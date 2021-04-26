https://uz.sputniknews.ru/20210426/v-mininnovatsiy-uzbekistana-oprovergli-sluxi-o-nexvatke-vaktsiny-zf-uz-vac2001-18489441.html

В Мининноваций Узбекистана опровергли слухи о нехватке вакцины ZF-UZ-VAC2001

В Мининноваций Узбекистана опровергли слухи о нехватке вакцины ZF-UZ-VAC2001

В министерстве отметили, что еще один миллион доз узбекско-китайской вакцины будет доставлен в республику до конца апреля 26.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-26T09:56+0500

2021-04-26T09:56+0500

2021-04-26T09:58+0500

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министерство инновационного развития узбекистана

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вакцина

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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В сети "Интернет" появилась информация о том, что люди пошли принимать вторую дозу вакцины ZF-UZ-VAC2001, но им сообщили, что препарата на данный момент пока нет. В Мининноваций прокомментировали ситуацию о нехватке узбекско-китайской вакцины от COVID-19."Первую дозу узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 узбекистанцы получили не ранее 1 апреля. Следовательно, вторую дозу получат не ранее 1 мая, и третью дозу — 1 июня соответственно", – отметили в министерстве.Также в министерстве отметили, что еще один миллион доз узбекско-китайской вакцины будет доставлен в республику до конца апреля.Напомним: первая партия рекомбинантного препарата ZF-UZ-VAC2001 китайско-узбекского производства была доставлена в страну в конце марта текущего года.Кроме того, 23 апреля в Узбекистан была доставлена первая партия вакцины "Спутник V". В Минздраве сообщили, что половину стоимости всего закупаемого объема российского препарата профинансировал бизнесмен Алишер Усманов.

https://uz.sputniknews.ru/20210401/vaktsinatsiya--polnym-xodom-kak-sebya-chuvstvuyut-pervye-privivshiesya-uzbekistantsy-18080762.html

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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, министерство инновационного развития узбекистана, комментарий, вакцина