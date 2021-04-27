Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-vaktsinatsiya-sputnikom-v-budet-besplatnoy--ses-18515882.html
В Узбекистане вакцинация "Спутником V" будет бесплатной — СЭС
В Узбекистане вакцинация "Спутником V" будет бесплатной — СЭС
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в частных клиниках уже появился "Спутник V". Якобы за вакцинацию им просили от 500 тысяч сумов. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-27T18:06+0500
2021-04-27T18:06+0500
общество
вакцинация от covid-19 в узбекистане
вакцина "спутник v"
пандемия
коронавирус
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1b/18516186_0:72:3385:1976_1920x0_80_0_0_88d59cd96cc02be28419d0a12edad958.jpg
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) опровергла слухи о платной вакцинации "Спутником V" в частных клиниках.Гражданам республики напомнили, что прививки российским препаратом будут ставить бесплатно.Первая партия препарата (первый компонент) прибыла в Узбекистан в конце прошлой недели. Сегодня, 27 апреля, самолет доставил 50 тысяч доз второго компонента.Ожидается, что вакцинация "Спутником V" может начаться уже в среду.Массовая вакцинация населения от COVID-19 стартовала 1 апреля. Гражданам предлагается один из двух препаратов: китайско-узбекский ZF-UZ-VAC 2001 и европейская AstraZeneca.
https://uz.sputniknews.ru/20210312/gotovtes-na-ukol-gde-kak-i-kogo-v-pervuyu-ochered-privyut-ot-koronavirusa-v-uzbekistane-17727048.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/1b/18516186_327:0:3058:2048_1920x0_80_0_0_3d1ff8bf6b6a0f6cec15a417d522f98a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, вакцинация

В Узбекистане вакцинация "Спутником V" будет бесплатной — СЭС

18:06 27.04.2021
489
© Sputnik / Владимир Живойинович / Перейти в фотобанкАмпула с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампула с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.04.2021
© Sputnik / Владимир Живойинович
/
Перейти в фотобанк
Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в частных клиниках уже появился "Спутник V". Якобы за вакцинацию им просили от 500 тысяч сумов.
ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) опровергла слухи о платной вакцинации "Спутником V" в частных клиниках.
Гражданам республики напомнили, что прививки российским препаратом будут ставить бесплатно.
"Вакцина "Спутник V" не будет платной. Эта информация не соответствует действительности", — говорится в сообщении службы.
Первая партия препарата (первый компонент) прибыла в Узбекистан в конце прошлой недели. Сегодня, 27 апреля, самолет доставил 50 тысяч доз второго компонента.
Ожидается, что вакцинация "Спутником V" может начаться уже в среду.
Вакцинация от коронавируса в Узбекистане - обложка инфографики - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2021
Инфографика
Готовьтесь на укол: где, как и кого в первую очередь привьют от коронавируса в Узбекистане
12 марта, 20:53
3593
Массовая вакцинация населения от COVID-19 стартовала 1 апреля. Гражданам предлагается один из двух препаратов: китайско-узбекский ZF-UZ-VAC 2001 и европейская AstraZeneca.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:50"Куча людей, вероятно, умрет": Илон Маск раскрыл правду о колонизации Марса
19:22Необходима ли маска водителю авто — ответ ГУБДД
19:10Сергей Шойгу прибыл в Узбекистан на переговоры с главой Минобороны страны
19:09Ташкентский перелом: как стихия изменила облик узбекской столицы
18:39В Узбекистане на волю выпустили 2 тысячи краснокнижных дроф-красоток из ОАЭ
18:13В UzAuto Motors назначен новый гендиректор
18:06В Узбекистане вакцинация "Спутником V" будет бесплатной — СЭС
17:51В Узбекистане создадут фонды ремонта многоквартирного жилья и усовершенствуют работу ТЧСЖ
17:21Доворовались: стало известно, из-за чего в Нурафшане взорвался газ и погиб человек
17:12"Мы считаемся с мнением народа": Садыр Жапаров о переговорах по границе с Узбекистаном
16:21В "Россия сегодня" дали старт акции "Георгиевская ленточка-2021"
16:11Узбекистан получил еще 1 миллион доз вакцины от COVID из Китая
15:36РФ хочет приобщить Узбекистан и еще две страны к мероприятиям под эгидой ОДКБ
15:11Экс-генконсул Узбекистана в Новосибирске назначен пресс-секретарем МИД страны
14:48В России 48-летний рабочий-узбекистанец погиб, ремонтируя крышу завода
14:28Узбекистанские школьники завоевали семь медалей на Международной олимпиаде по химии
14:12Расизм и сексизм "под контролем": в ФБР наняли директора по гендерному разнообразию
13:50"Золотой магнат" Узбекистан готов удивить мир своими природными богатствами
13:33Трагедия в Нурафшане: в результате взрыва газа в жилом доме погиб человек
13:05Мировые тенденции милитаризации: Россия вошла в пятерку лидеров по военным расходам