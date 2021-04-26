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В Мининноваций Узбекистана опровергли слухи о нехватке вакцины ZF-UZ-VAC2001
В Мининноваций Узбекистана опровергли слухи о нехватке вакцины ZF-UZ-VAC2001
В министерстве отметили, что еще один миллион доз узбекско-китайской вакцины будет доставлен в республику до конца апреля 26.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-26T09:56+0500
2021-04-26T09:58+0500
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ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В сети "Интернет" появилась информация о том, что люди пошли принимать вторую дозу вакцины ZF-UZ-VAC2001, но им сообщили, что препарата на данный момент пока нет. В Мининноваций прокомментировали ситуацию о нехватке узбекско-китайской вакцины от COVID-19."Первую дозу узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 узбекистанцы получили не ранее 1 апреля. Следовательно, вторую дозу получат не ранее 1 мая, и третью дозу — 1 июня соответственно", – отметили в министерстве.Также в министерстве отметили, что еще один миллион доз узбекско-китайской вакцины будет доставлен в республику до конца апреля.Напомним: первая партия рекомбинантного препарата ZF-UZ-VAC2001 китайско-узбекского производства была доставлена в страну в конце марта текущего года.Кроме того, 23 апреля в Узбекистан была доставлена первая партия вакцины "Спутник V". В Минздраве сообщили, что половину стоимости всего закупаемого объема российского препарата профинансировал бизнесмен Алишер Усманов.
https://uz.sputniknews.ru/20210401/vaktsinatsiya--polnym-xodom-kak-sebya-chuvstvuyut-pervye-privivshiesya-uzbekistantsy-18080762.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, министерство инновационного развития узбекистана, комментарий, вакцина

В Мининноваций Узбекистана опровергли слухи о нехватке вакцины ZF-UZ-VAC2001

09:56 26.04.2021 (обновлено: 09:58 26.04.2021)
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© Sputnik / Рамиз БахтияровВакцинация в Ташкенте
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.04.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В министерстве отметили, что еще один миллион доз узбекско-китайской вакцины будет доставлен в республику до конца апреля
ТАШКЕНТ, 26 апр — Sputnik. В сети "Интернет" появилась информация о том, что люди пошли принимать вторую дозу вакцины ZF-UZ-VAC2001, но им сообщили, что препарата на данный момент пока нет. В Мининноваций прокомментировали ситуацию о нехватке узбекско-китайской вакцины от COVID-19.
"Первую дозу узбекско-китайской вакцины ZF-UZ-VAC2001 узбекистанцы получили не ранее 1 апреля. Следовательно, вторую дозу получат не ранее 1 мая, и третью дозу — 1 июня соответственно", – отметили в министерстве.
Вакцинация в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.04.2021
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Также в министерстве отметили, что еще один миллион доз узбекско-китайской вакцины будет доставлен в республику до конца апреля.
Напомним: первая партия рекомбинантного препарата ZF-UZ-VAC2001 китайско-узбекского производства была доставлена в страну в конце марта текущего года.
Кроме того, 23 апреля в Узбекистан была доставлена первая партия вакцины "Спутник V". В Минздраве сообщили, что половину стоимости всего закупаемого объема российского препарата профинансировал бизнесмен Алишер Усманов.
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