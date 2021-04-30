https://uz.sputniknews.ru/20210430/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-sng-v-oblasti-tsifrovogo-razvitiya-18569845.html

Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области цифрового развития

Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области цифрового развития

Ранее республика присоединилась к договору Содружества Независимых Государств в промышленной сфере. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-30T15:03+0500

2021-04-30T15:03+0500

2021-04-30T15:03+0500

политика

постановление

президент узбекистана

соглашение

снг

шавкат мирзиёев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению об информационном взаимодействии государств-участников СНГ в области цифрового развития общества.Соответствующее постановление подписал глава государства Шавкат Мирзиёев.Документ был подписан на заседании совета глав правительств СНГ 6 ноября 2020 года в онлайн-формате.В соответствии с постановлением, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана станет компетентным органом, ответственным за реализацию данного договора. Мирзиёев также поручил МИД республики направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении Узбекистана к соглашению.

https://uz.sputniknews.ru/20210412/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-sng-v-oblasti-promyshlennosti-18284858.html

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постановление, президент узбекистана, соглашение, снг, шавкат мирзиёев, узбекистан