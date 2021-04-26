https://uz.sputniknews.ru/20210426/uzbekistan-obuzdaet-prirodnye-stixii-chtoby-ne-povtorit-ujasov-1966-goda-18495434.html

Узбекистан "обуздает" природные стихии, чтобы не повторить ужасов 1966 года

Узбекистан "обуздает" природные стихии, чтобы не повторить ужасов 1966 года

Ташкентское землетрясение произошло утром 26 апреля 1966 года. В результате центральная часть города была практически полностью разрушена. Катастрофа стала... 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T14:54+0500

2021-04-26T14:54+0500

2021-04-26T14:56+0500

общество

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ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. Власти и ученые Узбекистана активно работают над укреплением научной и практической базы прогнозирования землетрясений в республике. Таким образом страна намерена больше не повторять последствия событий, произошедших в Ташкенте утром 26 апреля 1966 года — ровно 55 лет назад. Об этом заявил РИА Новости глава института сейсмологии Академии наук Узбекистана Вахоб Рафиков.Рафиков напомнил, что Узбекистан расположен в активном сейсмическом районе — Трансферганской разломной зоне.Для нее характерны землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5 балла. "Если посмотреть землетрясения в стране за исторический период времени, это обычное явление", — добавил директор института.Сегодня в Узбекистане определены 30 вероятных зон эпицентров землетрясений, где наиболее активные — в северо-восточной и восточной частях страны. По поручению властей на основе карты сейсмического риска до конца 2021 года будет разработано программное обеспечение для своевременного прогнозирования и ликвидации последствий сильных землетрясений. Кроме того, с апреля в республике начали составлять сейсмические электронные технические паспорта действующих и планируемых к строительству зданий.Также планируется разработать мобильное приложение для населения, которое будет оповещать о произошедшем землетрясении.

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стихия, история, землетрясение, ташкент, узбекистан