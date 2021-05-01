https://uz.sputniknews.ru/20210501/novaya-partiya-vaktsiny-astrazeneca-postupit-v-uzbekistan-ne-v-mae-a-v-iyune-18580713.html
Новая партия вакцины AstraZeneca поступит в Узбекистан не в мае, а в июне
Новая партия вакцины AstraZeneca поступит в Узбекистан не в мае, а в июне
Задержка связана со сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат. 01.05.2021, Sputnik Узбекистан
2021-05-01T12:35+0500
2021-05-01T12:35+0500
2021-05-01T12:35+0500
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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Следующая партия вакцины AstraZeneca поступит в Узбекистан не в мае, как планировалось, а в июне.Об этом заявил журналистам глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде.По его словам, задержка связана со сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат."В правительстве Индии официально уведомили о задержках в поставке", — пояснил глава представительства ЮНИСЕФ.Мамедзаде отметил, что если эпидобстановка в Индии продолжит ухудшаться, то в таком случае вакцину AstraZeneca по системе COVAX в Узбекистан будут поставлять другие страны. Напомним, что Узбекистане уже целый месяц проводится массовая вакцинация населения от COVID-19. Изначально гражданам на выбор давались только два препарата — китайско-узбекская ZF-UZ-VAC 2001 и европейская AstraZeneca.В республику продолжают поступать дополнительные дозы обеих вакцин.С 28 апреля в Ташкенте также начали прививать российским "Спутником V".На днях премьер-министр Абдулла Арипов попросил своего российского коллегу Михаила Мишустина увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике.Планы по вакцинацииВ республику продолжают поступать дополнительные дозы обеих вакцин.До начала лета власти рассчитывают привить около 4 миллионов граждан (более 11,5% населения), до конца 2021 года — 7 миллионов (около 20% жителей республики).
https://uz.sputniknews.ru/20210430/18575013.html
https://uz.sputniknews.ru/20210429/a-eto-tochno-sputnik-v-rossiyskaya-vaktsina-proizvela-furor-v-poliklinikax-tashkenta-18554245.html
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вакцинация от covid-19 в узбекистане, вакцина astrazeneca, вакцина "спутник v", пандемия, коронавирус, вакцинация, узбекистан
Новая партия вакцины AstraZeneca поступит в Узбекистан не в мае, а в июне
Задержка связана со сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат.
ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Следующая партия вакцины AstraZeneca поступит в Узбекистан не в мае, как планировалось, а в июне.
Об этом заявил журналистам глава представительства ЮНИСЕФ в республике Мунир Мамедзаде.
"Изначально мы планировали привезти оставшуюся вакцину (AstraZeneca. — Sputnik) в мае. Тем не менее, мы надеемся, что в июне (будут поставки. — Sputnik), и существенного перерыва между дозами не будет", — сказал Мамедзаде.
По его словам, задержка связана со сложной эпидемиологической ситуации в Индии, где производится этот препарат.
"В правительстве Индии официально уведомили о задержках в поставке", — пояснил глава представительства ЮНИСЕФ.
Мамедзаде отметил, что если эпидобстановка в Индии продолжит ухудшаться, то в таком случае вакцину AstraZeneca по системе COVAX в Узбекистан будут поставлять другие страны.
"Эта вакцина также производится в Республике Корея. Рассматриваются и другие варианты. Как только препараты будут готовы, мы сразу доставим их", — добавил Мамедзаде.
Напомним, что Узбекистане уже целый месяц проводится массовая вакцинация населения от COVID-19. Изначально гражданам на выбор давались только два препарата — китайско-узбекская ZF-UZ-VAC 2001 и европейская AstraZeneca.
В республику продолжают поступать дополнительные дозы обеих вакцин.
С 28 апреля в Ташкенте также начали прививать российским "Спутником V".
На днях премьер-министр Абдулла Арипов попросил
своего российского коллегу Михаила Мишустина увеличить объем поставок "Спутника V" и рассмотреть возможность ее производства в республике.
Планы по вакцинации
В республику продолжают поступать дополнительные дозы обеих вакцин.
До начала лета власти рассчитывают привить около 4 миллионов граждан (более 11,5% населения), до конца 2021 года — 7 миллионов (около 20% жителей республики).