https://uz.sputniknews.ru/20210429/poryadka-polumilliona-uzbekistantsev-smogut-trudoustroitsya-na-rodine-v-etom-godu-18553526.html

Порядка полумиллиона узбекистанцев смогут трудоустроиться на родине в этом году

Порядка полумиллиона узбекистанцев смогут трудоустроиться на родине в этом году

Президент утвердил Государственную программу создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год. Она подразумевает создание постоянных... 29.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-29T14:38+0500

2021-04-29T14:38+0500

2021-04-29T14:43+0500

общество

безработица

минюст узбекистана

трудоустройство

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ТАШКЕНТ, 29 апр — Sputnik. В этом году в Узбекистане планируется создать свыше 457 тысяч новых постоянных рабочих мест, сообщают в Министерстве юстиции страны.Данные меры предусмотрены в Государственной программе создания новых рабочих мест и содействия занятости населения на 2021 год, одобренной постановлением президента 28 апреля.Кроме того, программа подразумевает содействие занятости 513 тысячам 575 гражданам и стимулирование работодателей.Также определено трудоустройство 281 тысячи 289 безработных на вакантные и резервные рабочие места.Согласно постановлению, для содействия занятости населения в 2021 году будут выделены субсидии в размере 92,3 млрд сумов, пособия по безработице на 65,1 млрд. Предусмотрено также покрытие расходов на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации. На эти цели выделяется 40,6 млрд сумов. Еще 125 млрд планируется выделить коммерческим банкам для реализации малых проектов, предусматривающих создание новых рабочих мест. Они будут осуществлять регистрацию и вести базы данных о лицах, ищущих работу, прием заявок от работодателей о найме граждан на временные работы.Услуги будут оказываться гражданам по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места их постоянного проживания.Ранее в Узбекистане озвучили количество граждан, нуждающихся в работе. По словам главы комитета по вопросам молодежи, культуры и спорта Бахтиёра Сайфуллаева, сегодня это 1,6 миллиона человек. Более 805 тыс. из них — это молодежь от 16 до 30 лет. Кроме того, в этом году на рынке труда появятся 560 тысяч выпускников.

https://uz.sputniknews.ru/20210421/trudoustroystvo-i-jilischnyy-vopros-kak-gosudarstvo-reshit-problemy-molodeji-18442507.html

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безработица, минюст узбекистана, трудоустройство