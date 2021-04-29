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Порядка полумиллиона узбекистанцев смогут трудоустроиться на родине в этом году
Порядка полумиллиона узбекистанцев смогут трудоустроиться на родине в этом году
Президент утвердил Государственную программу создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год. Она подразумевает создание постоянных... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-29T14:38+0500
2021-04-29T14:43+0500
общество
безработица
минюст узбекистана
трудоустройство
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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируется создать свыше 457 тысяч новых постоянных рабочих мест, сообщают в Министерстве юстиции страны.Данные меры предусмотрены в Государственной программе создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год, одобренной постановлением президента 28 апреля.Кроме того, программа подразумевает содействие занятости 513 тысячам 575 гражданам и стимулирование работодателей.Также определено трудоустройство 281 тысячи 289 безработных на вакантные и резервные рабочие места.Согласно постановлению, для содействия занятости населения в 2021 году будут выделены субсидии в размере 92,3 млрд сумов, пособия по безработице на 65,1 млрд. Предусмотрено также покрытие расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. На эти цели выделяется 40,6 млрд сумов. Еще 125 млрд планируется выделить коммерческим банкам для реализации малых проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест. Они будут осуществлять регистрацию и вести базы данных о лицах, ищущих работу, прием заявок от работодателей о найме граждан на временные работы.Услуги будут оказываться гражданам по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места их постоянного проживания.Ранее в Узбекистане озвучили количество граждан, нуждающихся в работе. По словам главы комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта Бахтиёра Сайфуллаева, сегодня это 1,6 миллиона человек. Более 805 тыс. из них — это молодежь от 16 до 30 лет. Кроме того, в этом году на рынке труда появятся 560 тысяч выпускников.
https://uz.sputniknews.ru/20210421/trudoustroystvo-i-jilischnyy-vopros-kak-gosudarstvo-reshit-problemy-molodeji-18442507.html
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безработица, минюст узбекистана, трудоустройство

Порядка полумиллиона узбекистанцев смогут трудоустроиться на родине в этом году

14:38 29.04.2021 (обновлено: 14:43 29.04.2021)
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© Sputnik / Александр Демьянчук
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Президент утвердил Государственную программу создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год. Она подразумевает создание постоянных новых рабочих мест, содействие занятости и стимулирование работодателей.
ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируется создать свыше 457 тысяч новых постоянных рабочих мест, сообщают в Министерстве юстиции страны.
Данные меры предусмотрены в Государственной программе создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год, одобренной постановлением президента 28 апреля.
Кроме того, программа подразумевает содействие занятости 513 тысячам 575 гражданам и стимулирование работодателей.
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Также определено трудоустройство 281 тысячи 289 безработных на вакантные и резервные рабочие места.
Согласно постановлению, для содействия занятости населения в 2021 году будут выделены субсидии в размере 92,3 млрд сумов, пособия по безработице на 65,1 млрд.
Предусмотрено также покрытие расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. На эти цели выделяется 40,6 млрд сумов. Еще 125 млрд планируется выделить коммерческим банкам для реализации малых проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест.

"Согласно постановлению, бюро обеспечения временной разовой работой, действующие при районных (городских) центрах содействия занятости населения Министерства занятости и трудовых отношений, преобразованы в центры разового труда", — говорится в сообщении.

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Они будут осуществлять регистрацию и вести базы данных о лицах, ищущих работу, прием заявок от работодателей о найме граждан на временные работы.
Услуги будут оказываться гражданам по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места их постоянного проживания.
Ранее в Узбекистане озвучили количество граждан, нуждающихся в работе. По словам главы комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта Бахтиёра Сайфуллаева, сегодня это 1,6 миллиона человек.
Более 805 тыс. из них — это молодежь от 16 до 30 лет. Кроме того, в этом году на рынке труда появятся 560 тысяч выпускников.
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