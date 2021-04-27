https://uz.sputniknews.ru/20210427/v-uzbekistane-vaktsinatsiya-sputnikom-v-budet-besplatnoy--ses-18515882.html

В Узбекистане вакцинация "Спутником V" будет бесплатной — СЭС

В Узбекистане вакцинация "Спутником V" будет бесплатной — СЭС

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в частных клиниках уже появился "Спутник V". Якобы за вакцинацию им просили от 500 тысяч сумов. 27.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-27T18:06+0500

2021-04-27T18:06+0500

2021-04-27T18:06+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина "спутник v"

пандемия

коронавирус

вакцинация

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ТАШКЕНТ, 27 апр — Sputnik. Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) опровергла слухи о платной вакцинации "Спутником V" в частных клиниках.Гражданам республики напомнили, что прививки российским препаратом будут ставить бесплатно.Первая партия препарата (первый компонент) прибыла в Узбекистан в конце прошлой недели. Сегодня, 27 апреля, самолет доставил 50 тысяч доз второго компонента.Ожидается, что вакцинация "Спутником V" может начаться уже в среду.Массовая вакцинация населения от COVID-19 стартовала 1 апреля. Гражданам предлагается один из двух препаратов: китайско-узбекский ZF-UZ-VAC 2001 и европейская AstraZeneca.

https://uz.sputniknews.ru/20210312/gotovtes-na-ukol-gde-kak-i-kogo-v-pervuyu-ochered-privyut-ot-koronavirusa-v-uzbekistane-17727048.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, вакцинация