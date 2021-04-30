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Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области цифрового развития
Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области цифрового развития
Ранее республика присоединилась к договору Содружества Независимых Государств в промышленной сфере. 30.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-30T15:03+0500
2021-04-30T15:03+0500
политика
постановление
президент узбекистана
соглашение
снг
шавкат мирзиёев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению об информационном взаимодействии государств-участников СНГ в области цифрового развития общества.Соответствующее постановление подписал глава государства Шавкат Мирзиёев.Документ был подписан на заседании совета глав правительств СНГ 6 ноября 2020 года в онлайн-формате.В соответствии с постановлением, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана станет компетентным органом, ответственным за реализацию данного договора. Мирзиёев также поручил МИД республики направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении Узбекистана к соглашению.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-sng-v-oblasti-promyshlennosti-18284858.html
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постановление, президент узбекистана, соглашение, снг, шавкат мирзиёев, узбекистан

Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области цифрового развития

15:03 30.04.2021
488
© МПА СНГФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.04.2021
© МПА СНГ
Ранее республика присоединилась к договору Содружества Независимых Государств в промышленной сфере.
ТАШКЕНТ, 30 апр — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению об информационном взаимодействии государств-участников СНГ в области цифрового развития общества.
Соответствующее постановление подписал глава государства Шавкат Мирзиёев.
"Присоединиться к соглашению об информационном взаимодействии государств-участников Содружества Независимых Государств в области цифрового развития общества", — говорится в тексте постановления.
Документ был подписан на заседании совета глав правительств СНГ 6 ноября 2020 года в онлайн-формате.
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Экономика
Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области промышленности
12 апреля, 15:18
1146
В соответствии с постановлением, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана станет компетентным органом, ответственным за реализацию данного договора.
Мирзиёев также поручил МИД республики направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении Узбекистана к соглашению.
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