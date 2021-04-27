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Ферганский государственный университет перешел на двухнедельное дистанционное обучение
Ферганский государственный университет перешел на двухнедельное дистанционное обучение
Руководство учебного заведения уточнило, что студенты и преподаватели смогут вернуться в вуз только в том случае, если за 14 дней никто не заболеет... 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T09:29+0500
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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Ферганский государственный университет с 27 апреля переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщает новостное агентство УзА.Отмечается, что учеба в онлайн-формате продлится две недели. Руководство вуза уточнило, что студенты и профессорско-преподавательский состав смогут вернуться в университет только в том случае, если за 14 дней никто не заболеет коронавирусной инфекцией.Ранее COVID-19 был выявлен у студентов Университета мировой экономики и дипломатии. Для предотвращения распространения коронавируса педагоги и учащиеся вуза также перешли на двухнедельное онлайн-обучение. В марте текущего года коронавирусную инфекцию обнаружили у студента Университета Инха. Его тест на COVID-19 показал положительный результат.
https://uz.sputniknews.ru/20210420/v-tashoblasti-18-shkol-pereveli-na-onlayn-obuchenie-18415026.html
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пандемия, ситуация с коронавирусом в узбекистане, коронавирус, карантин, фергана, узбекистан
Ферганский государственный университет перешел на двухнедельное дистанционное обучение
09:29 27.04.2021 (обновлено: 09:34 27.04.2021)
Руководство учебного заведения уточнило, что студенты и преподаватели смогут вернуться в вуз только в том случае, если за 14 дней никто не заболеет коронавирусом.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik.
Ферганский государственный университет с 27 апреля переходит на дистанционное обучение. Об этом сообщает
новостное агентство УзА.
Отмечается, что учеба в онлайн-формате продлится две недели. Руководство вуза уточнило, что студенты и профессорско-преподавательский состав смогут вернуться в университет только в том случае, если за 14 дней никто не заболеет коронавирусной инфекцией.
Ранее COVID-19 был выявлен
у студентов Университета мировой экономики и дипломатии. Для предотвращения распространения коронавируса педагоги и учащиеся вуза также перешли на двухнедельное онлайн-обучение.
В марте текущего года коронавирусную инфекцию обнаружили
у студента Университета Инха. Его тест на COVID-19 показал положительный результат.