена. Катастрофа стала... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T14:54+0500
2021-04-26T14:54+0500
2021-04-26T14:56+0500
общество
стихия
история
землетрясение
ташкент
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти и ученые Узбекистана активно работают над укреплением научной и практической базы прогнозирования землетрясений в республике. Таким образом страна намерена больше не повторять последствия событий, произошедших в Ташкенте утром 26 апреля 1966 года — ровно 55 лет назад. Об этом заявил РИА Новости глава института сейсмологии Академии наук Узбекистана Вахоб Рафиков.Рафиков напомнил, что Узбекистан расположен в активном сейсмическом районе — Трансферганской разломной зоне.Для нее характерны землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5 балла. "Если посмотреть землетрясения в стране за исторический период времени, это обычное явление", — добавил директор института.Сегодня в Узбекистане определены 30 вероятных зон эпицентров землетрясений, где наиболее активные — в северо-восточной и восточной частях страны. По поручению властей на основе карты сейсмического риска до конца 2021 года будет разработано программное обеспечение для своевременного прогнозирования и ликвидации последствий сильных землетрясений. Кроме того, с апреля в республике начали составлять сейсмические электронные технические паспорта действующих и планируемых к строительству зданий.Также планируется разработать мобильное приложение для населения, которое будет оповещать о произошедшем землетрясении.
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стихия, история, землетрясение, ташкент, узбекистан
Узбекистан "обуздает" природные стихии, чтобы не повторить ужасов 1966 года
14:54 26.04.2021 (обновлено: 14:56 26.04.2021)
Ташкентское землетрясение произошло утром 26 апреля 1966 года. В результате центральная часть города была практически полностью разрушена. Катастрофа стала одним из символов объединения народов СССР: восстанавливали город всей страной.
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти и ученые Узбекистана активно работают над укреплением научной и практической базы прогнозирования землетрясений в республике.
Таким образом страна намерена больше не повторять последствия событий, произошедших в Ташкенте утром 26 апреля 1966 года — ровно 55 лет назад.
Об этом заявил РИА Новости
глава института сейсмологии Академии наук Узбекистана Вахоб Рафиков.
"Прогнозы по землетрясениям во всем мире, конечно же, непредсказуемы, в том числе, на краткосрочную перспективу. Но сегодня мы работаем над укреплением научной и практической базы прогнозирования", — отметил специалист.
Рафиков напомнил, что Узбекистан расположен в активном сейсмическом районе — Трансферганской разломной зоне.
Для нее характерны землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5 балла.
"Если посмотреть землетрясения в стране за исторический период времени, это обычное явление", — добавил директор института.
Сегодня в Узбекистане определены 30 вероятных зон эпицентров землетрясений, где наиболее активные — в северо-восточной и восточной частях страны.
По поручению властей на основе карты сейсмического риска до конца 2021 года будет разработано программное обеспечение для своевременного прогнозирования и ликвидации последствий сильных землетрясений.
Кроме того, с апреля в республике начали составлять сейсмические электронные технические паспорта действующих и планируемых к строительству зданий.
Также планируется разработать мобильное приложение для населения, которое будет оповещать о произошедшем землетрясении.