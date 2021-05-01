https://uz.sputniknews.ru/20210501/v-tashkente-v-mae-ojidayut-otsenochnuyu-missiyu-bdipch-obse-18578122.html

В Ташкенте в мае ожидают оценочную миссию БДИПЧ ОБСЕ

В Ташкенте в мае ожидают оценочную миссию БДИПЧ ОБСЕ

На днях глава МИД республики Абдулазиз Камилов принял делегацию БДИПЧ ОБСЕ во главе с директором Маттео Мекаччи. Стороны обсудили состояние и перспективы... 01.05.2021, Sputnik Узбекистан

2021-05-01T10:24+0500

2021-05-01T10:24+0500

2021-05-01T10:24+0500

политика

президент узбекистана

обсе

бдипч обсе

шавкат мирзиёев

ташкент

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 мая — Sputnik. Власти Узбекистана в мае ожидают визит оценочной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ "для проведения совместной работы по подготовке к предстоящим важным мероприятиям в Узбекистане".Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.Накануне Шавкат Мирзиёев и директор БДИПЧ ОБСЕ Маттео Мекаччи обсудили вопросы развития диалога и партнерства.Узбекский лидер отметил, насколько усилилось двустороннее сотрудничество за последние годы: в частности, полномасштабная миссия бюро впервые выступала в качестве наблюдателей на президентских и парламентских выборах в стране в 2016 и 2019 годах соответственно.Специалисты БДИПЧ также участвовали разработке нацстратегии по правам человека и законопроекта о свободе совести и религиозных организациях.Мирзиёев выразил намерение и дальше сотрудничать с бюро в широком спектре сфер.Ранее глава государства на встрече с председателем ОБСЕ Анн Линде пригласил полноценную миссию БДИПЧ и парламентской ассамблеи ОБСЕ выступить в роли наблюдателей за предстоящими президентскими выборами в Узбекистане.Напомним, что они должны пройти в первое воскресенье третьей декады октября (в этом году — 24 октября).

https://uz.sputniknews.ru/20210428/kamilov-prinyal-delegatsiyu-bdipch-obse-chemu-bylo-udeleno-vnimanie-na-peregovorax-18538503.html

https://uz.sputniknews.ru/20210414/kontakty-tashkenta-s-obse-stali-intensivnee--mirziyoev-18336994.html

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