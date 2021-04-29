https://uz.sputniknews.ru/20210429/aripov-poprosil-mishustina-uvelichit-postavki-v-uzbekistan-sputnika-v-18556145.html

Арипов попросил Мишустина увеличить поставки в Узбекистан "Спутника V"

Арипов попросил Мишустина увеличить поставки в Узбекистан "Спутника V"

Узбекский премьер заявил, что республика готова увеличить контракт и начать производство российской вакцины у себя в стране. 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T16:30+0500

2021-04-29T16:30+0500

2021-04-29T17:10+0500

общество

вакцинация от covid-19 в узбекистане

вакцина "спутник v"

михаил мишустин

абдулла арипов

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов попросил своего российского коллегу увеличить объем поставок вакцины от коронавируса и рассмотреть возможность ее производства в республике, сообщает РИА "Новости".Соответствующие заявления прозвучали на встрече глав правительств двух стран в Казани. По словам Арипова, в Узбекистане успешна начата вакцинация "Спутником V".Кампания по вакцинации населения стартовала в Узбекистане 1 апреля. Гражданам предлагались индийский аналог AstraZeneca Covishield и китайско-узбекский ZF-UZ-VAC 2001. Двадцать третьего апреля в страну прибыла первая партия российской вакцины "Спутник V", а 27 апреля осуществлена доставка второго компонента. За это время вакцинировалось уже свыше 600 тысяч человек. Пока "Спутник V" доступен лишь в столице, им прививают людей старше 65 лет. В поликлиниках наблюдается ажиотаж, но люди готовы ждать именно российский препарат.

https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html

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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина "спутник v", михаил мишустин, абдулла арипов